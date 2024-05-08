Воля есть, а силы нет. Как бороться с весенней анемией

Не спешите ругать подростка за вдруг «съехавшую» успеваемость. Возможно, всё дело в истощении запасов железа в организме. Весна – самое время для анемии. А впереди экзамены. Значит, пора действовать!

Наш эксперт – врач-гематолог консультативно-диагностического отделения Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н. И. Пирогова Мин­здрава РФ Евгения Томова.

Железодефицитная анемия (ЖДА) наиболее распространена у малышей и подростков – составляет 80% от всех прочих анемий. Зачастую болезнь протекает скрыто, хотя последствия недостатка железа для растущего организма очень серьёзные.

ВАЖНО! Выявить дефицит железа поможет общий анализ крови. Лечение проводится при помощи железосодержащих препаратов (таблетки, инъекции). Врач назначит терапию только после осмотра пациента. Важно не просто скорректировать уровень железа, но и устранить причины, вызвавшие дефицит, иначе результат лечения будет кратковременным. Длительность и объём терапии определяются индивидуально, исходя из анализов и результатов дополнительного обследования.

Железные причины

Основной показатель болезни – снижение уровня гемоглобина. Нехватка железа в крови приводит к кислородному голоданию – гипоксии.

Есть два пика заболевания у детей. Первый возникает в возрасте от 6 месяцев до 2 лет, второй – после 12 лет. Причины и факторы риска ЖДА в эти возрастные периоды различаются, но основные механизмы развития схожи.

1. Недостаток поступления железа в организм.

В раннем возрасте ребёнок активно развивается, растёт, соответственно, увеличиваются и потребности в железе. Если родители своевременно не вводят в рацион малыша продукты, богатые этим минералом, или решили сделать чадо вегетарианцем, велик риск, что у ребёнка возникнет железодефицит.

У подростков другие причины. Они зачастую питаются несбалансированно, пропускают полноценные приёмы пищи, обходятся частыми перекусами, обожают джанк-фуд, что также нередко приводит к ЖДА.

2. Различные нарушения всасывания железа.

Проблема может возникать на уровне слизистой желудка, двенадцатиперст­ной кишки, кишечника. Если у ребёнка диагностировано то или иное заболевание желудочно-кишечного тракта и, соответственно, имеются нарушения всасывания, это также приводит к развитию железодефицитной анемии.

3. Хронические кровопотери.

У малышей скрытая кровопотеря обычно возникает в ЖКТ. Часто из-за непереносимости белка коровьего молока. Непереваренный белок повреждает мембрану кишечника – тот начинает кровить. Зачастую этого не видно, хотя данная патология может привести к массе проблем со здоровьем, в том числе к железодефициту.

У девочек-подростков кровопотери чаще связаны с обильными или длительными месячными. Однако могут быть и другие причины развития ЖДА. При обследовании важно исключить как гинекологические, так и гастроэнтерологические риски.

4. Интенсивное расходование железа.

У подростков ЖДА нередко возникает из-за интенсивных занятий спортом. Поэтому юным спортсменам необходим более частый лабораторный контроль. Всем детям раз в полгода надо сдавать общий анализ крови, а тем, кто активно занимается спортом, это рекомендуется делать каждые 3 месяца.

Бледненький какой

Среди основных симптомов анемии у детей – бледность кожи, слабость, повышенная утомляемость. Однако, если малыш вполне бодр, проблема всё равно не исключена, поскольку в раннем возрасте ребёнок привыкает к подобному состоянию, достаточно быстро адаптируется к железодефициту, может быть таким же активным, как его сверстники, не жаловаться на усталость и чувствовать себя хорошо. Поэтому родителям не стоит ориентироваться лишь на наличие или отсутствие жалоб или иных ярких проявлений. Ключевой признак – бледность кожи.

У подростков симптомы более выраженные. Это снижение работоспособности, ухудшение внимания, нарушение функционирования нерв­ной системы. Если ваш ребёнок, раньше любознательный и интересующийся учёбой, с удовольствием посещаю­щий кружки, стал рассеянным, апатичным, у него снизилась успеваемость, он стал больше уставать, нелишним будет проверить содержание железа в его организме.

ЖДА может проявляться у подрост­ков ломкостью ногтей, сухостью кожи, выпадением волос, голубоватой окраской склер глаз. При большом дефиците железа поражаются слизистые, появляются нарушения со стороны иммунной системы – подросток начинает чаще болеть ОРВИ и прочими инфекциями. До этого лучше не доводить, выявляя анемию своевременно.

Пока не началось

Профилактику ЖДА следует начинать ещё с момента беременности, по­скольку это крайне важный период для развития ребёнка. Врачи всегда контролируют результаты анализов крови будущей мамы и при малейшем подозрении на железодефицит обязательно корректируют состояние. К вегетарианству у беременных женщин и маленьких детей врачи относятся крайне негативно. Питание будущей мамы должно быть сбалансированным и разнообразным. Необходима и дополнительная витаминно-минеральная поддержка (конкретный комплекс назначит врач).

У малышей до года профилактикой ЖДА служит введение прикорма. С пяти месяцев продукты должны вводиться постепенно и под наблюдением педиатра. В рацион малыша обязательно надо включать мясо, гречневую кашу, яблоки. Рацион должен быть разнообразным, содержащим всевозможные микроэлементы.