Воля есть, а силы нет. Как бороться с весенней анемией

Не спешите ругать подростка за вдруг «съехавшую» успеваемость. Возможно, всё дело в истощении запасов железа в организме. Весна – самое время для анемии. А впереди экзамены. Значит, пора действовать!
Наш эксперт – врач-гематолог консультативно-диагностического отделения Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава РФ Евгения Томова.
Железодефицитная анемия (ЖДА) наиболее распространена у малышей и подростков – составляет 80% от всех прочих анемий. Зачастую болезнь протекает скрыто, хотя последствия недостатка железа для растущего организма очень серьёзные.
Железные причины
Основной показатель болезни – снижение уровня гемоглобина. Нехватка железа в крови приводит к кислородному голоданию – гипоксии.
Есть два пика заболевания у детей. Первый возникает в возрасте от 6 месяцев до 2 лет, второй – после 12 лет. Причины и факторы риска ЖДА в эти возрастные периоды различаются, но основные механизмы развития схожи.
1. Недостаток поступления железа в организм.
В раннем возрасте ребёнок активно развивается, растёт, соответственно, увеличиваются и потребности в железе. Если родители своевременно не вводят в рацион малыша продукты, богатые этим минералом, или решили сделать чадо вегетарианцем, велик риск, что у ребёнка возникнет железодефицит.
У подростков другие причины. Они зачастую питаются несбалансированно, пропускают полноценные приёмы пищи, обходятся частыми перекусами, обожают джанк-фуд, что также нередко приводит к ЖДА.
2. Различные нарушения всасывания железа.
Проблема может возникать на уровне слизистой желудка, двенадцатиперстной кишки, кишечника. Если у ребёнка диагностировано то или иное заболевание желудочно-кишечного тракта и, соответственно, имеются нарушения всасывания, это также приводит к развитию железодефицитной анемии.
3. Хронические кровопотери.
У малышей скрытая кровопотеря обычно возникает в ЖКТ. Часто из-за непереносимости белка коровьего молока. Непереваренный белок повреждает мембрану кишечника – тот начинает кровить. Зачастую этого не видно, хотя данная патология может привести к массе проблем со здоровьем, в том числе к железодефициту.
У девочек-подростков кровопотери чаще связаны с обильными или длительными месячными. Однако могут быть и другие причины развития ЖДА. При обследовании важно исключить как гинекологические, так и гастроэнтерологические риски.
4. Интенсивное расходование железа.
У подростков ЖДА нередко возникает из-за интенсивных занятий спортом. Поэтому юным спортсменам необходим более частый лабораторный контроль. Всем детям раз в полгода надо сдавать общий анализ крови, а тем, кто активно занимается спортом, это рекомендуется делать каждые 3 месяца.
Бледненький какой
Среди основных симптомов анемии у детей – бледность кожи, слабость, повышенная утомляемость. Однако, если малыш вполне бодр, проблема всё равно не исключена, поскольку в раннем возрасте ребёнок привыкает к подобному состоянию, достаточно быстро адаптируется к железодефициту, может быть таким же активным, как его сверстники, не жаловаться на усталость и чувствовать себя хорошо. Поэтому родителям не стоит ориентироваться лишь на наличие или отсутствие жалоб или иных ярких проявлений. Ключевой признак – бледность кожи.
У подростков симптомы более выраженные. Это снижение работоспособности, ухудшение внимания, нарушение функционирования нервной системы. Если ваш ребёнок, раньше любознательный и интересующийся учёбой, с удовольствием посещающий кружки, стал рассеянным, апатичным, у него снизилась успеваемость, он стал больше уставать, нелишним будет проверить содержание железа в его организме.
ЖДА может проявляться у подростков ломкостью ногтей, сухостью кожи, выпадением волос, голубоватой окраской склер глаз. При большом дефиците железа поражаются слизистые, появляются нарушения со стороны иммунной системы – подросток начинает чаще болеть ОРВИ и прочими инфекциями. До этого лучше не доводить, выявляя анемию своевременно.
Пока не началось
Профилактику ЖДА следует начинать ещё с момента беременности, поскольку это крайне важный период для развития ребёнка. Врачи всегда контролируют результаты анализов крови будущей мамы и при малейшем подозрении на железодефицит обязательно корректируют состояние. К вегетарианству у беременных женщин и маленьких детей врачи относятся крайне негативно. Питание будущей мамы должно быть сбалансированным и разнообразным. Необходима и дополнительная витаминно-минеральная поддержка (конкретный комплекс назначит врач).
У малышей до года профилактикой ЖДА служит введение прикорма. С пяти месяцев продукты должны вводиться постепенно и под наблюдением педиатра. В рацион малыша обязательно надо включать мясо, гречневую кашу, яблоки. Рацион должен быть разнообразным, содержащим всевозможные микроэлементы.
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