Десерт, который получается всегда! Молочно-шоколадное желе - моя палочка выручалочка, когда надо приготовить быстрый десерт для большого количества гостей, потратив буквально 20 минут.
Я люблю это желе за то, что можно приготовить его и с молоком, и со сливками. С молоком получится диетический вариант желе, со сливками - более насыщенный и калорийный. Выбирать вам, в обоих случаях желе получается вкусным.
Желе можно оформлять по вашему желанию, можно просто залить по половине формы шоколадного и молочного желе, можно сделать несколько слоев. Украсить тоже можно по-своему.
Ингредиенты
Молоко - 500 мл
Шоколад черный - 50 г
Желатин - 17 г
Сахар - 2 ст.л.
- 138 кКал
- 1 ч.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Приготовим продукты для молочно-шоколадного желе: молоко, желатин, сахар и шоколад.
Прежде всего распустим желатин в 1 ст.л. теплой воды и нагреем молоко в сотейнике, но не до кипения.
Шоколад поломаем на кусочки поменьше, выложим в форму для микроволновой печи, вольем 150 мл молока и отправим в микроволновку на 2 минуты, чтобы растопить шоколад.
В распущенный желатин добавляем 100 мл молока и отправляем желатин на 1-2 минуты в микроволновку. Достаем желатин и хорошо перемешиваем, чтобы он полностью растворился. Если есть необходимость, процедите.
Я буду делать больше молочного желе, чем шоколадного, добавляю в миску с шоколадом третью часть желатина.
Остальной желатин вливаем в оставшиеся 250 мл молока и добавляем сахар. Хорошо все перемешиваем до растворения сахара.
В любые удобные для вас формочки выливаем порционно послойно желе разных цветов. Я начала с шоколадного, отправила формочки на 20 минут в холодильник, затем достала и залила молочный слой, снова отправила формочки в холодильник. И так, пока у вас не закончится желе.
Молочно-шоколадное желе можно приготовить к праздничному столу с вечера, оно хорошо стоит в холодильнике.
Перед подачей украшаем верх желе листиками мяты, тертым белым шоколадом и орешками.
Приятного аппетита!
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