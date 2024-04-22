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Молочно-шоколадное желе

Десерт, который получается всегда! Молочно-шоколадное желе - моя палочка выручалочка, когда надо приготовить быстрый десерт для большого количества гостей, потратив буквально 20 минут.

Я люблю это желе за то, что можно приготовить его и с молоком, и со сливками. С молоком получится диетический вариант желе, со сливками - более насыщенный и калорийный. Выбирать вам, в обоих случаях желе получается вкусным.

Желе можно оформлять по вашему желанию, можно просто залить по половине формы шоколадного и молочного желе, можно сделать несколько слоев. Украсить тоже можно по-своему.

Ингредиенты

Молоко - 500 мл

Шоколад черный - 50 г

Желатин - 17 г

Сахар - 2 ст.л.

  • 138 кКал
  • 1 ч.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Приготовим продукты для молочно-шоколадного желе: молоко, желатин, сахар и шоколад.

Ингредиенты для молочно-шоколадного желе
Фото 1

Прежде всего распустим желатин в 1 ст.л. теплой воды и нагреем молоко в сотейнике, но не до кипения.

Замочить желатин в воде
Фото 2

Шоколад поломаем на кусочки поменьше, выложим в форму для микроволновой печи, вольем 150 мл молока и отправим в микроволновку на 2 минуты, чтобы растопить шоколад.

Положить в молоко шоколад
Фото 3

В распущенный желатин добавляем 100 мл молока и отправляем желатин на 1-2 минуты в микроволновку. Достаем желатин и хорошо перемешиваем, чтобы он полностью растворился. Если есть необходимость, процедите.

Влить в желатин молоко
Фото 4

Я буду делать больше молочного желе, чем шоколадного, добавляю в миску с шоколадом третью часть желатина.

Влить желатин в молоко с шоколадом
Фото 5

Остальной желатин вливаем в оставшиеся 250 мл молока и добавляем сахар. Хорошо все перемешиваем до растворения сахара.

Влить желатин в оставшееся молоко
Фото 6

В любые удобные для вас формочки выливаем порционно послойно желе разных цветов. Я начала с шоколадного, отправила формочки на 20 минут в холодильник, затем достала и залила молочный слой, снова отправила формочки в холодильник. И так, пока у вас не закончится желе.

Влить в формочки шоколадный слой желе
Фото 7

Молочно-шоколадное желе можно приготовить к праздничному столу с вечера, оно хорошо стоит в холодильнике.

Фото молочно-шоколадного желе
Фото 8

Перед подачей украшаем верх желе листиками мяты, тертым белым шоколадом и орешками.

Готовое молочно-шоколадное желе
Фото 9

Приятного аппетита!

Рецепт молочно-шоколадного желе
Фото 10
Молочно-шоколадное желе, рецепт с фото
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