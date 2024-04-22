Приготовим продукты для молочно-шоколадного желе: молоко, желатин, сахар и шоколад.

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Прежде всего распустим желатин в 1 ст.л. теплой воды и нагреем молоко в сотейнике, но не до кипения.

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Шоколад поломаем на кусочки поменьше, выложим в форму для микроволновой печи, вольем 150 мл молока и отправим в микроволновку на 2 минуты, чтобы растопить шоколад.

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В распущенный желатин добавляем 100 мл молока и отправляем желатин на 1-2 минуты в микроволновку. Достаем желатин и хорошо перемешиваем, чтобы он полностью растворился. Если есть необходимость, процедите.

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Я буду делать больше молочного желе, чем шоколадного, добавляю в миску с шоколадом третью часть желатина.

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Остальной желатин вливаем в оставшиеся 250 мл молока и добавляем сахар. Хорошо все перемешиваем до растворения сахара.

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В любые удобные для вас формочки выливаем порционно послойно желе разных цветов. Я начала с шоколадного, отправила формочки на 20 минут в холодильник, затем достала и залила молочный слой, снова отправила формочки в холодильник. И так, пока у вас не закончится желе.

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Молочно-шоколадное желе можно приготовить к праздничному столу с вечера, оно хорошо стоит в холодильнике.

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Перед подачей украшаем верх желе листиками мяты, тертым белым шоколадом и орешками.

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Приятного аппетита!