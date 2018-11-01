От ДЦП до перелома шеи. Травмы, которые могут грозить младенцу при родах

По данным, озвученным ВОЗ, различные родовые травмы бывают в 8-11% случаев. При этом до 75% новорожденных получают в родах микроповреждения.

Как утверждают педиатры, одной из самых распространенных причин проблем со здоровьем малыша после рождения является родовая травма. В России, по данным за последние годы в структуре перинатальной патологии такая проблема занимает 5 место. Новости СМИ2 врач-педиатр, организатор «Марафона по роддомам» Татьяна Буцкая и врач акушер-гинеколог высшей категории родильного отделения ФГБОУ ВО РостГМУ Елена Коваленко.

Родовые травмы и их лечение

По международной классификации болезней выделяют десятки родовых травм. Перечислять их можно достаточно долго, выделим основные.

Поражение головного мозга

Чаще всего встречается у недоношенных младенцев (до 15%) и доношенных детей с врожденными нарушениями свертываемости крови (до 5%). В некоторых случаях последствия кровоизлияния, которое типично для повреждения нервной системы, становятся очевидны лишь через несколько часов после получения травмы. Новорожденный может получить достаточно высокий балл по шкале Апгар, его состояние может казаться удовлетворительным, но после завершения так называемого «светлого промежутка» (длится от нескольких минут до нескольких часов) оно может резко ухудшиться.

Насторожить должен монотонный крик либо, наоборот, заторможенность, угнетенное дыхание. У таких деток нередко возникают проблемы с сердечным ритмом, давлением, работой внутренних органов. Конечно же, при подобной травме высок риск летального исхода. Тяжесть состояния ребенка зависит от количества поврежденных нервных клеток и сопутствующих расстройств. У малыша могут развиться гидроцефалия, эпилепсия, появиться двигательные нарушения, тормозиться психомоторное и речевое развитие. У некоторых детей возникает ДЦП.

Первая помощь в случае поражения центральной нервной системы состоит в восстановлении дыхания, нормализации работы сердца и коррекции обменных нарушений. Таким новорожденным необходим так называемый охранительный режим (тишина, щадящие осмотр и пеленание, внутривенное питание) и лекарственная терапия. Восстановление тяжелых пациентов нередко оказывается очень сложным и не всегда может быть полным при органических поражениях центральной нервной системы.

Поражение спинного мозга и/или нервов, отходящих от него (периферической системы)

Чаще всего у детей травмируется плечевое сплетение. Травма может привести к параличу плеча, локтевого сустава, кисти. В некоторых случаях во время родов может пострадать шейный отдел. Если произошел перелом или смещение шейных позвонков, ребенок может стать глубоким инвалидом или погибнуть.

Кроме того, встречается и такая проблема, как поражение лицевого нерва. Она наблюдается в 1-7 случаях на 1000 родов. Проблема, что называется, «рассасывается» сама собой через несколько дней после получения травмы.

Повреждения скелета (ключицы, плечевой и бедренной костей)

Чаще всего возникают переломы ключицы — по статистике, у 1 из 100 новорожденных. Постановка диагноза не вызывает никаких трудностей. У ребенка возникает отек, а двигательная активность в местах перелома снижается. После наложения гипса кости быстро срастаются и в будущем о переломе ничего не напоминает.

Плечевая кость ломается по типу «зеленой веточки». Ломается неровно, и случается такой перелом обычно у крупных детей при задержке рождения плечиков. Кости срастаются к концу второй недели после травмы. Переломы бедренной кости — еще одна распространенная травма скелета. Возникает обычно при рождении младенца, находящегося в тазовом предлежании.

Травмы мягких тканей (синяки и гематомы)

Родовая опухоль (отек на затылке, лбе, половых органах, ягодицах) практически безобидна: она не требует лечения и исчезает через несколько дней после рождения малыша.

Кефалогематома (внешне выглядит так же, как родовая опухоль) через пару дней после появления начинает увеличиваться в размерах. Рассасывается она долго, через 6-8 недель после рождения ребенка, в некоторых случаях (из-за большого количества крови под надкостницей) требует хирургического вмешательства.

Травма органов брюшной полости

Обычно возникает у новорожденных, имевших внутриутробно кисты брюшной полости (например, кисты яичника). Во время прохождения через родовые пути матери они могут лопнуть. Именно поэтому очень важно ультразвуковое наблюдение на этапе беременности. Чтобы избежать негативного сценария, женщине нужен специализированный роддом и понимание, что врачи в ее случае могут принять решение о необходимости кесарева сечения.

Можно ли предвидеть?

Существуют факторы риска, о которых знает каждый врач. Среди них:

фетоплацентарная недостаточность (нарушения в системе «мать-плацента-плод»), различные виды гипоксии и асфиксии;

несоответствие размеров головы ребенка и таза матери (младенец слишком крупный, а таз женщины слишком узкий), в том числе на фоне сахарного диабета у матери;

неправильное положение плода (например, ягодичное или поперечное предлежание);

преждевременные или запоздалые роды;

стремительные или затяжные роды.

В этих случаях очень важно грамотное ведение родов. Врач должен оценивать риски и в случае необходимости (например, женщина рожает «богатыря» или отошли зеленые воды, а значит, ребенок испытывает гипоксию) вовремя сделать кесарево сечение.

Акушерская ошибка

Главный враг в родах — неумелое вмешательство и спешка. К родовой травме могут привести: стимуляция родов, использование метода Кристеллера (выдавливание плода), неправильное выведение плечиков младенца. Также опасно в родах использование щипцов. Сейчас их практически не применяют, на смену им пришел вакуум. Он более безопасен и во многом благодаря ему статистика по родовым травмам значительно улучшилась.