Мексиканские кукурузные лепешки

Предлагаю один из вариантов приготовления мексиканских кукурузных лепешек - постных и вообще без добавления какого-либо масла в само тесто. Растительное масло используется только для смазывания рук при замесе теста. Толщина кукурузных лепешек может быть разной в зависимости от того, для какого блюда и для какой подачи они будут предназначены, чаще - тонкие.

Встречаются рецепты лепешек только из одной кукурузной муки, но мне не попадалось ещё такой кукурузной муки, из которой бы тесто получалось достаточно эластичным даже при заваривании её горячей водой ... Поэтому для "связки" рекомендую добавлять в кукурузное тесто любую пшеничную муку: высшего сорта, первого сорта или цельнозерновую. Во вкусе лепешки не потеряют!