Мексиканские кукурузные лепешки

Предлагаю один из вариантов приготовления мексиканских кукурузных лепешек - постных и вообще без добавления какого-либо масла в само тесто. Растительное масло используется только для смазывания рук при замесе теста. Толщина кукурузных лепешек может быть разной в зависимости от того, для какого блюда и для какой подачи они будут предназначены, чаще - тонкие.
Встречаются рецепты лепешек только из одной кукурузной муки, но мне не попадалось ещё такой кукурузной муки, из которой бы тесто получалось достаточно эластичным даже при заваривании её горячей водой ... Поэтому для "связки" рекомендую добавлять в кукурузное тесто любую пшеничную муку: высшего сорта, первого сорта или цельнозерновую. Во вкусе лепешки не потеряют!
Ингредиенты
Кукурузная мука – 1 стакан
Пшеничная мука (разных сортов) – 0,5 стакана
Горячая вода – около 1 стакана и подливать
Соль - 1 щепотка
Растительное масло - для смазывания рук
- 180 кКал
- 20 мин.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Подготовьте продукты.
Соедините кукурузную и пшеничную муку с солью.
Влейте горячую воду.
Перемешайте массу.
Откоректируйте тесто, добавляя немного муки или воды, чтобы оно получилось довольно-таки плотным и при этом эластичным. Месить тесто удобно руками, смазанными растительным маслом.
Разделите тесто на 8-12 кусочков, прикройте их от высыхания.
Из каждого кусочка теста скатайте шарик.
Вряд ли у тех, кто живет не в Мексике, имеется в хозяйстве пресс для формирования мексиканских лепешек, поэтому либо раскатайте тесто скалкой, либо сделайте вот такой импровизированный пресс - из скороводы, разделочной доски, плоского блюда и т.п., т.е. то, чем можно раздавить тесто в лепешку желаемой толщины или какой получится ...
Удобно давить тесто между листами пекарской бумаги или ковриками для выпечки, чтобы заготовки лепешек не прилипли к поверхности "пресса".
Жарьте кукурузные лепешки на горячих сковородах без масла с двух сторон по 0,5-1 минуте, не пересушивайте!
Сформированные при помощи пресса мои лепешки получились толстоваты ...
Все-таки намного удобнее раскатывать тесто скалкой. Кукурузное тесто склонно крошиться, поэтому удобно его раскатывать между пекарской бумагой или мягкими ковриками для выпечки.
Тонкие лепешки жарятся очень быстро. Подберите такой режим плиты, чтобы они не горели и не пересыхали.
Жарьте тонкие кукурузные лепешки с двух сторон.
Мексиканские кукурузные лепешки готовы. Подавайте их к любым блюдам в качестве хлеба: к супам, вторым мясным, куриным или овощным блюдам и т.д. Приятного аппетита!
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