Вопреки закону и здравому смыслу: цифровые портфолио и личные рейтинги учеников уже в российских школах!

Анонс электронной биографии обучающегося в рамках эксперимента ЦОС («Цифровая образовательная среда»), сделанный в середине января с.г. министром просвещения Кравцовым, оказался запоздалым. Как выяснила редакция «Катюши», в ряде российских школ педагогов методами самоуправства директоров принуждают вести сбор личных данных учеников. В нашем распоряжении оказался приказ руководства одной из образовательных организаций, который просто необходимо сделать достоянием общественности. О законности и катастрофических последствиях от реализации этого проекта форсайтщиков-трансгуманистов поговорим отдельно.



Не успели мы проанализировать планы Грефа сотоварищи, озвученные министром просвещения, об учете и контроле школьников искусственным интеллектом через «Контингент 2.0» , как оказалось, что эта система уже агрессивно внедряется. Давайте же посмотрим, чем обязывают заниматься классных руководителей школьные директора – перед нами приказ от 1 сентября 2020 г., к которому прилагается Положение о портфолио обучающихся.









«Настоящее Положение о портфолио обучающихся Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа No 4» (далее - Школа), разработано в соответствии с Федеральным Законом No 273-ФЗ от 29. 12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», приказами Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении и введении в действие федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования, Уставом Школы, Основными образовательными программами Школы…»



Уже на стартовом этапе возникает вопрос о законности этого приказа. Как можно вводить подобное простым волеизъявлением директора? Мы видим общие ссылки на ФЗ «Об образовании», но не на его конкретные положения. То же самое – с отсылками на приказы Минобрнауки об утверждении ФГОС. Не указано ни одного пункта ни одной статьи из данных документов, где говорилось бы о портфолио обучающихся. И неудивительно – там об этом нет ни слова! Придется напомнить директору и его юрконсультантам, что любые нормативные акты являются второстепенным инструментом регулирования, а основные инструменты – Конституция и федеральные законы.



«1.2 Портфолио является способом фиксирования, накопления и оценки учебных и внеучебных достижений обучающегося, свидетельствующих об его усилиях, прогрессе и достижениях в различных областях за определенный период обучения.



1.3 Внеучебные достижения обучающегося – это совокупность личностных (ценностных) и метапредметных (компетентностных) результатов различных видов деятельности, в ходе которых решаются задачи обучения, воспитания и социализации обучающихся».



То есть, помимо фиксации собственно образовательного процесса, в электронное досье которое будет заноситься информация обо всех особенностях развития, личностного роста, поведения – полный психосоциальный портрет человека, хранящийся в единой базе, информация в/из которой передается через интернет.



«1.4.Портфолио обучающегося – это комплекс документов, представляющих совокупность сертифицированных или несертифицированых индивидуальных учебных достижений, выполняющих роль индивидуальной накопительной оценки, которая является составляющей рейтинга обучающихся».



Это еще интереснее – прямым текстом говорится о том, что на основе анализа данных в портфолио будет создана система рейтинга обучающихся (!!!). Она не имеет никакого отношения к традиционным оценкам знаний, более того, в нее будет входить некая «индивидуальная накопительная оценка», которая постепенно станет главной, вытеснит и заменит привычные нам критерии проверки. Вот что имела в виду замминистра просвещения Татьяна Васильева на конференции в ОП в сентябре прошлого года (подробнее о мероприятии – см. материал «Катюши» ):



«Технология поступления в вузы с использованием цифрового портфолио ученика будет развиваться. К ней, конечно, подключится вся информация про цифровое портфолио ученика, а далее будет копиться наша университетская цифровая биография. Работодатель при приеме на работу посмотрит всю необходимую информацию (в той части, в которой носитель захочет ее открыть) и сформирует свою позицию относительно того или иного соискателя.



Согласованная работа всех ведомств приведет к созданию цифровой биографии. Постепенно вся цифровая база документов об образовании и повышении квалификации будет такой онлайн-базой и сформируется в один пакет данных о человеке – его персональный набор данных. А кому их открывать – будет решать сам носитель данных. Заменит ли это ЕГЭ – не знаю, но по крайней мере дополнит точно».



Госпожа Васильева лукавит, когда говорит, что ей не известна судьба ЕГЭ и прочих экзаменов и оценок – естественно, поэтапно портфолио все это заменит. В остальном планы трансгуманистов озвучены предельно ясно: на основе деятельности школы и межведомственного взаимодействия будет формироваться единая цифровая биография человека, хранящаяся в онлайн-базе – «один пакет персональных данных» на каждого, как озвучила замминистра. И самое главное – по итогам анализа этих данных нейросетью (на первом этапе – ответственными составителями) человеку будет присваиваться определенный рейтинг! Что это, если не прямое копирование китайской электронно-концлагерной системы лояльности и сегрегации биообъектов – причем с самого раннего школьного (затем – и дошкольного) возраста?



«1.5.Портфолио служит для сбора информации о продвижении обучающегося в учебной и внеучебной деятельности, для оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы школы, а также для представления личности обучающегося при переходе на следующую ступень обучения».



Внедрение цифровых портфолио непосредственно связано с переходом на т.н. персонализированную модель образования (о ней мы подробно рассказывали на примере цифровой платформы «Сбера» ) и уничтожением традиционных методик. Естественно, форсайтщикам-социальным инженерам и созданным ими машинным алгоритмам для прямого управления обществом необходимы наши личные данные, так что никто не скрывает – портфолио вводится для сбора нашей личной информации.



А что такое «достижение планируемых результатов» в освоении школьной программы? Каждый школьник сам будет решать, что именно и насколько глубоко ему следует изучать – на основе рекомендаций ИИ, разумеется. Это и будет его персональная траектория с «индивидуальной накопительной оценкой». То есть привычные аттестаты со временем также уйдут в прошлое – для выпуска из школы достаточно будет иметь определенные «метапредметные» компетенции и социальные навыки. При формировании личного рейтинга они будут иметь приоритет над фундаментальными предметными знаниями. И также здесь обозначен плановый этап трансформации образования – для перехода на следующую ступень обучения надо будет обязательно «предъявить» электронное портфолио.



«С целью сохранения индивидуальности портфолио каждого обучающегося как средства самовыражения рекомендуется не ставить ребенка в строгие рамки. Портфолио индивидуальных достижений обучающегося может включать в себя следующие разделы:

- титульный лист, который содержит основную информацию (фамилия, имя, отчество, учебное заведение, класс, контактную информацию и фото обучающегося (по желанию родителей и обучающегося);

- «Мой портрет» (личные сведения об обучающемся);

- «Портфолио работ»;

- «Портфолио достижений, документов»;

- «Портфолио отзывов»».



Просто замечательно: добавлять или нет фото в портфолио – это «великодушно» предлагается оставить на выбор родителей и обучающегося. А как насчет того, чтобы в первых же пунктах указать на исключительную добровольность участия во всем этом эксперименте трансгуманистов? Родители на законных основаниях, руководствуясь Конституцией и ФЗ «О персональных данных» отказываются от обработки ПД своих детей – и все, никаких вопросов по этой части к ним быть не должно. Но нет, в документе мы не видим ни слова о возможности отказа от ведения электронного досье на школьника (!).



Не будем подробно останавливаться на содержании разделов – просто отметим, что они включают в себя запись всего жизненного пути человека: начиная от данных о семье, друзьях, увлечениях и интересах, заканчивая его полным психологическим портретом, формальными, творческими работами, сертифицированными (конкурсы, олимпиады, спорт) достижениями, как в рамках обязательных занятий, так и на факультативе, и вообще вне стен школы, а также отзывами о его навыках со стороны одноклассников, педагогов-психологов и даже неких представителей общественности (?). Еще раз особо подчеркиваем – объем собираемой информации о человеке запланирован беспрецедентный (!). Он явно избыточен для оценки уровня познаний, умений и прочей образовательной подготовки человека и выходит за рамки дополнительных критериев, которые могут помочь абитуриенту при поступлении в вуз.



Если в ходе прочтения материала у вас уже возникло стойкое желание отказаться от этого личного досье, следует предусмотреть отказ во всех формах, потому что, помимо электронного, предполагается и бумажный вариант портфолио – причем он рассматривается в качестве основного. Это еще раз подчеркивает серьезность планов форсайтщиков, которые решили подстраховаться, прекрасно зная о нулевых гарантиях защиты данных в электронном виде.



«Период составления портфолио – 1-4 классы начальная школа, 5-9 классы основная школа, 10-11 классы – средняя школа. Портфолио оформляется в папке-накопителе с файлами на бумажных носителях, также может сохраняться и в электронном виде.

Портфолио хранится у обучающегося, при наличии определенных условий может храниться в классном помещении Школы в течение всего времени пребывания ребенка в нем. При переводе ребенка в другое образовательное учреждение портфолио выдается на руки родителям (законным представителям) вместе с личным делом (медицинской картой) ребенка».



Затем в приказе идет перечисление обязанностей в части ведения портфолио – здесь больше всего проблем будет у классного руководителя, именно на него накладывается ответственность за его формирование и систематическое пополнение. Общее руководство и контроль за реализацией проекта осуществляют заместители директора.



«7.6. По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов портфолио, делаются выводы о:

- сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а так же опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения обучения на следующей ступени образования;

- сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;

- индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности: мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой, саморегуляции».



Самоорганизация, самообразование – вот к чему постоянно подводят школьников форсайтщики. Весь необходимый «цифровой образовательный контент» и алгоритмы ИИ для такого подхода у них уже подготовлены. Впечатляет и то, как они намерены оценивать прогресс личности каждого в эмоциональной, волевой, мотивационной сферах – это предполагает серьезное погружение в сознание и подсознание индивида. И что именно они будут считать прогрессом, а что – регрессом или, к примеру, девиантным поведением? Не зря же их профиль – социальная инженерия, так что потом эти личные сведения легко могут быть использованы «кому надо» и «как следует». «Опорная система знаний, позволяющая продолжить обучение на следующей ступени» - это базовый уровень по основным предметам, который ученик должен освоить. В этой части авторы приказа рекомендуют соотносить его результаты с оценкой «зачет/незачет», то есть в результате такого подхода общий уровень предметной подготовки школьников неизбежно снизится.



«7.7. По результатам оценки портфолио обучающихся может проводиться годовой образовательный рейтинг, выявляться обучающиеся, набравшие наибольшее количество баллов в классе и в Школе. Победители поощряются».



К документу прилагается таблица «Система оценивания достижений обучающихся по материалам портфолио». Для общего понимания приведем ее целиком.

















Понятно, что такой масштабный сбор информации о достижениях, развитии и личностных характеристиках юных граждан РФ организуется не ради ежегодных школьных конкурсов и поощрений победителей. На базе школ в нашей стране впервые внедряется модель управления обществом, нового социально-экономического порядка, который сегодня насаждается аналогичными инструментами по всему миру. Цифровая биография «цифровой личности», анализируемая ИИ, впоследствии либо даст доступ ко всем необходимым для жизни социальным благам, либо ограничит/закроет его. Отклонение от заранее определенной персональной траектории развития, проявление нелояльности к властям разных уровней, «нестандартное поведение» (как это прописано в ГОСТе о биометрической слежке, аналогичные системы устанавливаются сейчас в школах) – все это повлечет наказание для биообъекта. Такова настигшая нас наяву антиутопия, проектирование которой велось не один десяток лет.



Несколько слов о законности этого действа. Как уже писалось выше, приоритетом для нашей страны, если конечно Россия хочет называться правовым государством, должны быть базовые установки Конституции. Так вот, в соответствии с ними право каждого гражданина на личную и семейную тайну, на необработку его ПД без личного согласия являются гарантированными правами и свободами, которые власть не вправе отменить даже при введении в стране чрезвычайного (военного) положения. Кроме того, той же Конституцией гарантирован недискриминационное право каждого гражданина на бесплатное общее образование, который обеспечивает государство.



То есть никаких ультиматумов из серии – «соглашайтесь на портфолио/систему «проход-питание»/биометрическую слежку, вход по картам ученика/обработку ПД… и проч., а если нет – уходите из школы или получайте школьную дискриминацию» - не может быть в принципе. Такой подход сам по себе нарушает закон и попадает под целый букет уголовных статей: «самоуправство», «превышение полномочий», «шантаж (вымогательство)», «психическое давление». Об этом должен знать каждый родитель, готовый бороться за будущее своих детей и нашей страны. Мы не говорим уже о трудно оцениваемых рисках личной и национальной безопасности в случае попадания единой базы подробных «цифровых биографий» молодых россиян не в те руки.



Так что, уважаемые родители и все не жаждущие заключения в цифровую тюрьму – время начинать активное сопротивление. Интересуйтесь всем, что происходит в школах и вузах, где находятся ваши дети, отказывайтесь от всех «инноваций», которые считаете вредными и опасными, задавайте неудобные вопросы и привлекайте к ответственности должностных лиц, которые организуют беспредел, подобный описанному в данном материале. Вы имеете на это все законные основания. Подробную стратегию борьбы с дистантом и электронной школой с образцами всех необходимых заявлений можно найти на сайте Общественного уполномоченного по защите семьи . Если мы не остановим трансгуманистов, за нас этого точно никто не сделает.



РИА Катюша