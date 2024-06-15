Что такое «метод развивающих воспоминаний»

Большинство подростков во всем мире проходят этот этап взросления: они чувствуют себя очень несчастными, испытывают острое недовольство собой, родителями и вообще окружающим миром, что может грозить тяжелыми последствиями. Не стоит также забывать, что именно в подростковом возрасте могут впервые проявиться симптомы психических заболеваний.
Однако, как установили психологи из Университета Отаго (Новая Зеландия), статья которых опубликована в Journal of Personality, такое развитие событий можно предотвратить, если начать вести с ребенком подробные позитивно окрашенные разговоры о происходящих в повседневной жизни событиях еще тогда, когда он только учится говорить. Эта методика называется «развивающие воспоминания».
Исследователи в течение 14 лет наблюдали за жизнью, эмоциональным и психическим развитием 93 детей. У части из них мамы прошли обучение методике «развивающих воспоминаний» и начали регулярно ее применять, когда детям было по полтора года, а с остальными мамы общались как обычно. В 15-летнем возрасте подростков попросили рассказать о важных, переломных моментах в своей жизни, а также в целом рассказать о себе, своих достоинствах и недостатках, о своих проблемах, отношении к жизни и настроении.
Оказалось, что у подростков, с которыми мамы предавались воспоминаниям, закрепляя их в детской памяти, меньше симптомов депрессии и тревожности. Они больше довольны собой и своей жизнью, чем их ровесники.
Кроме того, они смогли изложить более последовательную, логически связную историю своей жизни, а говоря о ее поворотных точках (например, о разводе родителей или кибербуллинге), эти подростки проявили более глубокое понимание того, как этот опыт повлиял на них и изменил их. Такие «озарения» напрямую ведут к счастливой жизни, так как человек ощущает удовлетворение, связанное с тем, что он способен преодолевать трудности. А его жизнь наполнена особым смыслом.
Вот как можно применять метод «развивающих воспоминаний» на практике
1. Выберите события, которые, как вы заметили, показались ребенку интересными
Чаще всего это что-то, на что малыш отреагировал спонтанно. Например, вы проезжали мимо фермы с животными, где вы были на прошлой неделе, и ребенок, увидев ее, произнес «бее-бее».
2. Закрепите воспоминание с помощью вопросов «Что?», «Где?», «Кто?», «Когда?»
Каждый такой вопрос, например «Кого ты видел на ферме?», может добавлять к воспоминанию все новые детали. После каждого вопроса выдерживайте паузу, чтобы у ребенка было время на ответ.
3. Реагируйте на ответы ребенка со всей теплотой и энтузиазмом
Хвалите ребенка за каждый ответ, а затем задавайте новые, связанные с ответом вопросы. Например: «Маленького теленка. Молодец! А что ты делал с теленком?»
4. Если ребенок не отвечает, дополните свой вопрос новой, наводящей на ответ информацией. Например «Что ты давал теленку?». А после паузы спросите: «Ты давал теленку бутылочку?»
5. Старайтесь, чтобы ребенок не заскучал, и закончите разговор, когда он потеряет к нему интерес.
По мере того как ребенок растет, эту технику можно адаптировать к разговорам на более серьезные темы.
По материалам сайта theconversation.com
Свежие комментарии