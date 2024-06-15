Что такое «метод развивающих воспоминаний»

Исследователи в течение 14 лет наблюдали за жизнью, эмоциональным и психическим развитием 93 детей. У части из них мамы прошли обучение методике «развивающих воспоминаний» и начали регулярно ее применять, когда детям было по полтора года, а с остальными мамы общались как обычно. В 15-летнем возрасте подростков попросили рассказать о важных, переломных моментах в своей жизни, а также в целом рассказать о себе, своих достоинствах и недостатках, о своих проблемах, отношении к жизни и настроении.