На дачу, море, в лес. Врач о том, где и как летом укрепить здоровье ребёнка

Как укрепить здоровье ребёнка в средней полосе России, почему на море с детьми надо ехать не меньше чем на две недели, а брать малыша младше трех лет и вовсе не стоит, «АиФ в Твери» рассказала врач-отоларинголог детской поликлиники Ирина Волкова.

Везём из отпуска... отит

Сергей Диваков, «АиФ в Твери»: Ирина Алексеевна, насколько часто дети страдают различными заболеваниями дыхательных путей, и почему это нередко происходит именно летом?

Ирина Волкова. Фото: Из личного архива/ Ирина Волкова

Ирина Волкова: Частота простудных заболеваний и связанных с ними осложнений на верхние дыхательные пути напрямую зависит от возраста ребёнка. Чаще всего болеют дети от трёх до пяти лет. Они могут простужаться до десяти раз за год. И это считается допустимой нормой. Такая высокая заболеваемость связана с посещением детских садов, адаптацией организма ребёнка к бактериальной и вирусной среде.

К тому же, год на год не приходится. Например, прошлое лето было жарким, и дети чаще болели ангиной, осложнённой паратонзиллярным абсцессом. Было много наружных отитов после купания в местных водоёмах, не очень чистых в плане микробов. В этом году среди лор-заболеваний лидирует средний отит. Люди возвращаются из тёплых стран: из Турции, с южного берега Крыма, Кавказа и Закавказья. На обратном пути в поезде или в машине едут с кондиционерами или с открытыми окнами. Потом приводят к нам детей с больными ушами. В июне было достаточно много пациентов с гайморитами, хотя это заболевание больше характерно для осенне-зимнего периода. Но такая уж у нас нынче погода: насморк подхватить очень легко.

- Можно ли даже прохладным и дождливым летом извлечь для здоровья ребёнка хоть какую-то пользу?

- Лето нужно использовать по максимуму. Ребёнок должен как можно больше находиться на свежем воздухе, даже несмотря на плохую погоду. Просто родителям надо следить за тем, как он одет. Сон в хорошую погоду, по возможности, надо тоже организовывать на улице. Например, на открытой веранде на даче, на балконе квартиры и т.п.

Если такой возможности нет, постарайтесь создать в комнате температуру и влажность, комфортные для органов дыхания ребёнка. Слизистая носа - это первый барьер на пути попадания в организм микробов и инфекций. Чтобы она была в порядке, воздух в квартире не должен быть сухим. Нормальная влажность в помещении - от 40 до 70%. Если в квартире воздух очень сухой - обязательно открываем окна и проветриваем. А в жаркие дни, когда температура поднимается выше 30 градусов, наоборот, надо закрыть окна и завесить их тёмными шторами, чтобы ограничить доступ сухого горячего воздуха.

- Но летом ведь можно не только перегреться, но и переохладиться...

- Часто переохлаждение случается, когда ребёнок долго находится в воде - как говорят, «до посинения». Многие любят на жаре пить холодные напитки или есть мороженое. Всё это приводит к простудам и, как следствие, лор-заболеваниям. Родители не должны идти на поводу у ребёнка. Нужно уметь сказать «нет», если малыши требуют у вас холодный напиток или не желают вылезать из реки.

- На каникулах многие отправляются на море. Для маленьких детей такие поездки приносят вред или пользу?

Кстати Самостоятельная ингаляция, когда мы дышим парами над кастрюлей с кипятком, добавив туда ароматические масла, вредна. Слизистая носа от горячего пара лишь раздражается. При необходимости провести ингаляцию лучше обратиться к врачу.

- Отправляясь в отпуск, мы часто думаем только о себе, учитываем в первую очередь свои интересы. Но нужно помнить и о потребностях ребёнка. Например, для детей младше трёх лет поездки в жаркие страны - большой стресс, и родители рискуют получить вместо оздоровления обратный эффект. Да и для подросших ребят необходимо учитывать время на адаптацию к другому климату. Поэтому ехать на море нужно как минимум на две недели. Ведь пять-семь дней уйдёт только на то, чтобы организм ребёнка привык к новой среде, а уж после этого начнётся положительное влияние на здоровье.

Что касается морского воздуха, то он, безусловно, полезен. В нём содержится большое количество микроэлементов: йод, натрий, калий, магний. И много озона. Все, наверное, замечали, как легко дышится после грозы, когда воздух насыщается озоном. Тот же эффект происходит и на море. Морской воздух активирует двигательную функцию ресничек слизистой оболочки полости носа, увлажняет слизистую, уничтожает бактерии и обеспечивает антисептический эффект. Но для этого надо чаще находиться рядом с водой, гулять по берегу моря.

- А если нет возможности отправиться на море?

- Все - в лес! Для дыхательных путей особенно хорош сосновый бор. Воздух тут очищается за счёт фитонцидов, поэтому в нём практически нет микробов. Кроме того, эфирные масла, которые выделяют сосны, также хороши для слизистой носа. Главное - летом быть подальше от города: от грязи и пыли, автомобильных выхлопов.

Выходим с каникул

- Нужно ли проводить какую-то профилактику после каникул?

- Нам часто кажется, что летом ребёнок оздоровится и зимой будет меньше болеть. Но это не так. Профилактика должна быть постоянной. Один из главных способов позаботиться о слизистой носа - промывание и увлажнение соляными растворами. Большая ошибка, когда родители начинают сами разводить соль на глазок. Слизистой носа они не помогут, а навредят. Лучше покупать препараты на основе морской соли в аптеке. Тем более что выбор сейчас большой. Промывать нос желательно перед тем, как выйти на улицу, и после прихода с прогулки, из детского сада или школы. Детям-аллергикам рекомендуется делать это и после контакта с любым аллергеном, например, с сильным запахом духов в лифте.

Ну, и самая основная профилактика лор-заболеваний - это чистота рук. Потому что детские руки «живут» везде: и в носу, и во рту, и в ушах. Поэтому от навыков личной гигиены, которые прививают ребёнку родители, зависит очень многое. И ещё одна фишка есть сейчас у родителей: любят гулять по магазинам, посадив ребёночка в тележку для продуктов. А что было в этой тележке до этого, никто не знает. Не стоит этого делать! И обязательно мойте руки после посещения супермаркетов. Если соблюдать эти правила, риск заболеть будет минимальным.