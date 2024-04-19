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Как развивать в детях креативность: 7 простых и действенных способов

Вы удивитесь, сколько всего они могут придумать.
источник: Freepik

Всем родителям знакома такая ситуация: вам нужно хотя бы пять минут для того, чтобы перевести дух, ответить на срочное сообщение или приготовить ужин, но дети настойчиво требуют, чтобы вы их развлекали. Проще всего сунуть им в руки планшет или джойстик. Правда потом, когда нужно есть, делать уроки или ложиться спать, их невозможно оторвать от экрана без скандала.

Складывается впечатление, что, проводя все свободное время в гаджетах, дети растеряли свое богатое от природы воображение и просто не способны самостоятельно придумать что-то интересное. К счастью, существуют простые (и веселые) способы, которые помогут пробудить в детях креативность.

1. Подайте детям идею для рисования

Дети, как правило, любят рисовать, но часто не могут придумать, что именно. Чтобы предотвратить поток нытья по этому поводу, держите в голове интересные «заготовки». Например, предложите ребенку нарисовать какое-то изобретение, животное, которого не существует, или сцену из любимой видеоигры.

2. Дайте детям встать у руля

Если дети требуют, чтобы вы с ними поиграли, скажите, что сюжет и правила игры они должны придумать сами, а вы согласны им полностью подчиняться.

Вы удивитесь, куда это может вас завести.

3. Меняйте правила

Например, спрячьте инструкцию к настольной игре, и пусть дети сами придумывают, как в нее играть. Кто знает, может, новый способ сделает игру еще интереснее. Отступая от привычной рутины, вы заставляете детей взглянуть на мир под другим углом, а это очень полезно.

источник: Freepik

4. Устройте домашний кукольный театр

Для этого не нужны специальные приспособления. Достаточно пледа и фантазии. Покажите детям, что любой хлам, которого полно в доме — например, старые носки, вешалки для одежды и обувной рожок — можно превратить в персонажей, которые разыграют комедию и трагедию не хуже настоящих актеров. 

Главное — подать идею и показать, как ее можно осуществить. А дальше в игру вступит детское воображение. 

5. Не выбрасывайте коробки

Игры с картонными коробками — отличный способ надолго занять ребенка и разбудить его богатое воображение. Коробка может превратиться во что угодно — в дом, корабль, замок, дракона и т.д.

Такие игры принесут детям много радости и пользы.

6. Привлекайте детей к готовке

Не отправляйте детей смотреть мультики, пока вы заняты на кухне — готовьте вместе! Предложите ребенку помочь вам приготовить его любимое блюдо. Чтобы сделать этот процесс более увлекательным, можно изменить привычный рецепт или добавить новый ингредиент — и посмотреть, что получится.

7. Просто дайте детям поскучать

Скука — идеальное состояние для пробуждения фантазии. Постарайтесь не обращать внимания на ребенка, когда он ноет: «Маамаа, мне скууучноо!» Просто молчите, сколько сможете, не подавая маленькому нытику никаких идей о том, как ему себя занять. Он должен придумать их сам. Только так он станет самодостаточным человеком и научится пользоваться своим воображением. 

По материалам сайта lifehacker.com

Татьяна Щеглова
Мама троих детей. Всю жизнь работаю с самыми разными текстами.
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развитие детей

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