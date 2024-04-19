Как развивать в детях креативность: 7 простых и действенных способов

Всем родителям знакома такая ситуация: вам нужно хотя бы пять минут для того, чтобы перевести дух, ответить на срочное сообщение или приготовить ужин, но дети настойчиво требуют, чтобы вы их развлекали. Проще всего сунуть им в руки планшет или джойстик. Правда потом, когда нужно есть, делать уроки или ложиться спать, их невозможно оторвать от экрана без скандала.