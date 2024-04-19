Как развивать в детях креативность: 7 простых и действенных способов

Всем родителям знакома такая ситуация: вам нужно хотя бы пять минут для того, чтобы перевести дух, ответить на срочное сообщение или приготовить ужин, но дети настойчиво требуют, чтобы вы их развлекали. Проще всего сунуть им в руки планшет или джойстик. Правда потом, когда нужно есть, делать уроки или ложиться спать, их невозможно оторвать от экрана без скандала.
Складывается впечатление, что, проводя все свободное время в гаджетах, дети растеряли свое богатое от природы воображение и просто не способны самостоятельно придумать что-то интересное. К счастью, существуют простые (и веселые) способы, которые помогут пробудить в детях креативность.
1. Подайте детям идею для рисования
Дети, как правило, любят рисовать, но часто не могут придумать, что именно. Чтобы предотвратить поток нытья по этому поводу, держите в голове интересные «заготовки». Например, предложите ребенку нарисовать какое-то изобретение, животное, которого не существует, или сцену из любимой видеоигры.
2. Дайте детям встать у руля
Если дети требуют, чтобы вы с ними поиграли, скажите, что сюжет и правила игры они должны придумать сами, а вы согласны им полностью подчиняться.
Вы удивитесь, куда это может вас завести.
3. Меняйте правила
Например, спрячьте инструкцию к настольной игре, и пусть дети сами придумывают, как в нее играть. Кто знает, может, новый способ сделает игру еще интереснее. Отступая от привычной рутины, вы заставляете детей взглянуть на мир под другим углом, а это очень полезно.
4. Устройте домашний кукольный театр
Для этого не нужны специальные приспособления. Достаточно пледа и фантазии. Покажите детям, что любой хлам, которого полно в доме — например, старые носки, вешалки для одежды и обувной рожок — можно превратить в персонажей, которые разыграют комедию и трагедию не хуже настоящих актеров.
5. Не выбрасывайте коробки
Игры с картонными коробками — отличный способ надолго занять ребенка и разбудить его богатое воображение. Коробка может превратиться во что угодно — в дом, корабль, замок, дракона и т.д.
Такие игры принесут детям много радости и пользы.
6. Привлекайте детей к готовке
Не отправляйте детей смотреть мультики, пока вы заняты на кухне — готовьте вместе! Предложите ребенку помочь вам приготовить его любимое блюдо. Чтобы сделать этот процесс более увлекательным, можно изменить привычный рецепт или добавить новый ингредиент — и посмотреть, что получится.
7. Просто дайте детям поскучать
Скука — идеальное состояние для пробуждения фантазии. Постарайтесь не обращать внимания на ребенка, когда он ноет: «Маамаа, мне скууучноо!» Просто молчите, сколько сможете, не подавая маленькому нытику никаких идей о том, как ему себя занять. Он должен придумать их сам. Только так он станет самодостаточным человеком и научится пользоваться своим воображением.
По материалам сайта lifehacker.com
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