Дети – цветы жизни? Плюсы и минусы большой семьи

Ежегодно в России 1 июня отмечается Международный день защиты детей.

Количество многодетных семей в России растет. © / pixabay.com

Количество многодетных семей в России растет с каждым годом. С одной стороны, в обществе восхищаются теми, кто решается заводить несколько детей, с другой, удивляются - как родителям удается поднимать их на ноги? Новости СМИ2

Цветы или трава?

Власти ежегодно призывают родителей рожать как можно раньше и чаще, вводят все новые стимулирующие выплаты, льготы, компенсации, вручают награды. Только в Петербурге каждый седьмой ребенок воспитывается в многодетной семье.

Прошлой осенью у Елены Гончаровой появились четверняшки - три дочери и один сын. Для нее это оказалось сюрпризом. И хотя заботиться сразу о четверых малышах не так-то просто, молодая мама все равно советует всем женщинам не откладывать рождение на потом.

«Подходящего материального достатка можно и не дождаться, а вот радости, которую дают дети - лишиться, - говорит мама. - Да и то, что малыши отвлекают от полноты жизни, заставляют забыть себя - миф. Сейчас многие кафе, музеи, театры приспособлены для походов даже с самыми маленькими. Я уже через несколько месяцев после родов вернулась в офис. Уставала, конечно, но чувствовала себя хорошо».

Расти в многодетной семье непросто, убеждена Анна С. Она была старшей из девяти детей, но сама не хочет иметь большую семью. «Я очень люблю своих братьев и сестер. Все детство с ними возилась, - говорит 25-летняя девушка. - Но в моей семье лишь я окончила университет, путешествую и работаю в хорошей компании. Все остальные даже в город редко выезжают из области. У всех уже по двое-трое детей от разных браков и финансовые сложности. Дети - цветы жизни, и за ними надо ухаживать, а не трава, которая сама вырастет. В будущем мне хочется дать своему ребенку хорошее образование, показать мир, а не стоять у плиты с утра до вечера - как это было у моей мамы».

Тыл и вдохновение

В семье Ольги и Михаила Киреевых - 11 детей. По словам многодетной мамы, на прогулке многие думают, что она воспитатель в детском саду. «С одной стороны, есть свои сложности. Например, когда мы куда-то едем, то нам нужен маленький микроавтобус. Но с другой, у меня в 11 раз больше счастья, чем у других. Дети - наша с мужем опора и тыл, - говорит Ольга. - Я чувствую себя уверенно именно благодаря им. Старшие помогают и поддерживают меня так, как никто и никогда. Как бы банально ни звучало, но главное - любовь. Если ее нет, то и с одним ребенком будет тяжело».

Женщина признается, что ей обидно слышать фразы типа «зачем рожала» или «нищету плодят», но с годами научилась не обращать внимания на токсичных людей. «Нередко посторонним кажется, что раз много детей, то семья неблагополучная, мать - изможденная, а малыши - неухоженные. Но думаю, мы бы с мужем не добились того достатка, который у нас сейчас есть, если бы не наши дети, - уверяет Ольга. - Я уверена, что дети продлевают молодость и заряжают энергией. С каждым новым малышом у нас открывалось новое дыхание, появлялись идеи, вдохновение».

«У многодетной семьи - свои особенности, - поясняет детский психолог, кандидат педагогических наук Юлия Яковлева. - Она требует огромной эмоциональной и психологической включенности. Важно, чтобы каждый ребенок получал достаточно внимания от родителей. Его дефицит может вызвать проблемы в поведении по мере взросления. Хорошо, когда дети помогают родителям, однако у них должно оставаться время на свои игры, занятия, общение со сверстниками - то есть детство. У каждого в семье должно быть личное пространство, в том числе и у родителей, дабы не допустить психологического выгорания».

При этом у ребятишек из большой семьи есть множество преимуществ перед сверстниками без сестер и братьев. «Они более дружные и коммуникабельные, легко адаптируются к любым условиям, более самостоятельные. По статистике, многодетные браки распадаются в три раза реже, чем обычные, - уверяет психолог. - Дети из больших семей привыкают принимать общие решения, идти на компромиссы, учитывать мнения других, распределять домашние обязанности, поэтому более подготовлены к отношениям и созданию своей семьи».

Два ребенка - норма

Опросы показывают, что семья - главная ценность у молодежи. Для новых поколений важно, что она дает ощущение безопасности, близости и общности, уверенности в себе. Более того, развод - не воспринимается как конец жизни. Сегодня 30% браков - повторные. Люди не разочаровываются в институте семье, просто хотят, чтобы она отвечала их потребностям.

По словам доктора социологических наук НИУ ВШЭ Жанны Черновой, для современных родителей важно качество детства. Оно подразумевает как материальные, так и эмоциональные вложения, хорошее образование и медицину. Если люди понимают, что с увеличением количества детей качество их жизни упадет, то не идут на этот шаг.

«Молодежь понимает, что в первую очередь нагрузка ложится на женщину, - говорит Чернова. - Например, покидая рынок труда на большой срок, она теряет конкурентоспособность. Как только женщина осознает, что заботу о детях она может разделить с партнером, нанять няню, потому что хватает пособий, получить иную помощь от государства, в том числе и доступ к хорошим качественным детским садам, школам, медицине, - то она рожает третьего и четвертого ребенка».