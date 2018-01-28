Мама, мне страшно! Почему и чего боятся дети?

Как защитить ребенка от страха?

Испуганное личико любимого малыша всегда вызывает тревогу в родительском сердце. Почему и чего боятся дети? Малышам свойственно испытывать чувство страха, ведь они зависимы, физически слабы и не всегда могут защитить себя. Страх — это естественная человеческая реакция на что-то непонятное и неизвестное.

Каждому возрасту специфичны определенные страхи

В возрасте 2–3 лет малыш может бояться громких и незнакомых звуков, животных, одиночества, замкнутого пространства, темноты, наказания и боли, например, при посещении врача.

В 3–4 года детям свойственно бояться предстоящих событий, новой деятельности, агрессии со стороны других детей и взрослых. В этом возрасте происходит активное развитие воображения, дети начинают фантазировать, и очень часто в этот период появляются страхи необъяснимых явлений — приведения, тени, ожившие игрушки, монстры, инопланетяне, чудовища. Также страх может проявиться по отношению к сказочным персонажам и героям мультиков и фильмов.

К 5–7 годам появляются такие "взрослые" страхи, как страх смерти, потеря близкого человека или собственная смерть, боязнь болезни.

Постепенно, по мере взросления, у ребенка возрастает способность и умение справляться с различными ситуациями, которые могут представлять для него угрозу. Каждому ребенку очень важно научиться справляться со своими страхами. Некоторые дети могут испытывать навязчивое чувство страха, то есть постоянное, преследующее (например, страх темноты или уколов). Ребенок может очень часто испытывать разного рода страхи если:

Его ругают, наказывают или осуждают за проявленное чувство страха.

У ребенка сильно развито воображение, он очень впечатлителен и часто фантазирует.

У ребенка слабый тип нервной системы.

Родители чрезмерно опекают ребенка (стиль воспитания — "гиперопека"). У ребенка нет возможности самому справиться с какой-либо ситуацией, он всегда ожидает поддержки от взрослых и не уверен в своих силах.

Ребенок получил психологическую травму, его безопасность была нарушена в связи с каким-либо событием. В семье происходили стрессовые ситуации — тяжелые болезни, смерть близких, какие-либо необъяснимые для ребенка события.

Как реагировать на страхи детей

Родителям очень важно знать, что проявление страхов у ребенка — это нормально и практически неизбежно, так как малыши прекрасно осознают, что они намного слабее любого взрослого, зависимы от окружающих и ситуации. Страх — это здоровая реакция на существующую или потенциальную угрозу, это механизм психологической защиты личности. В природе не бывает абсолютно бесстрашных людей, есть люди, умеющие хорошо скрывать свои страхи. Страх всегда субъективен, и если вы совершенно не боитесь пробегающую мимо собаку, то это вовсе не значит, что ее не боится тот, кто находится рядом с вами. Гендерных различий в проявлении чувства страха не существует. Боятся в равной степени и мальчики, и девочки. Страх смерти у ребенка-дошкольника является абсолютно нормальной линией развития и необходимым процессом. В процессе ориентировки в окружающем мире ребенку просто необходимо осознать и переработать такие темы, как появление человека на свет и его уход из жизни. Как же реагировать на страхи детей?

Ни в коем случае не ругайте и не стыдите ребенка за проявленное чувство страха! Это никак не поможет ему избавиться от страха, малыш почувствует себя еще более беспомощным и "плохим", страх будет загнан внутрь, чтобы, упаси боже, не показать его вам.

Бесполезно разубеждать ребенка, объясняя, то бояться нечего, ведь он УЖЕ боится. Стоит поддержать ребенка, сказав ему "я рядом, я с тобой". Принять и поддержать его, как можно мягче отреагировать на проявление страха — весьма результативное решение по сравнению с упреками и чтением морали.

Когда малышу страшно, лучше всего быть рядом с ним, расспросить его подробно, чего именно он боится, что может случиться и совместно придумать способы решения проблемы.

Побороть страх усилием воли практически невозможно, страх можно пережить. Поэтому бесполезно ставить себя ребенку в пример, говоря ему: "Посмотри на меня, я же не боюсь". Конечно, вы — большой и сильный, естественно, вам куда легче не бояться. Правильнее донести до ребенка, что вы не боитесь, вы взрослый и сможете защитить его. Страх можно пережить тогда, когда есть на кого опереться.

Если у ребенка ночные страхи (страх темноты, засыпания, тревожные сны и т.п.), то имеет смысл организовать успокаивающие ритуалы перед отходом в кровать. Спокойные игры, доброе родительское отношение, теплая ванна и нежные поглаживания по спине обязательно успокоят встревоженного малыша и настроят на спокойный сон.

Не следует избегать в разговоре тем, которые пугают ребенка. Если малыш хочет с вами поговорить о своих страхах, отнеситесь с пониманием и ни в коем случае не переносите разговор на другое время, как бы заняты вы не были. Проговаривать страхи очень важно: когда есть с кем разделить тревогу и страх, они становятся менее выраженными и исчезают намного быстрее!

Малыши очень часто рисуют и проигрывают свои страхи. Такие методы позволяют эмоционально отреагировать и пережить в игровой форме волнующую ситуацию. Вы можете спросить ребенка о его рисунках или игре, но если он не желает рассказывать, настаивать не надо. Ни в коем случае не высмеивайте и не критикуйте его действия.

Как помочь ребенку справиться со страхами

Какие бывают страхи, почему они появляются и как на них реагировать, мы уже выяснили. Давайте разбираться, как помочь крохе с ними справиться.

Если малыш боится и не дает выхода своим эмоциям, предложите ему нарисовать или слепить свой страх, расспросите подробно, какой он, зачем приходит. Далее, в игровой форме, можно порвать "чудище-страшилище" на множество мелких кусочков и пустить по ветру. Или переделать его в доброе и красивое существо, пририсовать ему смешные детали и придумать про него смешную историю.

Полезно рассказывать ребенку терапевтические сказки. Их можно придумать самому или взять из специальной книги, а можно даже заказать индивидуально для вашего малыша у специалиста-психолога. Основная идея такой сказки — проблема вашего ребенка, которая объясняется доступно во всех ракурсах и разрешается сказочным образом. Главным героем сказки обычно является или сам ребенок, или очень похожий на него герой. Слушая такую сказку, ребенок имеет возможность взглянуть на ситуацию со стороны и осознать ее по-другому.

Хороший результат может принести проигрывание страха в сюжетно-ролевой игре. Можно взять героя, который будет бояться того же самого, что и ребенок, и вместе с остальными героями придумать выход из ситуации. Можно проиграть непосредственно сам страх (укусила собака, поход к врачу), только нужно обязательно завершить игру на положительной ноте и дать понять ребенку, что он защищен.

Для детей, испытывающих страх темноты полезно такое упражнение под названием "эмоциональные качели". Открываете дверь в темное помещение, например ванную комнату, в остальных помещениях свет включен, то есть граница темноты и света четко обозначена. Предлагаете малышу поиграть (можно предложить напугать темноту). Беретесь за руки и забегаете на секунду в ванную, туда, где темно, и тут же выбегаете. Вначале можете просто наступать на порог, если ребенку страшно. Обычно такая игра сопровождается весельем и смехом, детям она очень нравится. Чередование напряжения с последующим выходом и расслаблением очень полезно для психоэмоционального состояния малыша, испытывающего страхи, так он учится на них реагировать и, в свою очередь, избавляться.

Когда обращаться к психологу

Нередко бывает так, что детские страхи требуют профессиональной коррекции. Вам обязательно следует обратиться к психологу, если:

вы не знаете, как разговаривать с ребенком о его страхах, у вас не получается оказать малышу помощь в избавлении от страхов.

В вашей семье произошли какие-либо стрессовые ситуации, вследствие чего поведение ребенка изменилось.

У ребенка навязчивые страхи — часто повторяющиеся, одного и того же содержания. На этом фоне возникли навязчивые движения — грызение ногтей, покусывание губ, постукивание ногами, накручивание волос на палец и т.п.

Вам о чем-то трудно сообщить ребенку.

Вы чувствуете, что ребенок чего-то боится, но не можете выяснить, чего именно.

Вы просто чувствуете, что малышу нужна помощь.

Помните, что лучшая защита от страхов — родительская любовь, спокойная и комфортная обстановка дома, атмосфера защищенности, доверия и тепла.