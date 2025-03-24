«Цифру» давай! Учителя увольняются из-за скотского к себе отношения

До 2030 года замещающая кадровая потребность в школьных учителях в России составит 40 тысяч человек. Такой прогноз обнародовал на правительственном часе в Госдуме в марте министр просвещения Сергей Кравцов.

Главная задача — чтобы вся система обеспечивала точечное покрытие каждой вакансии в конкретной школе, в конкретном регионе, отметил министр.

Для этого с каждым регионом утвердили соответствующие программы.

Первостепенный вопрос для любого работника — система оплаты и условия труда. Нынешняя, по мнению многих, никуда не годится. В следующем году планируется обкатать новую сетку и к в 2027 году внедрить её повсеместно. А пока…

Об особенностях работы педагогов в Москве «СП» поговорила учительницей русского языка и литературы Марией Зинченко, уволенной из столичной школы № 1514 после «лишних» вопросов, связанных с заработной платой.

— Школы в своё время объединили в комплексы, повысили зарплаты учителям и, конечно, администрации, но при этом очень сильно увеличили нагрузку. И теперь каждый год нагрузка растёт, либо остаётся такой же, а зарплата падает.

В прошлом году при работе 36 часов в неделю я регулярно получала чистыми 120−130 тысяч рублей, а когда были премии — 140 тысяч. В этом году — 112 тысяч. Но в реальности было 105−110 тысяч. По сути, моя зарплата уменьшилась на 20 тысяч рублей.

Есть практика ознакомления учителей с «нагрузкой» и оплатой их труда в рамках трудового договора. По закону это должно происходить до начала учебного года. На практике нас знакомят с этим документам только в марте. И такое нарушение, знаю, во многих школах.

Помимо обычных уроков, учителя русского языка и литературы у нас должны вести дополнительные занятия. Там либо даётся более сложный материал — детей готовят к олимпиадам или к ОГЭ, либо двоечники исправляют двойки и т. п.

Эти уроки в прошлом году и ранее оформлялись как внеурочная деятельность. Это означает, что такой урок оплачивался также, как и обычный. А в этом году эти занятия перевели в разряд «кружков». А за них платят чуть ли не вдвое меньше.

За работу в рамках Московской электронной школы (МЭШ) нам много лет железно платили чистыми 8700 рублей. А начиная с прошлого учебного года система изменилась, долю МЭШ увеличили, но теперь за эти копейки приходится буквально бороться.

Сейчас, чтобы учитель получал нормальные деньги за МЭШ, 90% детей должны выполнять цифровые задание. А это невозможно. Во-первых, потому что в МЭШ постоянные сбои. А во-вторых, многих родителей это бесит. Они не считают, что это правильно.

В советской школе не было электронных заданий, но знания у детей были выше. Теперь же с каждым годом грамотность детей и общий кругозор падают, особенно у детей из простых семей. А их переводят в цифровой мир. У кого нет компьютера — выдадут планшет.

В будущем году уменьшат зарплату вообще всем. Директора уже собирают учителей на «тайные» совещания, где говорят об этом. Тайные, потому что всё, что говорит директор педагогам, должно сниматься и транслироваться камерами департамента.

«СП»: А что с условиями труда?

— Ещё недавно во время каникул от учителей не требовалось ежедневно приезжать в школу. Каждый сам решал в зависимости от наличия дел. Руководство озвучивало это разрешение публично во время совещаний. При новом руководстве эта вольница прекратилась.

И для учеников, кстати, тоже. Школа имела определённую атмосферу. Например, в пятницу давались послабления в плане «дресс-кода». Можно было прийти чуть ли не в пижаме. Теперь весь этот дух изничтожен. Школа стала обычной, банальной.



Учителя, имеющие огромную нагрузку, мечтают отоспаться хотя бы на каникулах. Это не чрезмерное требование. Раз снижают оплату труда, то пусть хотя бы отношение будет человеческое.

«СП»: Отоспаться?

— Бывают недели, мы заходим в школу в 8.30 утра, а уходим в 20.50. Потому что до 17.00 идут уроки и группы, а с 17.00 до 20.00 приходят родители, многие под самый конец. И в итоге дома оказываемся ближе к ночи. Ненормированный рабочий день.

В другие дни это могут быть проверки контрольных или итоговых собеседований. Причем, надлежащим образом это не оформляется. Без приказа.

А это, на мой взгляд, нарушение Трудового кодекса. Но нам за это не дают отгул даже на каникулах.

Это всё сказывается буквально на здоровье педагогов, а в конечном итоге на качестве обучения детей. Страна ведёт СВО. Мы должны ковать кадры. А в реальности учебный процесс превращается в сплошной поток рутины.

Я обратилась за разъяснениями к руководству, но нормального диалога не вышло.

«СП»: И что в итоге?

— Мне предложили уволиться. На совещании, где были директор, зам и юрист, не было моей «стороны защиты». Пришлось защищаться самой. Это нетрудно. Мои дети сдают ОГЭ без двоек, они хорошо пишут МЦКО (тестирование — «СП»), участвуют в олимпиадах.

Это всё требует серьёзной работы. Не правы те, кто думает, что это легко. Где-то сильные ученики, но у нас есть и дети, которые едва читают, есть и с отклонениями, из «плохих» семей. Попробуйте таких детей подготовить без двоек. Но мне это удалось.

Опять же классное руководство. Каждые каникулы ездим с детьми по российским городам. Объездили всё Золотое кольцо, были в Петербурге, в Казани. Об этом лучше всего могут рассказать родители моих учеников. Они прямо сейчас пишут в личку.

Плюс, патриотическую повестку никто не отменял. Вожу детей в музеи Москвы, связанные с темой ВОВ, Отечественной 1812 года, беседуем на уроках о причинах и ходе спецоперации. Часто в свободное личное время…

В итоге формального повода для увольнения найдено не было, а писать заявление по собственному желанию я отказалась, так как желаю работать. Поэтому меня буквально ввели в ситуацию стресса, издевались две недели, искали предлог.

При нагрузке в 36 часов любому педагогу приходится трудно. За каждым, если захотеть, можно что-то найти. Накопали копатели. Предъявили «психологическое насилие над учеником». Но наделали при этом тучу ошибок, не соблюдали требования закона.

Поэтому я намерена восстановиться на работе через суд. Найму юриста. Говорят, есть все шансы восстановиться. Может сработают благодарственные письма родителей в департамент образования за то, что занималась с детьми по выходным бесплатно.

«СП»: Как отреагировали коллеги? С таким отношением они ведь тоже могут попасть под раздачу…

— Только двое коллег честно признались, что чувствуют необходимость вступиться, но не делают этого по личным причинам. Многие боятся. У кого-то дети в детском саду нашего комплекса или школе. Все живут с кредитами, ипотеками.

Летом несколько человек хотят уйти. За последнее время восемь сотрудников уволились. Сплошь и рядом замены. Уроки часто ведут психологи. Или говорят детям «посидеть в телефонах». Некоторых возвращают, например, физиков, так как их жуткая нехватка.

«СП»: Вернёмся к вопросу оплаты труда учителя. В провинции, наверное, мечтают зарабатывать более 100 тысяч рублей?

— За эту зарплату педагоги имеют громадную нагрузку: уроки, подготовка к ним, проверка контрольных, классное руководство, «разговоры о важном» в конце концов. А если педагог ответственный, он водит раз в пару недель детей по музеям, в каникулы возит на экскурсии.

Но в случае несоответствия оплаты и условий труда такой нагрузке «вякать» в Москве невозможно. Работай как раб, либо тебя уберут. В провинции же при меньшей зарплате и большей нехватке кадров учителя имеют моральное право, возможность ставить вопросы.