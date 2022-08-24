Людей ждёт цифровой контроль от рождения до гроба. Судьбы нашим детям выберет компьютер, заметила Анна Швабауэр. Она обратила внимание на утверждённые Росстандартом технологии искусственного интеллекта в образовании.
Ведущая Царьграда Диана Сорокина в программе "Царьград. Сегодня" поговорила с кандидатом юридических наук, членом экспертно-консультативного совета по вопросам семейного права при Совете Федерации Анной Швабауэр о технологиях искусственного интеллекта в образовании.
Эксперт обратила внимание, что соответствующие цифровые методики были утверждены Росстандартом в прошлом году. В конечном счёте они предполагают автономное обучение без вмешательства педагога, но с помощью искусственного интеллекта в роли репетитора.
В документе также используется термин "цифровой след в образовании". Речь идёт о сборе данных об ученике, его активностях и даже о последующем трудоустройстве, которые также должны включать видео- и аудиоматериалы.
То есть через сферу образования, а получить его обязаны все граждане, создаётся огромная цифровая информационная база со сведениями о каждом человеке, пояснила собеседница "Первого русского".
Притом этот процесс проактивный, то есть предполагается использование механизмов навязывания человеку его жизненного пути, добавила эксперт.
Возможно, вы слышали такое словосочетание, как "непрерывное образование". На самом деле речь о том, что хотят от рождения до гроба контролировать в цифровом ключе человека и направлять его жизнь. А уж кто этим будет заниматься - отдельный вопрос, - резюмировала Швабауэр.
Свежие комментарии