Людей ждёт цифровой контроль от рождения до гроба. Судьбы нашим детям выберет компьютер, заметила Анна Швабауэр. Она обратила внимание на утверждённые Росстандартом технологии искусственного интеллекта в образовании.

Ведущая Царьграда Диана Сорокина в программе "Царьград. Сегодня" поговорила с кандидатом юридических наук, членом экспертно-консультативного совета по вопросам семейного права при Совете Федерации Анной Швабауэр о технологиях искусственного интеллекта в образовании.

Эксперт обратила внимание, что соответствующие цифровые методики были утверждены Росстандартом в прошлом году. В конечном счёте они предполагают автономное обучение без вмешательства педагога, но с помощью искусственного интеллекта в роли репетитора.

В документе также используется термин "цифровой след в образовании". Речь идёт о сборе данных об ученике, его активностях и даже о последующем трудоустройстве, которые также должны включать видео- и аудиоматериалы.

То есть через сферу образования, а получить его обязаны все граждане, создаётся огромная цифровая информационная база со сведениями о каждом человеке, пояснила собеседница "Первого русского".

Притом этот процесс проактивный, то есть предполагается использование механизмов навязывания человеку его жизненного пути, добавила эксперт.