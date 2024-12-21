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Меньше гаджетов – больше воздуха. Как сберечь детское зрение?

Проверять зрение ребёнка надо регулярно. Проводить осмотр вправе только детский офтальмолог.
Проверять зрение ребёнка надо регулярно. Проводить осмотр вправе только детский офтальмолог. freepik.com

Учебный год только начался, а многие родители уже беспокоятся: не повлияет ли нагрузка в школе на состояние зрения их детей? И вне учёбы многие ребята не расстаются с гаджетами, которые точно не делают глаза здоровее.

Какую парту от доски выбрать ученику для зоркого взгляда? Почему близорукость — настоящая эпидемия наших дней? Об этом nn.aif.ru спросил у заведующей офтальмологическим отделением Нижегородской областной детской клинической больницы Наталии Сульевич.

ДОСЬЕ

Наталия Сульевич. Родилась в Горьком. В 2008 г. окончила Нижегородскую государственную медицинскую академию (НижГМА) по специальности «Педиатрия». В 2010 г. окончила ординатуру на базе кафедры глазных болезней «НижГМА» по специальности «Офтальмология». Стаж работы по специальности – с 2011 г.

 

Ищем плюсы

Злата Медушевская, nn.aif.ru: — Наталия Игоревна, какие проблемы со зрением есть у современных детей? Каковы их причины?

Наталия Сульевич: — Сегодня одно из самых распространённых нарушений зрительной функции у детей — это миопия. В простонародье, близорукость. Миопия даже признана Всемирной организацией здравоохранения эпидемией.

Также сейчас всё больше у деток косоглазия. Близорукость считается одним из факторов, повышающих риск развития расходящегося косоглазия, при котором глазное яблоко отклонено кнаружи. Соответственно, больше миопий, больше и расходящихся косоглазий.

Если мы говорим о сходящемся или паралитическом косоглазии, когда одно либо оба глазных яблока отклонены внутрь, оно чаще всего связано с неврологическими патологиями. Не секрет, что у нас стало больше недоношенных детей с патологиями нервной системы.

А вот деток с врождённой слепотой за последние три года в Нижегородской области больше не стало. К таким серьёзным проблемам ведут нарушения внутриутробного развития.

Кстати, к врождённым катарактам, помутнению роговицы иногда может привести перенесённая мамой «на ногах» в начале первого-второго триместра беременности ОРВИ. В этот период ребёнка идёт формирование глазного яблока. Берегите себя, ради здоровых глазок будущего малыша.

— Детки не всегда могут осознавать, что у них начались какие-то проблемы со зрением. Каковы первые признаки того, что у ребёнка они есть?

— В большинстве случаев, особенно в случае с совсем маленькими детьми, диагностировать проблему можно только во время плановых офтальмологических осмотров, пренебрегать которыми родителям не нужно.

На первом году жизни офтальмолог обязательно должен осмотреть малыша в месяц. Во время первого осмотра врач понимает, есть ли врождённая патология, правильно ли сформирован орган зрения. Когда появляются некие сомнения, специалист назначает малышу дополнительный осмотр в шесть месяцев. Но я бы советовала родителям, даже если в месяц у ребёнка было всё хорошо, отвести его на осмотр к офтальмологу в шесть месяцев. Редко, но в этот период у детей могут развиваться различные опухоли глазного яблока, лучше перестраховаться.

Второй обязательный осмотр, прописанный в нормативных документах, делается в 12 месяцев. Здесь уже становится понятна рефракция (преломление света в оптической системе глаза. — Ред.) у маленького пациента: плюс или минус. Если патологий не выявлено, офтальмолог обязательно осматривает ребёнка в три года. В этом возрасте большинство детей уже разговаривают и можно проверить и определить остроту зрения, а также диагностировать амблиопию — некорректируемое снижение зрения.

Если врач в 12 месяцев выявил патологию органа зрения, ребёнка смотрят либо раз в полгода, либо раз в год в зависимости от рекомендаций доктора.

В случае, если у ребёнка, диагностирована близорукость и подобраны для коррекции очки, осмотр надо проводить раз в полгода.

Не надо бояться линз

— Есть данные, что пик ухудшений зрения офтальмологи наблюдают у детей в семь лет. Причина — резко увеличившаяся нагрузка после начала учёбы в школе. Это действительно так? Можно ли как-то снизить эту нагрузку?

— Я бы сказала, что пик этот приходится на 8-10 лет, в первом классе учебная нагрузка всё же меньше. Также мы диагностируем прогрессирующие скачки в росте близорукости у детей в пубертатный период: у девочек после 12 лет, у мальчиков — чуть позже. Это связано с гормональной перестройкой организма.

Конечно, как офтальмолог, я бы рекомендовала родителям ограничить использование детьми гаджетов и минимум два часа в день ребёнок должен проводить на свежем воздухе. Это хорошая разгрузка после нагрузки глаз вблизи во время уроков. Десять часов ежедневной нагрузки вблизи без отдыха и у ребёнка почти гарантировано через год разовьётся близорукость.

И, кстати, если у ребёнка правильно подобраны очки, то сажать его на первую парту в школе совершенно не обязательно. С первой парты он всё время будет смотреть вблизь, нагрузки вдаль не будет, а нормально глаз должен работать в режиме «вдаль-вблизь». С грамотной коррекцией очками без сопутствующих патологий школьник отлично будет видеть и с третьей-четвёртой, и даже с последней парты.

— Есть мнение, что очки не дают глазам напрягаться и из-за этого зрение ещё больше падает. Если очки ребёнку всё же выписывают, на что обращать внимание?

— Максимально правильно подобранные очки создают нормальную естественную работу глаза и сопутствуют приостановке роста близорукости. Я напомню, что все оптики должны иметь лицензии на работу с детьми и маленьких пациентов должен осматривать детский офтальмолог. Очки выписывают только после полной диагностики состояния зрения.

Не все детки хотят носить очки, поэтому родителям не надо бояться линз. Даже детям с оперированной врождённой катарактой иногда назначают контактные линзы, начиная с первого года жизни. На моей практике ребята выбирали и успешно пользовались контактными линзами вместо очков и в пять, и в шесть лет.

Более того, сейчас существуют лечебные дневные и ночные линзы с дефокусной коррекцией зрения, которая тормозит развитие близорукости у маленьких пациентов. Но при использовании ребёнком линз очень важна гигиена. Все проблемы от инфекций. За этим мамам и папам надо строго следить.

Метка на стекле

— Всегда ли означает, что если у ребёнка есть проблемы со зрением, с возрастом они будут только прогрессировать?

— Смотря, какой диагноз. Если мы говорим о дальнозоркости (гиперметропии), с возрастом она, наоборот, будет уменьшаться. Ребёнок к определённому возрасту плюсовые очки может снять полностью. Одно но: не должно быть астигматизма — патологии зрения, при которой роговица или хрусталик имеют неправильную форму. Астигматизм после 18 лет можно корректировать лазером.

Близорукость будет увеличиваться всегда. Глазное яблоко растёт, а с ним и близорукость. Однако чем позже у ребёнка появилась эта проблема, тем меньше она будет прогрессировать.

— Как вы относитесь к гимнастике для глаз и различным биологическим добавкам на основе черники или моркови, якобы способных затормаживать регресс зрения, в том числе у детей?

— Гимнастика и биологические добавки никак не повлияют на строение глаза. Но я, как офтальмолог, не против мультивитаминных комплексов, которые в целом положительно влияют на сосуды. Сосуды должны быть хорошие везде, в глазном яблоке в том числе.

Что касается гимнастики, то ребёнку с врождённым косоглазием на первом году жизни мы назначаем упражнения в виде слежения за игрушками по определённым точкам. Это необходимо для того, чтобы заставить мышечный аппарат глаза работать.

Лечебно-профилактическая гимнастика «Метка на стекле» тоже способствует укреплению цилиарной (парной ресничной) мышцы глаза. Близорукость никуда не денется, но, если цилиарная мышца будет лучше работать, это будет способствовать уменьшению спазма аккомодации — способности глаза изменять свою преломляющую силу для того, чтобы рассматривать предметы на различном расстоянии.

Ссылка на первоисточник
здоровье детей
Нижегородская обл.
г. Нижний Новгород

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