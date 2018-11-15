Малосольная горбуша

Ингредиенты:
Горбуша — 1500 г
Соль — 2 ст. л.
Сахар — 1 ст. л.
Масло растительное — 1 ст. л.
Приготовление:
1. Рыбу почистить, помыть, разделать на филе, по возможности удалить косточки.
2. Посыпать рыбу смесью из соли и сахара, полить подсолнечным маслом и сложить кусочки филе друг на друга, солью внутрь.
3. Поместить рыбу в тарелку или лоток и сверху поставить небольшой гнет (литровая банка с водой). Просаливается рыба при комнатной температуре 6-8 часов.
Приятного аппетита!
Автор: Клара
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