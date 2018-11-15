Малосольная горбуша

Ингредиенты:

Горбуша — 1500 г

Соль — 2 ст. л.

Сахар — 1 ст. л.

Масло растительное — 1 ст. л.

Приготовление:

1. Рыбу почистить, помыть, разделать на филе, по возможности удалить косточки.

2. Посыпать рыбу смесью из соли и сахара, полить подсолнечным маслом и сложить кусочки филе друг на друга, солью внутрь. Новости СМИ2

3. Поместить рыбу в тарелку или лоток и сверху поставить небольшой гнет (литровая банка с водой). Просаливается рыба при комнатной температуре 6-8 часов.

Приятного аппетита!

Автор: Клара