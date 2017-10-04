Интересные факты о детях

В этой статье мы собрали интересные факты про детей со всего мира, это как исторические факты,так и современные. Надеемся, вам понравятся.

В Китае запрещено семьям рожать больше одного ребенка, т.к население Китая преувеличено. Большинство китайских семей желают иметь мальчика, поэтому большинство китайских женщин, если УЗИ показывает девочку прерывают беременность. Это привело к тому, что в современном Китае катастрофически не хватает женского пола. Нехватка составляет 20 миллионов по отношению к мужчинам.



В Индии и Корее дети на 9 месяцев старше всех детей на планете, т.к. их возраст начинает исчисляться с момента зачатия и 9 месяцев прибавляют к рождению.







Такое словосочетание как «мальчик для битья» появилось в Англии в XV-XVIII веке, т.к. королевских особ нельзя было бить, вместе с наследником всегда воспитывался мальчик из простой семьи, которого наказывали вместо наследного принца. А т.к. кроме этого мальчика принцам было нельзя ни с кем общаться, между ними возникала тесная связь, что в свою очередь отражалась на наказании.



В современное производство конструктора «Лего» есть вещество, которое светится на рентгене. Это очень помогает в случае, если ребенок проглотит деталь.

В Швеции запрещенно обращаться в рекламе к детям до 12 лет, так как это может негативно повлиять на их психику.



До восьмидесятых годов в Африке в графе «иждивенцы» можно было поставить хоть сколько детей, что позволяло меньше платить налоги. Так, в 1987 году при пересчете детей африканцы «потеряли» восемнадцать миллионов детей.



В современных Соединенных Штатах Америки стало крайне популярным давать имена детям в честь популярных брендов. Сейчас «Шанель» и «Армани»- это имена современных маленьких американок, а «Найк» и «Лексус»- современные маленькие американцы.



Заботливый Людовик XIV в заботе о воспитании своего сына, приказал очистить греческую и римскую библиотеку от нецензурности и похабства, сделав ее читаемой для ребенка. Работа была настолько громоздкой, что закончилась, когда сыну исполнилось двадцать восемь лет, и нужды в ней уже не было.



Советское деление школьных классов на буквы А, Б, В, Г и т.д. дали рождение такому словосочетанию как «и ежу понятно». Т.к. одаренные дети учились в А, Б, В, Г классах, а менее сильные в Е, Ж, И классах, что при образовывало слово ЕЖИ. Дети классов А, Б, В классов тем самым показывали, что они более образованные.



В некоторых индийских деревнях детей скидывают вниз с крыш храмов на растянутый внизу тент. Считается, что данный обряд для ребеночка принесет ему здоровье, удачу и благополучие.