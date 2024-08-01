Кружки и секции: как это было в СССР

Выжженный паяльником портрет Есенина, вышитый крестиком профиль Пушкина, модели самолетов, машин и паровозов; вязаные носки и шарфики; макет шалаша Ленина в Разливе – все это, и многое другое было сделано руками детей родом из СССР.
Первые шаги к тому, чтобы построить достойную систему внешкольной работы с детьми и молодежью, были предприняты в нашей стране еще до Октябрьского переворота 1917 года и начали реализовываться в конце XIX-начале XX века.
В 1907 были созданы сразу две крупные организации, направленные на решение этих задач: «Общество содействия внешкольному просвещению при Лиге образования» – в Петербурге и «Общество содействия внешкольному образованию» – в Москве.
Просветительскую работу начали вести и во многих губерниях Российской империи, на это из бюджета выделялись весьма немалые средства. Например, в 1909 было принято решение об отпуске 50 тысяч рублей из государственной казны на нужды внешкольного образования. Однако все эти начинания практически перечеркнула Первая мировая война – средств на просветительскую деятельность хватать перестало...
«Стране социализма барчат не надо»
Пришедшие к власти большевики понимали, как важно занять внешкольной работой подрастающее поколение. Еще в голодном 1919 году на Первом Всероссийском съезде по внешкольному образованию приоритетным было признано именно это направление. Работу предлагалось строить на самодеятельных трудовых началах, принципах наглядности и доступности с учетом местных условий.
Надежда Константиновна Крупская, стоявшая у истоков Социалистического союза рабочей молодежи, комсомола и пионерской организации, предлагала положить в основу детских клубов и других сообществ принцип коллективной игры. Она же призывала, воспитывая советского гражданина, никогда не забывать, что «мы живем в республике труда, и не можем выпускать в жизнь из школ белоручек». «Стране социализма, – считала она, – барчат не надо. Нужны умелые руки в быту и на всякой работе». Эту линию поддерживал и Анатолий Васильевич Луначарский – первый нарком просвещения РСФСР.
Благодаря усилиям этих двух людей довольно скоро в СССР выстроилась уникальная система внешкольной работы, равной которой не было нигде в мире.
Кружок «Умелые руки»
Помимо обязательных в каждой школе уроков труда, дети и подростки страны Советов имели возможность посещать кружок, учащий различным полезным жизненным навыкам. Например, там учили пришивать пуговицы, штопать носки, ставить заплатки на одежду. Кроме этого, в кружке «Умелые руки» мастерили поделки (от мягких игрушек до гирлянд на новогоднюю елку), делали макеты самолетов, спутников, гидроэлектростанций и т.д., наглядные пособия по школьным предметам (например, картонные фигуры для уроков геометрии), и даже спортивный инвентарь.
Особое место занимала «наглядная агитация» – флажки, транспаранты, искусственные цветы и т.п. для массовых советских праздников.
Удачная поделка была особым поводом для гордости – ее выставляли на стенде кружка на всеобщее обозрение. А комиссии из вышестоящих организаций начинали проверку учебного заведения именно со стенда «Умелые руки».
Юные техники
В 1923 г. при Обществе друзей Воздушного флота (ОДВФ) была создана секция юных друзей Воздушного флота, положившая начало массовому развитию детского авиамоделизма. Уже в следующем, 1924 г., в Москве впервые прошли соревнования авиамоделистов-школьников, а в Туле открылась первая в стране губернская выставка технического детского творчества.
В 1926 году в Москве была открыта первая детская техническая станция — ДТС. В 30-х годах XX века советские школьники установили ряд мировых рекордов в авиамоделизме, их работы демонстрировались на Всемирной выставке в Нью-Йорке.
В годы Великой Отечественной войны умения юных техников послужили делу Победы: они ремонтировали сельхозмашины и оборудование, радиофицировали госпитали, даже участвовали в выполнении военных заказов. 50-е и 60-е годы прошлого века ознаменовались работой по созданию новых приборов и моделей, а 70-ые – рационализаторскими изобретениями. Школы детского технического творчества послужили отличной стартовой площадкой для многих знаменитых изобретателей, новаторов, конструкторов – таких, например, как академик Б. Е. Патон, авиаконструкторов С. В. Ильюшина, А. С. Яковлева и О. К. Антонова, летчиков-космонавтов Г. С. Титова, А. В. Филипченко и других.
Юные спортсмены
Аббревиатура ДЮСШ расшифровывалась как «Детско-юношеская спортивная школа». Во времена СССР это были внешкольные специальные спортивные учреждения, где детей массово приобщали к физической культуре, а самых одаренных готовили ко взрослой спортивной карьере. ДЮСШ были комплексные (по нескольким видам спорта) или специализированные (по одному виду спорта).
Спортивные школы входили и в систему Министерств Просвещения, и в систему Министерства путей сообщения, и в систему добровольных спортивных обществ. Они были районными, городскими, областными, центральными и республиканскими. Попасть в ДЮСШ мог любой ребенок, без всякого блата – были бы физические данные и мотивация на успех.
По обычным школам во времена СССР ходили тренеры из ДЮСШ, отбирая наиболее перспективных ребят. Вспомним фильм «Гостья из будущего», где за Алисой Селезневой гоняется именно такой тренер... Эта система приносила свои плоды – советский спорт, без преувеличения, был впереди планеты всей.
Дворцы и дома пионеров и школьников
Первые из них были открыты в 1923-1924 годах в Москве, а затем стали повсеместным явлением – от Ленинграда до Киева, от Свердловска до Тбилиси. Чего там только не было: кружки, секции, клубы, творческие коллективы на любую возрастную группу и интересы! Работа строилась по программам, утвержденным министерством просвещения СССР и Центральным советом Всесоюзной пионерской организации, и не дублировала школьную программу.
Каждый ребенок здесь мог найти занятие по душе: попеть в хоре, поиграть в театре, научиться танцевать, фотографировать, играть в шахматы, рисовать или плести макраме – перечислять все направления можно до бесконечности. Также там проводились пионерские праздники, слеты, конференции, смотры, конкурсы, выставки творчества, олимпиады по школьной программе, военно-спортивные игры и многое-многое другое, ставшее незабываемым впечатлением для детей, родившихся в СССР.
Помимо вышеперечисленного, в Советском Союзе активно функционировали и Дома детского творчества, где школьникам прививали основы художественного воспитания, и более 40 тысяч пионерских лагерей, в каждом из которых было множество своих кружков и секций, и Станции юных туристов, и многое-многое другое. Система всестороннего развития детей простым обучением в школе не ограничивалась.
«Научился сам — научи товарища»
К 1971 году в СССР работали 4403 дворца и дома пионеров и школьников, свыше 7000 детских секторов при домах культуры, 1008 станций юных техников, 587 станций юных натуралистов, 202 экскурсионно-туристические станции, огромное количество кружков и секций при школах, ЖЭКах и т.д. Все они являлись госсобственностью. Использование помещения, инвентаря, транспорта не по назначению каралось законом.
Благодаря дотациям посещение кружков и секций в стране было бесплатным или почти бесплатным: так, в семидесятые годы плата за музыкальную школу составляла 17 руб. в месяц, а это было самым затратным для родителей сегментом.
Но самым важным, наверное, было даже не это, а то, что детям с самого раннего возраста прививали полезные навыки, формировали у них привычку к труду и демонстрировали на практике пример дружбы и товарищества, а не рыночной конкуренции. Не зря же главным принципом внешкольной работы еще с 20-х годов прошлого века стала фраза «Научился сам — научи товарища». И это представляется нам самым главным.
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