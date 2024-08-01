Кружки и секции: как это было в СССР

Первые шаги к тому, чтобы построить достойную систему внешкольной работы с детьми и молодежью, были предприняты в нашей стране еще до Октябрьского переворота 1917 года и начали реализовываться в конце XIX-начале XX века.

Именно тогда создаются первые детские клубы (например, клуб «Сетлемент», 1906 год), детские общества («Детский труд и отдых», 1909 год) и колонии («Бодрая жизнь», 1911 год).