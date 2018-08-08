До какого возраста стоит кормить грудью?
Всегда считалось, что кормить ребёнка грудью надо до года. А теперь говорят, что надо продлевать грудное вскармливание до 2-3 лет. Так сколько кормить?
Ответ эксперта
«Когда мама кормит ребёнка грудью, это профилактика гинекологических, эндокринных заболеваний, мастопатии», — рассказала начальник Управления организации медицинской помощи матерям и детям, профессор кафедры неонатологии ФДПО Российского национального исследовательского медицинского университета им.
Пирогова Ирина Солдатова. Эксперты считают, что кормление детей грудью до 2-3 лет может защитить женщин в том числе от рака груди. В ценности грудного молока для самого ребёнка в этом возрасте медики сомневаются. «Минимальный срок для грудного вскармливания — 6 месяцев. А вообще всё самое важное и питательное в материнском молоке содержится в первый год жизни ребёнка. После этого оно перестаёт обладать такими свойствами, — считает заведующий педиатрическим отделением Московского областного научно-исследовательского клинического института им. Владимирского Валентина Шестерикова. — Плюс у ребёнка в 2-3 года уже прорезались зубки, а это может травмировать грудь».
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