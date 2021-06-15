РЕБЁНОК.РУ

1 134 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Попов
    Увы-увы!!! Ответ на поставленный Вопрос у Всех на ВИДУ!!! Уважаемый Автор почти Верно отобразил причину(!) данного Яв...Куда из школ исче...
  • Виктор Попов
    Уважаемый Автор! Я не согласен с 4 пунктом Вашей статьи! Самый неправильный,можно сказать даже, самый ВРЕДНЫЙ!!! Сове...Нет счастья в мет...
  • Виктор Попов
    Уважаемый! Когда то Один Мудрый Мужик заявил, "Не кидайте Камень в Прошлое! Он возвернётся к Вам Огромным Булыжником!...Проиграем эту вой...

Мне и дома хорошо: вредно ли, когда ребенок не хочет гулять

Что делать, если ребенок отказывается выйти подышать свежим воздухом

Малышей, дошколят и младших школьников обычно трудно загнать домой с прогулки – им очень надо «еще немного» покачаться на качелях, побегать, поиграть, полепить куличики и так далее. С подростками сложнее – многие из них готовы целыми днями сидеть дома. Но действительно ли это вредно или можно оставить ребенка в покое, чтобы он гулял, когда захочется?
1
Мне и дома хорошо: вредно ли, когда ребенок не хочет гулять

Рассказывает Ольга Васильевна Громадина, врач-педиатр сети клиник «Семейная» (@klinika_semeynaya).

Ольга Васильевна Громадина, врач-педиатр сети клиник «Семейная»

Чем опасно отсутствие прогулок

В течение учебного года дети подвергаются нагрузкам в школе, дома и при посещении секций. Большую часть времени они проводят в помещении, сидя за книгами и учебниками. И даже в периоды отдыха в силу объективных и не очень причин они отдают предпочтение гаджетам, а не прогулкам.

Как это вредит здоровью

Когда ребенок большую часть времени проводит в помещении за гаджетами, то его здоровье страдает от недостатка кислорода и солнечного освещения, от снижения двигательной активности. Какие последствия могут быть?

Проблемы с осанкой

Сидячий образ жизни оказывает влияние на позвоночник и может привести к болям в спине и неправильной осанке.

Проблемы с аппетитом

При длительном нахождении в помещении у детей могут формироваться неправильные привычки, в том числе расстройство пищевого поведения. Они могут чувствовать себя более голодными, чем обычно, или терять аппетит.

Такие дети склонны злоупотреблять вредной едой, фастфудом или пропускать приемы пищи, что, в свою очередь, может приводить к проблемам с весом.

Плохое настроение

Сидячий образ жизни, как правило, оказывает негативное влияние на настроение. У детей чаще могут возникать тревожные расстройства, они становятся более раздражительными, обидчивыми.

Многочисленные исследования показывают, что пребывание на свежем воздухе снижает уровень стресса, способствует нормализации давления и частоты сердечных сокращений, повышает настроение и улучшает психическое здоровье.

Пребывание на улице в светлое время суток способствует поддержанию естественных циркадных ритмов и стимулирует выброс гормона радости серотонина, а физическая нагрузка способствует высвобождению эндорфинов, которые помогают облегчить психологический дискомфорт, уменьшить усталость и повысить настроение.

Проблемы со зрением

Дополнительный час в неделю, проведенный на свежем воздухе, снижает риск развития близорукости.

Мне и дома хорошо: вредно ли, когда ребенок не хочет гулять

Depositphotos

А естественное освещение и тренировка зрения за счет наблюдения за удаленными объектами – это своеобразная гимнастика для глаз.

Дефицит витаминов

Солнечный свет, попадая на кожу, стимулирует выработку активной формы витамина D, необходимого для роста и развития здорового ребенка. При этом важно дополнять прогулки правильным питанием и приемом профилактических доз витамина D, рекомендованных вашим педиатром.

Если ребенок не хочет гулять, постарайтесь выяснить причины такого нежелания. Возможно, это конфликты во дворе, общая подавленность или даже недовольство внешним видом – например, неудачная стрижка или обострение акне.

Предлагайте альтернативы – поход в лес или парк, поездку на велосипедах, каникулы в летнем лагере или у бабушки на даче. В крайнем случае подойдет даже поход в магазин, только не за углом, а хотя бы в двадцати минутах ходьбы.

Фото: Depositphotos

Ссылка на первоисточник
дети
Обсудить

Картина дня

наверх