Мне и дома хорошо: вредно ли, когда ребенок не хочет гулять

Когда ребенок большую часть времени проводит в помещении за гаджетами, то его здоровье страдает от недостатка кислорода и солнечного освещения, от снижения двигательной активности. Какие последствия могут быть?

Проблемы с осанкой

Сидячий образ жизни оказывает влияние на позвоночник и может привести к болям в спине и неправильной осанке.

Проблемы с аппетитом

При длительном нахождении в помещении у детей могут формироваться неправильные привычки, в том числе расстройство пищевого поведения. Они могут чувствовать себя более голодными, чем обычно, или терять аппетит.

Такие дети склонны злоупотреблять вредной едой, фастфудом или пропускать приемы пищи, что, в свою очередь, может приводить к проблемам с весом.

Плохое настроение

Сидячий образ жизни, как правило, оказывает негативное влияние на настроение. У детей чаще могут возникать тревожные расстройства, они становятся более раздражительными, обидчивыми.

Многочисленные исследования показывают, что пребывание на свежем воздухе снижает уровень стресса, способствует нормализации давления и частоты сердечных сокращений, повышает настроение и улучшает психическое здоровье.

Пребывание на улице в светлое время суток способствует поддержанию естественных циркадных ритмов и стимулирует выброс гормона радости серотонина, а физическая нагрузка способствует высвобождению эндорфинов, которые помогают облегчить психологический дискомфорт, уменьшить усталость и повысить настроение.

Проблемы со зрением

Дополнительный час в неделю, проведенный на свежем воздухе, снижает риск развития близорукости.