Мне и дома хорошо: вредно ли, когда ребенок не хочет гулять

Что делать, если ребенок отказывается выйти подышать свежим воздухом
Рассказывает Ольга Васильевна Громадина, врач-педиатр сети клиник «Семейная» (@klinika_semeynaya).
Ольга Васильевна Громадина, врач-педиатр сети клиник «Семейная»
Чем опасно отсутствие прогулок
В течение учебного года дети подвергаются нагрузкам в школе, дома и при посещении секций. Большую часть времени они проводят в помещении, сидя за книгами и учебниками. И даже в периоды отдыха в силу объективных и не очень причин они отдают предпочтение гаджетам, а не прогулкам.
Как это вредит здоровью
Когда ребенок большую часть времени проводит в помещении за гаджетами, то его здоровье страдает от недостатка кислорода и солнечного освещения, от снижения двигательной активности. Какие последствия могут быть?
Проблемы с осанкой
Сидячий образ жизни оказывает влияние на позвоночник и может привести к болям в спине и неправильной осанке.
Проблемы с аппетитом
При длительном нахождении в помещении у детей могут формироваться неправильные привычки, в том числе расстройство пищевого поведения. Они могут чувствовать себя более голодными, чем обычно, или терять аппетит.Такие дети склонны злоупотреблять вредной едой, фастфудом или пропускать приемы пищи, что, в свою очередь, может приводить к проблемам с весом.
Плохое настроение
Сидячий образ жизни, как правило, оказывает негативное влияние на настроение. У детей чаще могут возникать тревожные расстройства, они становятся более раздражительными, обидчивыми.
Многочисленные исследования показывают, что пребывание на свежем воздухе снижает уровень стресса, способствует нормализации давления и частоты сердечных сокращений, повышает настроение и улучшает психическое здоровье.
Пребывание на улице в светлое время суток способствует поддержанию естественных циркадных ритмов и стимулирует выброс гормона радости серотонина, а физическая нагрузка способствует высвобождению эндорфинов, которые помогают облегчить психологический дискомфорт, уменьшить усталость и повысить настроение.
Проблемы со зрением
Дополнительный час в неделю, проведенный на свежем воздухе, снижает риск развития близорукости.
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А естественное освещение и тренировка зрения за счет наблюдения за удаленными объектами – это своеобразная гимнастика для глаз.
Дефицит витаминов
Солнечный свет, попадая на кожу, стимулирует выработку активной формы витамина D, необходимого для роста и развития здорового ребенка. При этом важно дополнять прогулки правильным питанием и приемом профилактических доз витамина D, рекомендованных вашим педиатром.
Если ребенок не хочет гулять, постарайтесь выяснить причины такого нежелания. Возможно, это конфликты во дворе, общая подавленность или даже недовольство внешним видом – например, неудачная стрижка или обострение акне.
Предлагайте альтернативы – поход в лес или парк, поездку на велосипедах, каникулы в летнем лагере или у бабушки на даче. В крайнем случае подойдет даже поход в магазин, только не за углом, а хотя бы в двадцати минутах ходьбы.
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