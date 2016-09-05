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16 хитростей, которые сделают учебу для вашего ребенка намного проще

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Большие объемы информации, плотное расписание и много рукописного текста делают учебу совсем не легким занятием. И вашему ребенку бывает сложно разобраться во всех этих заданиях, правильно распределить свое время и вообще взять себя в руки. Поэтому AdMe.ru подготовил 16 хитростей в учебе, которые помогут все успеть и не перетрудиться.

Как проснуться рано утром

16 хитростей, которые сделают учебу для вашего ребенка намного проще

© gannett-cdn

  • Запланируйте крутой завтрак, ради которого вашему ребенку просто захочется оставить подушку и встать с кровати.
  • Перед сном лучше выпить стакан воды. Это расслабляет и положительно влияет на обменные процессы.
  • Выбирайте теплое одеяло. Идеальная температура для сна 16—21°C.
  • Пусть ваш ребенок спит в полной темноте, мелатонин вырабатывается, когда нет света.
  • Положите будильник на другой конец комнаты, тогда просто придется встать, чтобы его выключить.
  • Выключите телефон (вы знаете почему).

Все выучить, запомнить и не перетрудиться

16 хитростей, которые сделают учебу для вашего ребенка намного проще

© Warner Bros

  • Чтобы выучить большую часть учебных заданий и при этом дать мозгу отдохнуть, лучше заниматься по такому принципу: 25 минут усердной работы, затем 5 минут перерыв. Каждый третий перерыв должен быть длиной 20 минут.
  • Чтобы что-то запомнить, пусть ваш ребенок читает это громко и четко, не обращая внимание на скорость.
  • Если от учебы постоянно что-то отвлекает, то поставьте на задний фон негромкую инструментальную музыку, например, Hans Zimmer — Pandora.
  • Выучить новое расписание всегда непросто. Просто сфотографируйте его и установите в качестве обоев на телефон. Так каждый раз, когда ребенок будет смотреть в телефон, он будет смотреть на расписание и быстро его запомнит.
  • Если пройтись минут 10–20 перед учебой, это разгонит кровь и заставит мозг работать. Хорошо подойдет утренняя прогулка перед школой.
  • Чтобы быстрее что-то прочитать, можно читать первый и последний абзацы.
  • Научно доказано, что мята стимулирует мозговую активность и способствует концентрации. Можно также использовать жвачку или мятную конфетку. Положите пару штук в рюкзак.
  • Учить некоторые вещи по документальным фильмам намного проще. Например, историю или биологию.

Стикеры напомнят вашему ребенку, что нужно сегодня сделать

16 хитростей, которые сделают учебу для вашего ребенка намного проще

© cdn3

Если все тетрадки выглядят одинаково, напишите название предмета сбоку или пометьте каким-нибудь ярким цветом

16 хитростей, которые сделают учебу для вашего ребенка намного проще

© Алена Венум/YouTube

Не хватает мотивации? Положите на каждый абзац текста какую-нибудь сладость

16 хитростей, которые сделают учебу для вашего ребенка намного проще

© imgur

Найти решение

Если возникают проблемы с математическим уравнением, можно зайти на wolframalpha и написать там пример, сайт покажет подробное решение и ответ.

16 хитростей, которые сделают учебу для вашего ребенка намного проще

© wolframalpha

Лучшее время для учебы

Не просто так учеба начинается рано утром. В первой половине дня эффективность работы мозга намного выше, чем во второй. Не стоит откладывать что-то на вечер.

16 хитростей, которые сделают учебу для вашего ребенка намного проще

Как запомнить исторические даты

  1. Пусть ваш ребенок начертит временную линию.
  2. По ней нужно расставить сначала большие события, а затем добавить маленькие.

Если знать даты крупных событий, то запомнить более мелкие между ними будет проще.

16 хитростей, которые сделают учебу для вашего ребенка намного проще

Гуглим, как профессионал

Гугл отлично помогает в поиске чего-либо, но там так много ненужной информации. Пусть ваш ребенок использует Гугл Академию, чтобы искать только в учебных материалах.

16 хитростей, которые сделают учебу для вашего ребенка намного проще

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