16 хитростей, которые сделают учебу для вашего ребенка намного проще

Чтобы выучить большую часть учебных заданий и при этом дать мозгу отдохнуть, лучше заниматься по такому принципу: 25 минут усердной работы, затем 5 минут перерыв. Каждый третий перерыв должен быть длиной 20 минут.

Чтобы что-то запомнить, пусть ваш ребенок читает это громко и четко, не обращая внимание на скорость.

Если от учебы постоянно что-то отвлекает, то поставьте на задний фон негромкую инструментальную музыку, например, Hans Zimmer — Pandora.

Выучить новое расписание всегда непросто. Просто сфотографируйте его и установите в качестве обоев на телефон. Так каждый раз, когда ребенок будет смотреть в телефон, он будет смотреть на расписание и быстро его запомнит.

Если пройтись минут 10–20 перед учебой, это разгонит кровь и заставит мозг работать. Хорошо подойдет утренняя прогулка перед школой.

Чтобы быстрее что-то прочитать, можно читать первый и последний абзацы.

Научно доказано, что мята стимулирует мозговую активность и способствует концентрации. Можно также использовать жвачку или мятную конфетку. Положите пару штук в рюкзак.