16 хитростей, которые сделают учебу для вашего ребенка намного проще

Большие объемы информации, плотное расписание и много рукописного текста делают учебу совсем не легким занятием. И вашему ребенку бывает сложно разобраться во всех этих заданиях, правильно распределить свое время и вообще взять себя в руки. Поэтому AdMe.ru подготовил 16 хитростей в учебе, которые помогут все успеть и не перетрудиться.
Как проснуться рано утром
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- Запланируйте крутой завтрак, ради которого вашему ребенку просто захочется оставить подушку и встать с кровати.
- Перед сном лучше выпить стакан воды. Это расслабляет и положительно влияет на обменные процессы.
- Выбирайте теплое одеяло. Идеальная температура для сна 16—21°C.
- Пусть ваш ребенок спит в полной темноте, мелатонин вырабатывается, когда нет света.
- Положите будильник на другой конец комнаты, тогда просто придется встать, чтобы его выключить.
- Выключите телефон (вы знаете почему).
Все выучить, запомнить и не перетрудиться
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- Чтобы выучить большую часть учебных заданий и при этом дать мозгу отдохнуть, лучше заниматься по такому принципу: 25 минут усердной работы, затем 5 минут перерыв. Каждый третий перерыв должен быть длиной 20 минут.
- Чтобы что-то запомнить, пусть ваш ребенок читает это громко и четко, не обращая внимание на скорость.
- Если от учебы постоянно что-то отвлекает, то поставьте на задний фон негромкую инструментальную музыку, например, Hans Zimmer — Pandora.
- Выучить новое расписание всегда непросто. Просто сфотографируйте его и установите в качестве обоев на телефон. Так каждый раз, когда ребенок будет смотреть в телефон, он будет смотреть на расписание и быстро его запомнит.
- Если пройтись минут 10–20 перед учебой, это разгонит кровь и заставит мозг работать. Хорошо подойдет утренняя прогулка перед школой.
- Чтобы быстрее что-то прочитать, можно читать первый и последний абзацы.
- Научно доказано, что мята стимулирует мозговую активность и способствует концентрации. Можно также использовать жвачку или мятную конфетку. Положите пару штук в рюкзак.
- Учить некоторые вещи по документальным фильмам намного проще. Например, историю или биологию.
Стикеры напомнят вашему ребенку, что нужно сегодня сделать
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Если все тетрадки выглядят одинаково, напишите название предмета сбоку или пометьте каким-нибудь ярким цветом
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Не хватает мотивации? Положите на каждый абзац текста какую-нибудь сладость
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Найти решение
Если возникают проблемы с математическим уравнением, можно зайти на wolframalpha и написать там пример, сайт покажет подробное решение и ответ.
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Лучшее время для учебы
Не просто так учеба начинается рано утром. В первой половине дня эффективность работы мозга намного выше, чем во второй. Не стоит откладывать что-то на вечер.
Как запомнить исторические даты
- Пусть ваш ребенок начертит временную линию.
- По ней нужно расставить сначала большие события, а затем добавить маленькие.
Если знать даты крупных событий, то запомнить более мелкие между ними будет проще.
Гуглим, как профессионал
Гугл отлично помогает в поиске чего-либо, но там так много ненужной информации. Пусть ваш ребенок использует Гугл Академию, чтобы искать только в учебных материалах.
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