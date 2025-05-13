Чай каркаде с имбирём

Предлагаю рецепт интересного и насыщенного на вкус красного чая каркаде с имбирём.

Дополнительно по своему вкусу можете добавить в него мёд, а также сок каких-нибудь цитрусовых (лимона, лайма, апельсина или мандарина). Хорош и в горячем, и в холодном виде! Может быть как согревающим, так и освежающим :)

Подготовьте ингредиенты:

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Доведите до кипения воду с сахаром и тонкими ломтиками корня имбиря.

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Добавьте каркаде и снимите с огня.

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Дайте настояться 10-15 минут, а затем процедите. Добавьте мёд и цитрусовый сок по желанию и по вкусу.

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Красный чай каркаде с имбирем и лимоном, готов. Можете подавать в горячем виде или в холодном. В охлажденном виде напиток похож на морс.

Фото 5

Приятного чаепития!