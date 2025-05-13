Чай каркаде с имбирём

Ингредиенты
Вода - 1-1,2 л
Чай каркаде - 4 ст. л.
Сахар - около 5-6 ст. л.
Корень имбиря - около 3 см2;
Мёд - по вкусу
Цитрусовые - по желанию
- 50 кКал
- 15 мин.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Предлагаю рецепт интересного и насыщенного на вкус красного чая каркаде с имбирём.
Подготовьте ингредиенты:
Доведите до кипения воду с сахаром и тонкими ломтиками корня имбиря.
Добавьте каркаде и снимите с огня.
Дайте настояться 10-15 минут, а затем процедите. Добавьте мёд и цитрусовый сок по желанию и по вкусу.
Красный чай каркаде с имбирем и лимоном, готов. Можете подавать в горячем виде или в холодном. В охлажденном виде напиток похож на морс.
Приятного чаепития!
Свежие комментарии