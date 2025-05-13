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Чай каркаде с имбирём

Горячий и полезный напиток каркаде с имбирем, лимоном и медом.

Ингредиенты

Вода - 1-1,2 л

Чай каркаде - 4 ст. л.

Сахар - около 5-6 ст. л.

Корень имбиря - около 3 см2;

Мёд - по вкусу

Цитрусовые - по желанию

  • 50 кКал
  • 15 мин.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Предлагаю рецепт интересного и насыщенного на вкус красного чая каркаде с имбирём.

Дополнительно по своему вкусу можете добавить в него мёд, а также сок каких-нибудь цитрусовых (лимона, лайма, апельсина или мандарина). Хорош и в горячем, и в холодном виде! Может быть как согревающим, так и освежающим :)

 

Подготовьте ингредиенты:

 

Ингредиенты для чая каркаде с имбирем
Фото 1

 

 

Доведите до кипения воду с сахаром и тонкими ломтиками корня имбиря.

 

Имбирь в кастрюле
Фото 2

 

 

Добавьте каркаде и снимите с огня.

 

Каркаде с имбирем
Фото 3

 

 

Дайте настояться 10-15 минут, а затем процедите. Добавьте мёд и цитрусовый сок по желанию и по вкусу.

 

Настоявшийся напиток каркаде
Фото 4

 

 

Красный чай каркаде с имбирем и лимоном, готов. Можете подавать в горячем виде или в холодном. В охлажденном виде напиток похож на морс.

 

Рецепт имбирного чая каркаде
Фото 5

 

 

Приятного чаепития!

 

Чай каркаде с имбирем
Фото 6

 

 

Чай каркаде с имбирём, рецепт с фото
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