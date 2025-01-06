Еженедельное употребление рыбы полезно для детей

Исследователи утверждают, что дети, которые едят рыбу не реже одного раза в неделю, лучше спят, а уровень их интеллекта в среднем на 4 пункта выше, чем у детей, в рационе которых отсутствует рыба.

Научные факты о пользе рыбы для детского организма

Польза омега-3 жирных кислот для детского организма была доказана и раньше, однако только последние исследования показали взаимосвязь между ее потреблением, качеством сна и умственными способностями детей.

В исследовании принял участие 541 ребенок в возрасте от 9 до 11 лет (54% участников составляли мальчики и 46% - девочки). Прежде всего, среди них был произведен опрос, как часто они употребляли рыбу на протяжении последнего месяца (варианты ответов были от «ни разу» до «раз в неделю и чаще»). Затем они прошли тест на уровень интеллекта, который включал проверку речевых и неречевых навыков (таких как, например, словарный запас и расшифровку символов).

После этого родители ответили на вопросы о качестве сна детей, принимавших участие в исследовании (как долго ребенок спит ночью, часто ли он просыпается, спит ли он днем и т. д.). Наконец, исследователи собрали информацию о семьях, в которых росли испытуемые дети: полная или неполная семья, профессии родителей, количество детей в семье и т. д.

Анализ полученных данных привел к выводу, что дети, которые еженедельно употребляли рыбу, имели уровень интеллекта в среднем на 4,8 пунктов выше, чем те, кто редко употреблял ее или не употреблял вообще. Те же дети, которые употребляли рыбу нерегулярно, имели уровень интеллекта выше на 3,3 пункта. Кроме того, у детей, которые регулярно употребляли рыбу, реже отмечались расстройства сна.

Недостаток сна и слабо развитые навыки познавательной сферы являются главными причинами асоциального поведения. Омега-3 жирные кислоты помогают справиться с его проявлениями. Это косвенно указывает на то, что потребление детьми рыбы (которая является богатым источником омега-3) снижает предрасположенность к асоциальному поведению.

Рекомендации для родителей

Польза употребления рыбы для здоровья детского организма бесспорна, и родителям следует усвоить это как можно раньше. Необходимо включить рыбу в рацион ребенка с раннего возраста: в 10 месяцев уже можно давать ребенку мелко нарезанную рыбу без костей, а с двух лет уже можно регулярно готовить ему блюда из рыбы.

Чем раньше в рационе ребенка появится рыба, тем вероятнее, что она ему понравится. Иногда это стоит родителям усилий, особенно в семьях, где рыбу готовят не очень часто. Ребенку может не понравиться вкус или запах рыбы, и он может отказаться ее есть.

Для улучшения сна, умственных способностей и успеваемости в школе детям подходят все сорта морской рыбы, богатой омега-3 жирными кислотами. Хотя польза от употребления рыбы не подлежит сомнению, ученым еще предстоит выяснить полный перечень ее преимуществ для детского организма.

Добавлять в рацион ребенка рыбу можно в любом возрасте. Постепенно можно повышать ее потребление. Так ребенок улучшит качество сна и умственную активность. Если у ребенка проблемы со сном, гораздо эффективнее пересмотреть его рацион, чем заставлять ложиться спать по распорядку против его воли. Вдобавок к этому вы сможете ощутить множество других преимуществ от употребления рыбы.