Детки из клетки: 4-летние детсадовцы жестоко избили новенькую девочку

Мерзко и жестоко

История из ярославского детского сада №236 «Медвежонок» облетела всю страну. Воспитанники дошкольного учреждения в течение нескольких минут издевались над четырёхлетней девочкой, которая лишь недавно стала ходить в их группу.

Свидетель снял происходящее на видео, а ролик с избиением вскоре появился в Сети.

На опубликованных кадрах видно, как малышка лежит на земле лицом вниз, а другие дети, которым от силы пять лет, по очереди встают ей на спину и даже прыгают по ней, пинают ногами. По словам автора записи, Никиты Макарьина, девочка плакала, пыталась защищаться. Если вы думаете, что эта жестокая «игра» прекратилась, потому что вмешалась воспитательница, то вы ошибаетесь. Дети сами оставили свою «жертву», а сотрудница детского сада подошла к ней позже, да ещё и отругала за то, что та валяется на земле. Судя по всему, «разборок» возле деревянного детского домика она не видела. По мнению Макарьина, женщина увидела его в окне и только после этого подошла к месту событий.

Воспитательница на хорошем счету

К счастью, серьёзных физических травм девочка вроде бы не получила. Она самостоятельно встала и пошла, позже её снова видели на площадке. Заведующая детским садом «Медвежонок» Татьяна Рекут отметила, что воспитательница группы, в которой произошёл инцидент, на хорошем счету, а отзывы о её работе положительные. В администрации учреждения также сказали, что проводится внутренняя проверка, отказавшись от дальнейших комментариев.

Известно, что воспитательнице 69 лет, из них около 40 она работает с детьми. В её группе 28 детей – число, прямо скажем, довольно большое. Во время прогулки они разбредаются по площадке, и одновременно уследить за всеми довольно сложно. Например, в поле зрения камеры во время съёмки находились 10-12 детей.

Чиновники нагрянули с проверкой

Сам факт произошедшего стал поводом для разбирательств с привлечением следственных органов и департамента образования Ярославской области. Также намерен выяснить все детали ЧП и уполномоченный по правам ребёнка в регионе Михаил Крупин. Он отметил, что родителям девочки о случившемся сообщили только после вмешательства аппарата уполномоченного. К тому же ребёнка даже не осмотрел медицинский персонал, не было установлено, требуется ли ей психологическая помощь.

Когда родители отдают ребёнка в детский сад, они понимают, что за его здоровье и безопасность отвечает администратор сада. Мы начали проверку, сейчас опрашиваются должностные лица,

— сказал Крупин.

Директор департамента образования Елена Иванова сообщила, что на время проверки воспитатель отстранена от работы. По словам Ивановой, пострадавшая девочка пройдёт медицинское обследование, после чего с согласия родителей с ней будут беседовать психологи. «Родителям ребёнка администрацией и сотрудниками детского сада принесены извинения», – отметила она.

Виноватых много. Даже тот, кто снимал

Воспитательницу детского сада, конечно, можно обвинить в том, что она недоглядела, допустила сам факт издевательства над девочкой из своей группы. И родителям проще всего сделать пожилую женщину крайней и поскорее замять скандал. Но намного важнее понять причины, побудившие детей 4-5 лет вести себя столь агрессивно.

Вряд ли кого-то шокирует, что дети в принципе могут подраться. Но случившееся в Ярославле – нечто из ряда вон выходящее. Или хотя бы должно так восприниматься. Однако, судя по комментариям в Сети, далеко не для всех это так.

«Что тут обсуждать? Драку детей в детском саду? Они каждый день дерутся, и что?» – написала Надежда в комментарии на 76.ru.

«Однозначно виновна воспитатель. Наверное, ребёнок для неё неудобный, и чтобы выжить из группы, настраивала детей. Не могут в одночасье все дети вдруг ни с того ни с сего избивать своего одногруппника», – считает анонимный пользователь.

Впрочем, большинство интернет-пользователей действительно испытывают негодование. К слову, порция критики вылилась и на автора видео, который, вместо того чтобы обратить внимание персонала детского сада, снимал избиение как минимум три минуты. С другой стороны, благодаря этим кадрам известно, что происходило на самом деле, а не со слов, например, детей, которым часто не верят, да и объяснить всё непросто.

Ужасная история. Родителей этих детей нужно в первую очередь проверить. Откуда идёт эта злоба у таких малышей. Недетский садизм. А детей психолог должен обследовать или лучше психиатр,

– написала пользователь Светлана.

Докопаться до истинных причин

Многие отмечают, что в группах, куда ходят их сыновья и дочери, есть забияки, да и сами они, будучи детьми, могли подраться, но инцидент в ярославском детском саду показал жестокость, на которую уже способны дошкольники. И именно это должно не просто насторожить, а заставить бить тревогу. В конце концов, откуда эта жестокость берётся? От родителей? От неподходящих по возрасту мультфильмов?

«Все ругают воспитательницу (это, безусловно, правильно), но почему я мало слышу комментариев в адрес родителей хотя бы того мальчика, который умело бьёт девочку прицельно в голову, а потом прыгает на неё коленями? СК не хочет спросить у родителей, откуда их ребёнок такого насмотрелся? У них дома буллинг в качестве семейного просмотра по выходным?» – задался логичным вопросом ещё один комментатор в Сети.

«Буллинг в школах как явление существует и распространён. Но чтобы в дошкольном возрасте – это крайне нестандартная ситуация. Тут очень важно, как среагируют родители, педагоги. Родителей экстренно надо собирать», – цитирует психолога Надежду Клюеву 76.ru. По словам специалиста, ситуацию ни в коем случае нельзя просто так замять, и нужно выяснить, какой ребёнок был зачинщиком, с ним провести беседу.

Важно понимать, что только оттого, что воспитательницу уволят, дети своё поведение не изменят. Если к ней можно применить санкции за невыполнение профессиональных обязанностей, то логично, что к родителям детей, участвовавших в избиении, они тоже могут использоваться, только уже за неисполнение родительских обязанностей. Не до лишения родительских прав, конечно, но на учёт эти семьи вполне можно поставить. Такие предложения в соцсетях тоже звучат.

К слову, неприятности могут грозить и заведующей детского сада. В её отношении может быть возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», считает юрист Оксана Михалкина. Административное наказание может быть применено и к родителям детсадовцев, поскольку они несут ответственность за действия своих чад. К тому же если выяснится, что девочка всё-таки получила травмы, то её родители смогут подать гражданский иск о возмещении расходов на медицинские услуги и компенсации морального вреда. Известно, что проверка продлится до 6 ноября.