Игрушечный бум: объясняем, почему много игрушек у ребенка — это плохо, и как с этим бороться

Дешевые, дорогие, пластмассовые, деревянные, резиновые, интерактивные, музыкальные, развивающие — даже если вы изначально не планировали покупать ребенку много игрушек, рано или поздно они все равно появятся в вашем доме — по вашей воле или по воле щедрых родственников.

Почему же это происходит? Почему еще мы сами помним, что такое месяцами мечтать об одной игрушке, а для наших детей поход в магазин игрушек превратился в обыденность? Этому есть несколько объяснений, говорят эксперты: игрушки дарят на праздниках, вечеринках, в гостях, за хорошее поведение и просто так. Также нередко родители покупают какие-то дешевые мелочи во время походов в магазин — ребенок, как правило, играет с ними совсем недолго, а потом ломает или забрасывает.

«Мы часто покупаем что-то, чтобы показать детям, что мы их любим», — говорит руководительница исследований раннего детства в Гуэлфском Университете Торонто Никки Мартин.

Почему плохо иметь слишком много игрушек?

— «Создается ощущение, что чем больше всего у тебя есть, тем больше тебя любят. Это социальная проблема». Плюс ко всему, дети проводят меньше времени, играя во дворе, а потому им требуется больше игрушек, чтобы занимать себя дома.

Во-первых, потому, что дети просто не способны качественно взаимодействовать с большим количеством предметов. «По уровню своего развития маленькие дети не способны сделать выбор между 20 или даже 10 предметами», — объясняет Мартин. Это значит, что когда ребенок заходит в комнату с большим количеством игрушек, его парализует от разнообразия и количества возможных вариантов — примерно так же, как нас парализует в больших супермаркетах от обилия разных брендов и продуктов. «Когда речь заходит об игрушках, нам кажется, что чем больше, тем лучше. Но на самом деле, получается слишком много, — говорит она. — Качественная игрушка или качественный опыт намного лучше, чем просто много всего».

Во-вторых, от большого количества игрушек страдают и родители тоже. Чем больше в доме игрушек, тем сложнее находить им место, организовывать хранение и разгребать завалы. Каждый новый праздник начинает страшить — ведь вместе с ним в доме станет еще меньше места. «Если вас накрывает чувством тяжести с приближением дня рождения или Рождества, важно не игнорировать его», — говорит детский и подростковый психиатр Эшли Миллер. Также она рекомендует использовать вашу потребность в расхламлении в качестве воспитательного момента для детей: «Чему вы больше всего хотите их научить? Вы хотите научить их щедрости и умению делиться? Умеренности? Экологичности? У вас есть много разных вариантов».

В-третьих, как мы уже писали выше, игрушки для детей превращаются в эквиваленты любви. Их начинают ждать больше, чем встречи с родственниками и друзьями, их начинают требовать — не потому, что с ними хочется играть, а просто для того, чтобы они были. Получаются те самые «избалованные», а на самом деле обделенные вниманием дети, для которых новые игрушки стали единственным способом поддерживать контакт с близкими людьми.

Это что же теперь, вообще игрушек не покупать?

Конечно, нет. Вопрос в том — какие игрушки покупать/оставлять, потому что не все они одинаково полезны. Миллер рекомендует выбирать те игрушки, которые требуют от ребенка участия, проявления фантазии и предполагают разные варианты взаимодействия: куклы, поезда или машинки.

«Когда вы покупаете игрушку, которая все делает за вас, вы быстро теряете к ней интерес, потому что для вас в этой игре места не остается, — объясняет она. — Детям очень важно иметь возможность играть самим и самостоятельно отвечать за свой игровой мир».

Дети будут дольше и увлеченнее играть с теми игрушками, которые предоставляют им больше свободы действий: дайте им машинки, и они будут катать их по полу и стенам, строить дороги из книг и покорять горы из мебели. Но если вы дадите детям гоночный трек, то им скоро надоест, что машинки постоянно ездят по одной и той же траектории.

Не давайте детскому восторгу в связи с любой игрушкой, которая спрятана в блестящей пластиковой упаковке, сбить вас с толку — и не бойтесь говорить «нет» новейшим хитам и проходить мимо бесячих игрушек, которые сейчас можно встретить практически в любом магазине. «Способность говорить ребенку „нет“ — это очень важный навык, и помогает в установлении границ», — добавляет Миллер.

Как избавиться от избытка игрушек?

Замените вещи опытом. Чтобы уменьшить поток игрушек, наводняющих ваш дом, попросите гостей на праздниках дарить ребенку опыт вместо вещей: билеты в театр, музей или на концерт, творческий мастер-класс или оплату абонемента на развивающие занятия.

Привлеките детей к процессу расхламления. Предложите детям самостоятельно выбрать игрушки, от которых они хотят избавиться — отдать на переработку или благотворительность. Не все дети с энтузиазмом отнесутся к этой идее, однако это не значит, что вам надо отказываться от этой затеи — продолжайте беседовать с ребенком и объяснять, почему избавиться от лишнего в доме — это важно.

Организуйте хранение. Сделайте так, чтобы оставшиеся у вас игрушки всегда находились в доступе у детей, чтобы их можно было легко найти и достать. Когда игрушки рассортированы по удобным ящикам, коробкам, мешкам и контейнерам, детям проще разобраться в том, что у них есть, и во что они хотят играть, чем когда все просто свалено в одну кучу.

Осторожно подходите к покупке новых игрушек. Не обязательно отказываться от покупки игрушек раз и навсегда — просто подходите к процессу критичнее и учитесь оценивать игровой потенциал, который иногда сложно разглядеть за яркой упаковкой.

Не заменяйте внимание игрушками. Если до этого у вас была привычка «откупаться» от ребенка материальными подарками или компенсировать ими нехватку своего времени и внимания, то от нее лучше отказаться.