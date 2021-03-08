И ЗДЕСЬ МИГРАНТЫ. В МОСКОВСКИХ ШКОЛАХ ДОМИНИРУЮТ ПРИЕЗЖИЕ УЧИТЕЛЯ

Сколько зарабатывают учителя в московских школах и как это отразилось на системе школьного образования всей страны.

С "благословенных" 90-х в России господствует стереотип, мол, школьный учитель – это неприкаянный и сильно нуждающийся персонаж, зашуганный начальством и находящийся на начальной стадии развития общества и низшей ступени рейтинга работников бюджетной сферы. Но некоторое время назад, общаясь со своими старыми друзьями, у которых вторая половина или дети работают в системе образования, я был приятно удивлён уровнем доходов учителей в столичных школах. А после нескольких встреч и бесед с реальными учителями вырисовалась картина реального состояния системы школьного образования в Москве. Да, в регионах оплата труда педагогов продолжает желать лучшего. В отличие от столицы. Но – обо всём по порядку.

Из института – на 70 тысяч!

Моя первая собеседница, Ирина, свою фамилию раскрывать не хочет по понятным причинам (как и все остальные собеседники), четыре года назад окончила пединститут в столице и сразу же оказалась востребована в средней школе на юго-востоке Москвы.

В первое время, без опыта за плечами, заработок по итогам месяца составлял не менее 70 тысяч рублей, при базовой ставке в 36 тысяч. Я, когда шла на работу, посмотрела эту базовую ставку и сначала расстроилась – разве можно прожить на такие деньги в Москве?

– вспоминает Ирина. Но всё оказалось оптимистичнее.

Доход специалиста формируется за счёт многих факторов. Например, молодой учитель в течение первых трёх лет работы получает дополнительно 15 тысяч только за статус "молодого". За проверку тетрадей доплачивают ещё пять тысяч. Заработок зависит и от других нюансов – количества обучаемых преподавателем детей, подгрупп (например, подгруппы по изучению языков), часов обучения. Чем больше часов берёт на себя учитель, тем большая сумма проставляется напротив его фамилии в ведомости.

Средняя зарплата учителя в Москве – от 80 до 130 тысяч. У директора школы – 400 тысяч!

Приобретя опыт и заматерев, Ирина вышла на другой уровень дохода. Спустя три года 15 тысяч доплаты за "молодость" были отменены. Но появились другие возможности. Ирине предложили взять классное руководство. Это большая, ответственная и нервная работа, но зато оплачивается дополнительной суммой в 30 тысяч. Ещё 10 тысяч перечисляют, если преподаватель использует новую систему обучения "Московская электронная школа". И, опять же, учитываются дополнительные часы, количество учеников, наличие дополнительных кружков, участие в различных городских конкурсах и олимпиадах.

Совокупный доход современного московского преподавателя, таким образом, варьируется от 80 до 130 тысяч. А некоторые зарабатывают и до 150 тысяч рублей в месяц. И это обычные школы, а есть ещё привилегированные учреждения, гимназии, спецшколы, где, наверное, другие тарифы,

– говорит Ирина.

Следующий мой собеседник – физрук! Молодой парень, атлет, мастер спорта по самбо Олег не застал старых времен. Но он из учительской династии, и отец, тоже физрук, рассказывал о нищенских зарплатах ещё 10–15 лет назад. Сейчас всё изменилось и заработать в школе стало реально, отмечает Олег. У него тоже базовая ставка в районе 30 тысяч, но по итогам месяца доход составляет 80–90 тысяч.

За счёт чего набегает? Всё те же "часы", дополнительные занятия и платные кружки. У меня два кружка – по самбо и футболу. Каждый ученик, если хочет заниматься дополнительно, платит по три тысячи в месяц. Если набирается объём учеников, можно прилично заработать. А чтобы дети пришли, их надо очень хорошо и интересно тренировать,

– сообщил наш физрук. Олег, бывало, зарабатывал и больше. За счёт сдачи норм ГТО, за золотые медали на всероссийских или городских соревнованиях, за олимпиады по спорту.

https://vk.com/video-75679763_456257768

Из разных источников стали известны примерные зарплаты школьного начальства. Итак, заместители директора школы (раньше их называли завучами) зарабатывают до 200 тысяч в месяц, а директора – порядка 400 тысяч. У некоторых есть ещё и служебный транспорт, и система премирования за то, что школа входит в топ по Москве.

Олимпийцы в помощь

Что касается олимпиад, то в последнее время возвысились учителя математики и физики. Олимпиады по этим предметам регулярно проходят не только на всероссийском уровне, но и в европейских и мировых масштабах. Наши ученики также регулярно побеждают на этих смотрах, занимают призовые места. В школе считают, и небезосновательно, что на таких мероприятиях активно работают американские и европейские скауты, которые вылавливают таланты со всего мира и приглашают на учебу или дают работу за рубежом. Но, во-первых, учитель, воспитавший победителя любого уровня, получает премии, по некоторым данным, от 50 до 100 тысяч рублей. А, во-вторых, на этих конкурсах стали работать и российские хедхантеры, которые предлагают талантам места в российском научном сегменте и на хороших производствах.

Ещё один источник дополнительного дохода учителей – столичная социальная программа "Московское долголетие". Учитель берёт на себя внеклассное обучение групп пенсионеров, для которых занятия йогой, иностранными языкам, рисованием – бесплатны, всё оплачивает Москва.

Пока не взяла на себя группу, думала, что всё это фикция какая-то, что пенсионеры не будут приходить. Оказалось, что наши пожилые люди вполне себе хотят обучаться, приходят с большим настроением, не жалуются, энергичны, для них это важнейшая социализация,

– рассказывает ещё одна собеседница Царьграда. Она ведёт группу два раза в неделю по вечерам, что позволяет получать дополнительно 19–20 тысяч рублей. Но такая возможность есть пока только в Москве. Сами пенсионеры общаются с родственниками в регионах, и пожилые люди в провинции тоже хотели бы иметь у себя такую программу.

В регионах быть учителем сложнее и беднее

Москва выглядит во многих сферах как отдельное государство. И это, конечно, не вина Москвы и москвичей. Диспропорции в оплате одних и тех специалистов у нас – больная тема для людей. И решать её на федеральном уровне надо обязательно, выбивая логичные козыри у недовольных и оппозиции. Я пообщался с несколькими учителями, которые вынуждены были переехать в Москву из своих областей, где остались родственники и жильё. Даже через дорогу от Москвы, в Химках, наблюдается нехватка учителей, а качество образования – предмет недовольства мам и пап. Причина сложившейся ситуации – сразу за МКАД начинается Москва, где зарплаты учителей в два раза выше.

В Рязани учитель начальных классов, с 26 учениками, за 50 часов в неделю получает 30 тысяч. Доплата за классное руководство... 800 рублей в месяц. Против 30 тысяч московских. Слов нет.

Учитель из Саратова (уже переехавший в столицу) получал жалование в городской средней школе 30 тысяч, обучая класс в 35 человек. А доплата за классное руководство составляет лишь 1 тысячу рублей.

В Липецке на официальном сайте регионального минобра вакансия учителя – 29 595 рублей...

Ещё одна преподавательница из села в Краснодарском крае, которая тоже переехала в Москву, зарабатывала там лишь 14 тысяч.

И спорить с директором, доказывать значимость, настаивать на увеличении – бесполезно. Просто взяли и переехали с мужем в Москву, снимаем здесь квартиру. Жаль, что не сделали этого в молодости,

– сообщила наша собеседница.

Конечно, разброс в доходах зависит от конкретного региона. В Санкт-Петербурге вполне приемлемые зарплаты, в Екатеринбурге – 40–60 тысяч, есть и привилегированные в этом смысле регионы, особенно в зонах добычи полезных ископаемых. Но в целом ситуацию по стране назвать благополучной нельзя.

Парни массово пошли в "педы"

Но есть и хорошие новости. В педагогические вузы, или, как их называют студенты, "педы", массово пошли парни. Ирина, наша первая героиня, вспоминает, что во время её обучения в институте на курсе было 100% девушек. Сейчас в "педах" полно молодых парней. Самые востребованные специализации – математика, иностранные языки, инженерные классы.

Раньше в школах Москвы на всех было три мужика – физрук, охранник и преподаватель ОБЖ. Сейчас всё изменилось и в классах полно педагогов-мужчин, причём буквально по всем предметам,

– сообщает Ирина.

Образовалось множество специальных классов, где важна мужская рука, – спортивные классы, кадетские направления, классы, где готовят будущих медиков. Причина всё та же – образование в Москве стало престижной, хорошо оплачиваемой профессией!

Кто учит наших детей

Это всё привело к тому, что во многих московских школах сейчас трудятся до 90% приезжих. Узнав об уровне зарплат, в "нерезиновую" ринулись учителя со всей страны. И спрос есть. В некоторых школах даже стали образовываться региональные кланы, когда назначенный директор из Омска перетаскивает в Москву своих замов и преподавателей. В Москве у учителя есть стимул работать, не ища подработку на стороне или даже репетиторство, которое изматывает любого работника образования.

Зато абсолютное большинство учителей в школах главного города России – граждане России. Есть некоторое количество учителей-белорусов (но в Белоруссии, как говорят, сейчас учителя тоже неплохо зарабатывают) и с Украины. Но учитель из Незалежной – большая редкость, поскольку там произошло катастрофическое падение не только уровня образования в школах, но и уровня преподавания и профессионализма педагогов. Мигрантов из других республик практически не берут. По той же причине – катастрофически низкий, в сравнении с советским периодом, уровень подготовки учителя. А самым приличным преподавателям из Киргизии и Узбекистана, в основном, переехавшим из этих республик местным русским, рады в школах Сахалина и Курильских островов. Там платят на уровне Москвы, да ещё и дают бесплатное жильё. Минус в том, что жить и работать придётся на краю земли русской, в непростом для них климате, хотя и среди красоты природной необычайной.

Вот бы нашему государству реализовать опыт Москвы по всей стране. Чтобы люди, делая одну и ту же работу, обучая наших детей, наше будущее, не думали, как им выжить в сельской школе или даже в большом городе.

Не зарплатой единой

За финансовым и организационным интересом нельзя было оставить в стороне другие школьные проблемы, не связанные с зарплатами педагогов. И в Москве, и в регионах мне хором сказали, что главный вопрос – телефоны и гаджеты учеников. А также новомодные тенденции в общественной жизни, социальные сети, которые превращают учеников в сектантов.

Самое ужасное, что мы все наблюдаем каждый день – это TikTok и тиктокеры. Ребята и девчонки буквально сходят с ума от этой сети, – поделилась родственница Нина Ивановна. – Что им ни покажи, любую глупость, любой бред, дети начинают это повторять.

Так, в период возвращения того же блогера Навального из Германии в классах начали активно обсуждать, кто это такой, нужно ли выходить за него на улицы. Всё это пришло в школы от авторитетных для учеников тиктокеров, многие из которых и сами ещё дети.

Одним словом, в Москве учителю, даже без опыта, есть куда податься и развиваться, тем более просто зарабатывать своим трудом. Образование и преподавание стали модными и престижными. Повысилась конкуренция за рабочие места: уволили учителя за какой-либо непорядок или нарушения, и вакансия моментально занята другим. Существует большое количество возможностей на многих профессиональных направлениях. Главное, чтобы учили наших детей хорошо, а не только гнались за длинным рублём.