5 табу для папы. Чего не стоит делать при детях

Папа! Для мальчика – пример для подражания, для девочки – принц на белом коне. Эта ответственность очень серьезная. Давайте поговорим, что нельзя делать отцу семейства при собственном ребенке. Неважно сын у него растет или дочь.

1. Врать

После рыбалки с сыном папа гордо рассказывает восхищенной маме о том, что он поймал «Вооооот такую рыбину!». Вроде бы ничего страшного, просто папа надеется на дополнительные бонусы с маминой стороны сегодня вечером.

2. Показывать страх

Но малыш, когда рыбак-родственник вытянул на берег окунька размером с ладошку. И сейчас ему совершенно не понятно, для чего папа преувеличивает свои достижения. А потом мама удивляется, почему сыночка рассказывает, что за обедом он съел «» и он вовсе не голоден, хотя сам проглотил всего пару ложек.

- Папочка, в моей спальне паук! Убери его, пожалуйста!

- Фу! Паук! Моя золотая, попроси маму. Она легко с ним справится.

Для малышей папа – самый смелый и отважный человек на земле. И уж если он чего-то боится, то им этого следует бояться с двойной силой. Не поддавайтесь панике, дорогие мужчины. Просто подавите в себе природную брезгливость, и решительно атакуйте паука. Пусть ваши домочадцы восхищаются смелостью и бесстрашием доморощенного рыцаря и берут с вас пример! Тогда в будущем вас обязательно ждет награда. Когда-нибудь ваша маленькая принцесса скажет: «Буду искать себе мужа такого же смелого, как мой любимый папочка!»

3. Заигрывать с чужими женщинами

«Ну как пропустить такую красотку, и не посигналить ей вслед? Я же мужчина еще о-го-го! Держитесь, дамы!»

Нет и еще раз нет! Воздержитесь от подобных проявлений внимания в сторону очаровательных незнакомок, во всяком случае, пока с вами отпрыск.

4. Выяснять отношения с супругой

Для него мама –в мире. По крайней мере, пока. А ваши знаки внимания чужой тетеньке могут зародить в, что его семья может развалиться. Ведь судя по поведению папы, мама для него не так уж и хороша.

Конечно, вы очень хотели купить этот спиннинг. И уже даже собрали на это необходимую сумму, а тут выясняется, что ей необходимы новые сапоги. Мы вас очень понимаем, но постарайтесь снизить децибелы, и обернитесь на карапуза. Видите, он напуган, и самый его большой страх сейчас – потерять одного из родителей. Перенесите разговор на другое время, когда малыша не будет дома или согласитесь, наконец, что сапоги важнее спиннинга.

5. Обсуждать домочадцев

«А я так хотел этот спиннинг! Представляешь, сын, а ей сапоги подавай!». Такой подход к взаимоотношениям с ребенком в корне неправильный. Как и подобные выпады: «Твоя бабуля мне мозг весь съела и кровью моей запила!». Постарайтесь воздержаться от злобных и саркастических комментариев в сторону членов семьи. Пусть малыш сам сложит мнениепо поводу домочадцев и родственников. Быть может оно даже будет совпадать с вашим. Вот тогда вы будете с удовольствием попивать пиво и посмеиваться в усы.