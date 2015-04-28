Меню для школьника. 12 продуктов, которые помогут учиться на «пятерки»

Мария Тихменева
Хорошая память, быстрая работа мозга, гениальные идеи и бесконечное терпение в выполнении домашних заданий – все это обеспечит полный дневник пятерок. Но надо иметь в виду, что все эти качества – не только результат хорошей наследственности и врожденных способностей. Мы вполне можем заставить мозг работать лучше и быстрее, нужно только обеспечить его витаминами и полезными минералами.
Например, очень важен для работы мозга витамин С, без омега-3 жирных кислот школьник не сможет полноценно запоминать и обрабатывать информацию, ведь клетки мозга на 70 % состоят из жира. Необходимы мозгам аминокислоты, белки, антиоксиданты…
Представляем 12 продуктов, которые обязательно должны входить в рацион школьника, чтобы все предметы давались ему легко, а школьные годы остались в памяти как праздник:
Рыба
Фото: www.globallookpress.com
В первую очередь - жирная морская. Однако и пресноводная тоже богата витаминами и питательными веществами для мозга. В жирной морской рыбе есть омега-3 жирные кислоты, без которых не могут полноценно работать ни серое вещество мозга, ни нервная система в целом. Без них ухудшается память, интеллект, возникают депрессия и агрессия. Кроме того, рыба содержит йод и фосфор – также важные элементы для работы мозга.
Яйца
Фото: www.globallookpress.com
Один из самых качественных источников белка. Кроме того, в них большое количество правильных жиров и витаминов – целый пир для наших мозгов. А еще в яйцах есть холин, он помогает нам сосредотачиваться, а также улучшает способность нейронов проводить нервные импульсы.
Чеснок
Фото: www.globallookpress.com
Он ускоряет кровообращение – следовательно, мозг лучше снабжается кислородом и быстрее работает. От 2-3 зубчиков чеснока ежедневно улучшается и память. Чтобы избежать запаха, нужно пожевать веточку петрушки.
Красный виноград
Фото: www.globallookpress.com
И другие фиолетовые ягоды – природные антиоксиданты. Они помогают мозгу хранить и перерабатывать информацию. Антиоксиданты улучшают питание клеток мозга и защищают их от разрушения.
Брокколи
Фото: www.globallookpress.com
Один из главных источник витамина К, который улучшает работу мозга. Также в ней содержится бор. Нехватка этого микроэлемента приводит к снижению мозговой активности. Вообще для работы мозга очень полезны все виды капусты, к примеру, брюссельская повышает способность к концентрации внимания.
Бобовые
Фото: www.globallookpress.com
Богаты фолиевой кислотой, витаминами B12 и В6. Все эти вещества улучшают краткосрочную и длительную память. Фолиевая кислота и витамин В12 помогают предотвратить чрезмерное образование гомоцистеина — вещества, которое повышает риск возникновения болезни Альцгеймера. Гомоцистеин также накапливается при сидячем образе жизни и уменьшается при физических нагрузках.
Томаты
Фото: www.globallookpress.com
Здесь содержится ликопен, один из самых мощных антиоксидантов. Он защищает оболочки нервных клеток от повреждения агрессивными свободными радикалами. Важно то, что свойства ликопена не исчезают при тепловой обработке помидоров и усиливаются при добавлении в помидоры масла.
Лимон
Фото: www.globallookpress.com
Простой дольки лимона, добавленной в чай, может быть достаточно, чтобы улучшить память. Все дело в витамине С, который предотвращает забывчивость и помогает держать в голове все, что потребуется.
Грецкие орехи
Фото: www.globallookpress.com
Еще один источник Омега-3 жирных кислот и белка. Орехи повышают уровень серотонина, вещества, которое помогает бороться с депрессией. А еще в орехах содержится лецитин, который улучшает работу мозга и активизирует память. 5 молодых грецких орехов – это суточная норма, необходимая, чтобы быстро думать.
Розмарин
Фото: www.globallookpress.com
В этой траве много антиоксидантов и карнозиновой кислоты. Они расширяют сосуды, улучшают кровообращение и как следствие улучшают производительность памяти. Последние исследования ученых показали, что на эффективность запоминания влияет даже просто запах розмарина.
Мед
Фото: www.globallookpress.com
Именно глюкоза положительно влияет на работу мозга и цепкость памяти. А она содержится прежде всего в меде и сухофруктах. Поэтому можно добавить по небольшой ложечке меда и горсти сухофруктов в утреннюю кашу – отличный завтрак перед экзаменом.
Вода
Фото: www.globallookpress.com
90 процентов мозга состоит из воды, поэтому обезвоживание для него губительно. Чтобы этого избежать и улучшить работу мозга, надо выпивать не менее 8 стаканов воды в день. Надо учитывать, что сладкая газировка, кофе и энергетики выводят из организма воду, если вы их пьете, то воды вам нужно больше.
Здоровые и вкусные рецепты для школьников
Рыбные котлеты
Фото: mmenu.com
- 1 кг рыбы
- 100 г сливочного масла
- 2 яйца
- 2 ст.л. манкой крупы
- 1 луковица
- Соль и перец
- Панировочные сухари
Шаг 1. Смешать манку с яйцами и дать постоять 5 минут.
Шаг 2. Филе рыбы пропустить через мясорубку. Если рыба мороженная, то предварительно ее надо разморозить и дать воде стечь.
Шаг 3. Провернуть через мясорубку сливочное масло и лук. Посолить. Добавить в фарш яйца с манкой и тщательно вымешать.
Шаг 4. Сформировать котлеты, обвалять в сухарях и поджарить на растительном масле.
Оригинальная яичница
Фото: Shutterstock.com
- 2 яйца
- 2 ст.л. тертого сыра
- 2 небольших сосиски
- 1 ст.л. сливочного масла
Шаг 1. Белки аккуратно отделить от желтков. Желтки должны остаться целыми!
Шаг 2. Белки взбить до крутой пены с щепоткой соли.
Шаг 3. В креманки положить нарезанные кружками сосиски, посыпать сыром.
Шаг 4. Выложить белки, разровнять и сделать углубление посередине.
Шаг 5. В углубление выложить желток, положить на него кусочек масла.
Шаг 6. Запекать в духовке при 180 С в течение 10 минут. При подаче посыпать сыром.
Запеканка из брокколи и ветчины
Фото: Shutterstock.com
- 500 г замороженной брокколи
- 300 г ветчины
- 1/2 луковицы
- 60 г сливочного масла
- 3 ст.л. муки
- 2 стакана молока
- 1 стакан тертого сыра
- 1/2 стакана панировочных сухарей
- 1 ст.л. горчицы
Шаг 1. Замороженную брокколи бланшировать в кипящей подсоленной воде 3-4 минуты, воду слить. Ветчину нарезать кубиками.
Шаг 2. Лук мелко нарезать и обжарить в сливочном масле. Добавить муку, размешать, понемногу добавлять молоко, все время помешивая. Довести до слабого кипения, убавить огонь и готовить, помешивая, 2 минуты. Соус должен слегка загустеть.
Шаг 3. Добавить сыр и горчицу. Снять с огня и продолжать помешивать, пока весь сыр не расплавится. Если оставить на огне, то сыр в соусе свернется от высокой температуры.
Шаг 4. В форму для запекания выложить брокколи и ветчину, посыпать сухарями. Залить все сверху соусом.
Шаг 5. Запекать в открытом виде при 180 С 25-30 минут.
Суп-пюре из чечевицы с гренками
Фото: Shutterstock.com
- 1 стакан чечевицы
- 1 луковица
- 1 морковь
- 1 корень петрушки
- 1 яйцо, сваренное вкрутую
- Гренки из белого хлеба
- 1 ст.л. оливкового масла
- Соль
- Зелень
Шаг 1. Чечевицу сварить.
Шаг 2. Морковь, лук и петрушку помыть. Почистить и порезать не крупно. Сварить.
Шаг 3. Пюрировать вареные овощи, добавить их к чечевице. Долить воды, если надо и поварить еще 10 минут, добавив немного масла.
Картофель с розмарином
Фото: Shutterstock.com
- 500 г картофеля
- 2 ст.л. топленого масла
- 1 веточка розмарина
- Соль
Шаг 1. Картофель тщательно вымыть щеткой.
Шаг 2. Нарезать крупными дольками.
Шаг 3. Разогреть в сковороде масло, выложить картофель, посолить, посыпать розмарином.
Шаг 4. Жарить или запекать в духовке в течение 20 минут.
Лимонад
Фото: www.globallookpress.com
- 3 лимона
- 2 л холодной кипяченой воды
- 1 стакан сахара (количество регулируется по вкусу)
- 3 листика мяты
Шаг 1. Лимоны вымыть и ошпарить кипятком. Нарезать на небольшие кусочки.
Шаг 2. В чашу блендера сложить нарезанные лимоны и насыпать сахар, добавить мяту и все пробить в блендере до пюреобразного состояния.
Шаг 3. Залить пюре водой и отрегулировать количество сахара. Поставить на ночь в холодильник.
Шаг 4. Наутро процедить и пить охлажденным.
Слоеный торт из фруктов с медом
Фото: mmenu.com
- 2 больших зеленых яблока
- 1 большая айва
- 2 ст.л. меда (лучше жидкого)
- 1 ст.л. цедры лимона
Шаг 1. Яблоки и айву почистить, разрезать пополам, удалить сердцевину и нарезать вдоль очень тонко.
Шаг 2. Форму застелить пищевой пленкой. Оставляя большой запас по краям, чтобы закрыть торт сверху.
Шаг 3. Мед, лимонный сок и цедру смешать.
Шаг 4. Выложить дно формы слоем яблок, смазать медом с лимоном, потом – айва и снова мед, наконец, еще яблоки и опять мед с лимоном. Так выкладывать до тех пор, пока не кончатся фрукты.
Шаг 5. Закрыть пищевой пленкой сверху, прижать торт ладонями, придавить грузом. Поставить на ночь в холодильник.
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