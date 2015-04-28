Меню для школьника. 12 продуктов, которые помогут учиться на «пятерки»

Shutterstock.com Представляем самые лучшие и полезные продукты для активной работы мозга.

Хорошая память, быстрая работа мозга, гениальные идеи и бесконечное терпение в выполнении домашних заданий – все это обеспечит полный дневник пятерок. Но надо иметь в виду, что все эти качества – не только результат хорошей наследственности и врожденных способностей. Мы вполне можем заставить мозг работать лучше и быстрее, нужно только обеспечить его витаминами и полезными минералами.

Например, очень важен для работы мозга витамин С, без омега-3 жирных кислот школьник не сможет полноценно запоминать и обрабатывать информацию, ведь клетки мозга на 70 % состоят из жира. Необходимы мозгам аминокислоты, белки, антиоксиданты…

Представляем 12 продуктов, которые обязательно должны входить в рацион школьника, чтобы все предметы давались ему легко, а школьные годы остались в памяти как праздник:

Рыба

Фото: www.globallookpress.com

В первую очередь - жирная морская. Однако и пресноводная тоже богата витаминами и питательными веществами для мозга. В жирной морской рыбе есть омега-3 жирные кислоты, без которых не могут полноценно работать ни серое вещество мозга, ни нервная система в целом. Без них ухудшается память, интеллект, возникают депрессия и агрессия. Кроме того, рыба содержит йод и фосфор – также важные элементы для работы мозга.

Яйца

Фото: www.globallookpress.com

Один из самых качественных источников белка. Кроме того, в них большое количество правильных жиров и витаминов – целый пир для наших мозгов. А еще в яйцах есть холин, он помогает нам сосредотачиваться, а также улучшает способность нейронов проводить нервные импульсы.

Чеснок

Фото: www.globallookpress.com

Он ускоряет кровообращение – следовательно, мозг лучше снабжается кислородом и быстрее работает. От 2-3 зубчиков чеснока ежедневно улучшается и память. Чтобы избежать запаха, нужно пожевать веточку петрушки.

Красный виноград

Фото: www.globallookpress.com

И другие фиолетовые ягоды – природные антиоксиданты. Они помогают мозгу хранить и перерабатывать информацию. Антиоксиданты улучшают питание клеток мозга и защищают их от разрушения.

Брокколи

Фото: www.globallookpress.com

Один из главных источник витамина К, который улучшает работу мозга. Также в ней содержится бор. Нехватка этого микроэлемента приводит к снижению мозговой активности. Вообще для работы мозга очень полезны все виды капусты, к примеру, брюссельская повышает способность к концентрации внимания.

Бобовые

Фото: www.globallookpress.com

Богаты фолиевой кислотой, витаминами B12 и В6. Все эти вещества улучшают краткосрочную и длительную память. Фолиевая кислота и витамин В12 помогают предотвратить чрезмерное образование гомоцистеина — вещества, которое повышает риск возникновения болезни Альцгеймера. Гомоцистеин также накапливается при сидячем образе жизни и уменьшается при физических нагрузках.

Томаты

Фото: www.globallookpress.com

Здесь содержится ликопен, один из самых мощных антиоксидантов. Он защищает оболочки нервных клеток от повреждения агрессивными свободными радикалами. Важно то, что свойства ликопена не исчезают при тепловой обработке помидоров и усиливаются при добавлении в помидоры масла.

Лимон

Фото: www.globallookpress.com

Простой дольки лимона, добавленной в чай, может быть достаточно, чтобы улучшить память. Все дело в витамине С, который предотвращает забывчивость и помогает держать в голове все, что потребуется.

Грецкие орехи

Фото: www.globallookpress.com

Еще один источник Омега-3 жирных кислот и белка. Орехи повышают уровень серотонина, вещества, которое помогает бороться с депрессией. А еще в орехах содержится лецитин, который улучшает работу мозга и активизирует память. 5 молодых грецких орехов – это суточная норма, необходимая, чтобы быстро думать.

Розмарин

Фото: www.globallookpress.com

В этой траве много антиоксидантов и карнозиновой кислоты. Они расширяют сосуды, улучшают кровообращение и как следствие улучшают производительность памяти. Последние исследования ученых показали, что на эффективность запоминания влияет даже просто запах розмарина.

Мед

Фото: www.globallookpress.com

Именно глюкоза положительно влияет на работу мозга и цепкость памяти. А она содержится прежде всего в меде и сухофруктах. Поэтому можно добавить по небольшой ложечке меда и горсти сухофруктов в утреннюю кашу – отличный завтрак перед экзаменом.

Вода

Фото: www.globallookpress.com

90 процентов мозга состоит из воды, поэтому обезвоживание для него губительно. Чтобы этого избежать и улучшить работу мозга, надо выпивать не менее 8 стаканов воды в день. Надо учитывать, что сладкая газировка, кофе и энергетики выводят из организма воду, если вы их пьете, то воды вам нужно больше.

Здоровые и вкусные рецепты для школьников

Рыбные котлеты

Фото: mmenu.com

1 кг рыбы

100 г сливочного масла

2 яйца

2 ст.л. манкой крупы

1 луковица

Соль и перец

Панировочные сухари

Шаг 1. Смешать манку с яйцами и дать постоять 5 минут.

Шаг 2. Филе рыбы пропустить через мясорубку. Если рыба мороженная, то предварительно ее надо разморозить и дать воде стечь.

Шаг 3. Провернуть через мясорубку сливочное масло и лук. Посолить. Добавить в фарш яйца с манкой и тщательно вымешать.

Шаг 4. Сформировать котлеты, обвалять в сухарях и поджарить на растительном масле.

Оригинальная яичница

Фото: Shutterstock.com

2 яйца

2 ст.л. тертого сыра

2 небольших сосиски

1 ст.л. сливочного масла

Шаг 1. Белки аккуратно отделить от желтков. Желтки должны остаться целыми!

Шаг 2. Белки взбить до крутой пены с щепоткой соли.

Шаг 3. В креманки положить нарезанные кружками сосиски, посыпать сыром.

Шаг 4. Выложить белки, разровнять и сделать углубление посередине.

Шаг 5. В углубление выложить желток, положить на него кусочек масла.

Шаг 6. Запекать в духовке при 180 С в течение 10 минут. При подаче посыпать сыром.

Запеканка из брокколи и ветчины

Фото: Shutterstock.com

500 г замороженной брокколи

300 г ветчины

1/2 луковицы

60 г сливочного масла

3 ст.л. муки

2 стакана молока

1 стакан тертого сыра

1/2 стакана панировочных сухарей

1 ст.л. горчицы

Шаг 1. Замороженную брокколи бланшировать в кипящей подсоленной воде 3-4 минуты, воду слить. Ветчину нарезать кубиками.

Шаг 2. Лук мелко нарезать и обжарить в сливочном масле. Добавить муку, размешать, понемногу добавлять молоко, все время помешивая. Довести до слабого кипения, убавить огонь и готовить, помешивая, 2 минуты. Соус должен слегка загустеть.

Шаг 3. Добавить сыр и горчицу. Снять с огня и продолжать помешивать, пока весь сыр не расплавится. Если оставить на огне, то сыр в соусе свернется от высокой температуры.

Шаг 4. В форму для запекания выложить брокколи и ветчину, посыпать сухарями. Залить все сверху соусом.

Шаг 5. Запекать в открытом виде при 180 С 25-30 минут.

Суп-пюре из чечевицы с гренками

Фото: Shutterstock.com

1 стакан чечевицы

1 луковица

1 морковь

1 корень петрушки

1 яйцо, сваренное вкрутую

Гренки из белого хлеба

1 ст.л. оливкового масла

Соль

Зелень

Шаг 1. Чечевицу сварить.

Шаг 2. Морковь, лук и петрушку помыть. Почистить и порезать не крупно. Сварить.

Шаг 3. Пюрировать вареные овощи, добавить их к чечевице. Долить воды, если надо и поварить еще 10 минут, добавив немного масла.

Картофель с розмарином

Фото: Shutterstock.com

500 г картофеля

2 ст.л. топленого масла

1 веточка розмарина

Соль

Шаг 1. Картофель тщательно вымыть щеткой.

Шаг 2. Нарезать крупными дольками.

Шаг 3. Разогреть в сковороде масло, выложить картофель, посолить, посыпать розмарином.

Шаг 4. Жарить или запекать в духовке в течение 20 минут.

Лимонад

Фото: www.globallookpress.com

3 лимона

2 л холодной кипяченой воды

1 стакан сахара (количество регулируется по вкусу)

3 листика мяты

Шаг 1. Лимоны вымыть и ошпарить кипятком. Нарезать на небольшие кусочки.

Шаг 2. В чашу блендера сложить нарезанные лимоны и насыпать сахар, добавить мяту и все пробить в блендере до пюреобразного состояния.

Шаг 3. Залить пюре водой и отрегулировать количество сахара. Поставить на ночь в холодильник.

Шаг 4. Наутро процедить и пить охлажденным.

Слоеный торт из фруктов с медом

Фото: mmenu.com

2 больших зеленых яблока

1 большая айва

2 ст.л. меда (лучше жидкого)

1 ст.л. цедры лимона

Шаг 1. Яблоки и айву почистить, разрезать пополам, удалить сердцевину и нарезать вдоль очень тонко.

Шаг 2. Форму застелить пищевой пленкой. Оставляя большой запас по краям, чтобы закрыть торт сверху.

Шаг 3. Мед, лимонный сок и цедру смешать.

Шаг 4. Выложить дно формы слоем яблок, смазать медом с лимоном, потом – айва и снова мед, наконец, еще яблоки и опять мед с лимоном. Так выкладывать до тех пор, пока не кончатся фрукты.

Шаг 5. Закрыть пищевой пленкой сверху, прижать торт ладонями, придавить грузом. Поставить на ночь в холодильник.