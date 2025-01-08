Морковный торт: классический рецепт

Морковный торт по классическому рецепту готовится достаточно просто. И продукты для него нужны тоже простые. Но в итоге получается сочный, очень ароматный и вкусный торт. Текстура у бисквита слегка кексовая и не требует пропитки, это все благодаря моркови. Вкус теста будет достаточно ярким.

Он прекрасно сочетается с нежным густым сметанным кремом.

Если есть список тортов, которые просто не могут не понравиться, то морковный, на мой взгляд, обязательно должен быть в этом списке:)