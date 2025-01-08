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Морковный торт: классический рецепт

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Морковный торт: классический рецепт

Морковный торт по классическому рецепту готовится достаточно просто. И продукты для него нужны тоже простые. Но в итоге получается сочный, очень ароматный и вкусный торт. Текстура у бисквита слегка кексовая и не требует пропитки, это все благодаря моркови. Вкус теста будет достаточно ярким.

Он прекрасно сочетается с нежным густым сметанным кремом.

Если есть список тортов, которые просто не могут не понравиться, то морковный, на мой взгляд, обязательно должен быть в этом списке:)

  • Общ.\актив. время готовки:2 часа\45 минут
  • Количество порций:8 порций
  • Калорийность (100g):288 ккал
  • Стоимость:средняя стоимость

Как приготовить морковный торт по классическому рецепту

Ингредиенты:
  • Морковь – 450 г
  • Мука пшеничная – 300 г
  • Сахар – 200 г
  • Апельсин – 1 шт.
  • Яйцо куриное – 3 шт.
  • Масло растительное – 150 г
  • Орехи грецкие – 150 г
  • Сметана – 500 г от 25% жирности
  • Сахарная пудра – 100 г
  • Разрыхлитель теста – 10 г
  • Корица – 1 ст.л.

Приготовление: Шаг 1

Рецепт классического морковного торта с пошаговыми фото

Подготовить и отвесить заранее все ингредиенты для морковного торта по классическому рецепту.

Сметану нужно брать не менее 25% жирности. Она должна быть густой и иметь яркий сливочный вкус. Если ваша сметана, даже с хорошей жирностью, оказалась жидкой, не беда. Застелите сито марлей, выложите в марлю сметану и поставьте сито в миску. Уберите сметану в холодильник на несколько часов. За это время лишняя жидкость со сметаны стечёт на дно миски, и сметана приобретёт более плотную текстуру.

Включить духовку для разогрева на 180 градусов.

  • Шаг 2

    Подготовить морковь для бисквита. Для этого нужно очистить морковь от кожуры и промыть. Натереть морковь на мелкой тёрке.

  • Шаг 3

    Очень хорошо вымыть апельсин. Снять с апельсина цедру.

  • Шаг 4

    Приготовить тесто для бисквита.

    В глубокую миску вбить яйца. Добавить сахар и цедру одного апельсина.

  • Шаг 5

    Всё взбить с помощью миксера до увеличения объёма и образования пышной пены.

  • Шаг 6

    Влить в получившеюся массу рафинированное растительное масло без запаха, добавить корицу и снова взбить всю массу. Взбивать около 1 минуты.

  • Шаг 7

    Добавить к муке разрыхлитель, перемешать, всыпать муку частями в бисквит и каждый раз перемешивать. Таким образом ввести всю муку, чтобы не было комочков, и масса была однородной.

  • Шаг 8

    Добавить в тесто для морковного торта по классическому рецепту заранее натёртую на мелкой тёрке морковь. Всё перемешать с помощью ложки или лопатки.

  • Шаг 9

    Всыпать в тесто очищенные и крупно нарезанные грецкие орехи. Перемешать хорошо тесто так, чтобы орехи равномерно распределились по всей массе.

    Размер орехов выбирайте на свой вкус. Кто-то любит более мелкие или наоборот.

  • Шаг 10

    Застелить форму для выпечки бисквита пергаментным листом и выложить в форму получившееся тесто, разровнять его по поверхности и поставить на середину заранее прогретой до 180 градусов духовки. Выпекать морковный бисквит в течение 45 минут.

    В данном рецепте использовалась круглая форма диаметром 23 см.

  • Шаг 11

    Вынуть готовый бисквит из духовки и остудить в форме.

    Готовность бисквита можно проверить с помощью деревянной зубочистки. Она должна выходить из середины морковного бисквита сухой.

  • Шаг 12

    Освободить остывший бисквит от формы и разрезать на 3 части.

    Количество частей определяйте сами. Их может быть 2 или 3 в зависимости от того, какой толщины вы любите бисквиты в готовом торте.

  • Шаг 13

    Приготовить крем для морковного торта по классическому рецепту.

    В миску выложить сметану, добавить к ней всю сахарную пудру и перемешать сметану с сахарной пудрой при помощи венчика.

  • Шаг 14

    Собрать морковный торт по классическому рецепту.

    Установить на дно блюда или подложки для торта кольцо от формы, в котором выпекался бисквит. На дно подложки выложить один пласт бисквита и смазать его 1/3 частью сметанного крема. Сверху выложить второй пласт и снова смазать его частью крема.

    Сборка торта в кольце не является обязательным шагом. Его можно легко собрать и без кольца. Но именно благодаря такой сборке края торта выходят более ровными.

  • Шаг 15

    Выложить оставшийся пласт бисквита.

  • Шаг 16

    Смазать бисквит оставшимся сметанным кремом. Убрать получившийся морковный торт на несколько часов в холодильник.

  • Шаг 17

    Освободить торт о кольца.

  • Шаг 18

    При желании, украсить торт измельчённым грецким орехом или любым другим способом.

    Морковный торт по классическому рецепту готов. Приятного аппетита!

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