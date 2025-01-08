Морковный торт: классический рецепт

Как спрятать овощи в выпечке
Морковный торт по классическому рецепту готовится достаточно просто. И продукты для него нужны тоже простые. Но в итоге получается сочный, очень ароматный и вкусный торт. Текстура у бисквита слегка кексовая и не требует пропитки, это все благодаря моркови. Вкус теста будет достаточно ярким.
Если есть список тортов, которые просто не могут не понравиться, то морковный, на мой взгляд, обязательно должен быть в этом списке:)
- Общ.\актив. время готовки:2 часа\45 минут
- Количество порций:8 порций
- Калорийность (100g):288 ккал
- Стоимость:средняя стоимость
Как приготовить морковный торт по классическому рецепту
Ингредиенты:
- Морковь – 450 г
- Мука пшеничная – 300 г
- Сахар – 200 г
- Апельсин – 1 шт.
- Яйцо куриное – 3 шт.
- Масло растительное – 150 г
- Орехи грецкие – 150 г
- Сметана – 500 г от 25% жирности
- Сахарная пудра – 100 г
- Разрыхлитель теста – 10 г
- Корица – 1 ст.л.
Приготовление: Шаг 1
Рецепт классического морковного торта с пошаговыми фото
Подготовить и отвесить заранее все ингредиенты для морковного торта по классическому рецепту.
Сметану нужно брать не менее 25% жирности. Она должна быть густой и иметь яркий сливочный вкус. Если ваша сметана, даже с хорошей жирностью, оказалась жидкой, не беда. Застелите сито марлей, выложите в марлю сметану и поставьте сито в миску. Уберите сметану в холодильник на несколько часов. За это время лишняя жидкость со сметаны стечёт на дно миски, и сметана приобретёт более плотную текстуру.
Включить духовку для разогрева на 180 градусов.
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Шаг 2
Подготовить морковь для бисквита. Для этого нужно очистить морковь от кожуры и промыть. Натереть морковь на мелкой тёрке.
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Шаг 3
Очень хорошо вымыть апельсин. Снять с апельсина цедру.
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Шаг 4
Приготовить тесто для бисквита.
В глубокую миску вбить яйца. Добавить сахар и цедру одного апельсина.
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Шаг 5
Всё взбить с помощью миксера до увеличения объёма и образования пышной пены.
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Шаг 6
Влить в получившеюся массу рафинированное растительное масло без запаха, добавить корицу и снова взбить всю массу. Взбивать около 1 минуты.
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Шаг 7
Добавить к муке разрыхлитель, перемешать, всыпать муку частями в бисквит и каждый раз перемешивать. Таким образом ввести всю муку, чтобы не было комочков, и масса была однородной.
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Шаг 8
Добавить в тесто для морковного торта по классическому рецепту заранее натёртую на мелкой тёрке морковь. Всё перемешать с помощью ложки или лопатки.
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Шаг 9
Всыпать в тесто очищенные и крупно нарезанные грецкие орехи. Перемешать хорошо тесто так, чтобы орехи равномерно распределились по всей массе.
Размер орехов выбирайте на свой вкус. Кто-то любит более мелкие или наоборот.
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Шаг 10
Застелить форму для выпечки бисквита пергаментным листом и выложить в форму получившееся тесто, разровнять его по поверхности и поставить на середину заранее прогретой до 180 градусов духовки. Выпекать морковный бисквит в течение 45 минут.
В данном рецепте использовалась круглая форма диаметром 23 см.
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Шаг 11
Вынуть готовый бисквит из духовки и остудить в форме.
Готовность бисквита можно проверить с помощью деревянной зубочистки. Она должна выходить из середины морковного бисквита сухой.
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Шаг 12
Освободить остывший бисквит от формы и разрезать на 3 части.
Количество частей определяйте сами. Их может быть 2 или 3 в зависимости от того, какой толщины вы любите бисквиты в готовом торте.
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Шаг 13
Приготовить крем для морковного торта по классическому рецепту.
В миску выложить сметану, добавить к ней всю сахарную пудру и перемешать сметану с сахарной пудрой при помощи венчика.
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Шаг 14
Собрать морковный торт по классическому рецепту.
Установить на дно блюда или подложки для торта кольцо от формы, в котором выпекался бисквит. На дно подложки выложить один пласт бисквита и смазать его 1/3 частью сметанного крема. Сверху выложить второй пласт и снова смазать его частью крема.
Сборка торта в кольце не является обязательным шагом. Его можно легко собрать и без кольца. Но именно благодаря такой сборке края торта выходят более ровными.
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Шаг 15
Выложить оставшийся пласт бисквита.
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Шаг 16
Смазать бисквит оставшимся сметанным кремом. Убрать получившийся морковный торт на несколько часов в холодильник.
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Шаг 17
Освободить торт о кольца.
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Шаг 18
При желании, украсить торт измельчённым грецким орехом или любым другим способом.
Морковный торт по классическому рецепту готов. Приятного аппетита!