Ворчуны и Несмеяны. Как исправить ребёнка-нытика

Бывает так, что у благополучных и бодрых родителей ребёнок всё время хнычет и жалуется. Отчего так происходит и как с этим быть?

Наш эксперт – психолог Ольга Сапожникова.

Некоторые взрослые теряются перед детскими огорчениями и стремятся в таких случаях скорее ребёнка отвлечь и утешить, не ведая о том, что пытаются таким образом лишить его важных переживаний. Новости СМИ2

Грустить не вредно

Когда ребёнок скучает или грустит, это вовсе не плохо, и не стоит спешить что-то с этим немедленно делать. Негативные эмоции – это вообще нормально. Способность печалиться – это признак роста, это качество способ­ствует развитию, помогает справляться с разочарованиями, с тем, что мир не всегда готов исполнять наши желания. Так что огорчения сами по себе – не проблема. Проблема возникает тогда, когда ребёнок «застревает» в них. Это «застревание» может проявляться в постоянном нытье, жалобах, слезах, тихом унынии или, наоборот, в часто повторяющихся бурных проявлениях недовольства.

Дайте жалобную книгу!

Непрестанные детские жалобы почти всегда отражают повышенную потребность во внимании. Взрослые, услышав от психологов такой вердикт, часто недоумевают. Как так? Ведь их ребёнок и так получает очень много внимания: ему ни в чём не отказывают, всё покупают, всюду возят, всему учат, да ещё и развлекают изо всех сил – куда уж больше? А ребёнку при этом внимания вполне может не хватать. Потому что речь тут идёт не о потребности в еде, одежде или развивающих игрушках, а в том, чтобы взрослые слышали его, принимали его чувства и порой просто банально обнимали его. Особенно это касается детей с тонкой психикой. Такие малыши отличаются повышенной восприимчивостью и в момент переживания сильных чувств нуждаются в дополнительном внимании. То есть если обычного ребёнка для его хорошего самочув­ствия нужно обнимать не меньше 12 раз в день, то чувствительного – в 2 раза больше!

Таким детям нужна дополнительная поддержка, чтобы научиться жить и справляться со своими переживаниями. Без этой поддержки они проваливаются в сильные чувства, словно в яму, из которой не могут выбраться самостоятельно. Происходит это потому, что ребёнку, особенно впечатлительному, не всегда легко понять, что с ним происходит. Помочь ему в этом, естественно, призваны родители.

Под запретом

Но что конкретно делать, когда ребёнок жалуется? И, что не менее важно, чего нельзя делать? Главное – ни в коем случае не надо раздражаться, в очередной раз услышав нытьё. Также не следует игно­рировать подобные эмоции.

Чего ещё не стоит делать в ответ на жалобы?

Предлагать свои способы решения проблемы (это бесполезно).

Высказывать какие бы то ни было оценки (ребёнок почувствует себя отвергнутым).

Пытаться остановить поток дет­ских эмоций, спешить «переключить на позитив» (это обесценивает чувства ребёнка).

Приучать ребёнка справляться самостоятельно (он, конечно, приучится, но жаловаться станет ещё больше).

Гляди веселей!

Чтобы помочь ребёнку справиться с расстройством и отучиться от нытья, родителям необходимо:

Услышать. Ребёнку-жалобщику очень важно, чтобы его печаль или досада были услышаны и признаны: «понимаю, что тебе грустно, досадно, обидно, горько».

Назвать переживание и объяснить его причину. Задача родителя – проговорить вместе с ребёнком, что с ним происходит, чтобы помочь ему это понять. Например: «Ты расстроился, потому что ребята не приняли тебя в игру или что тебе не дали главную роль на утреннике».

Задавать наводящие вопросы. Например: «Чего ты хотел?», «И что получилось?», «Как ты с этим справился?» Последний вопрос поможет ребёнку понять, как он вышел из трудного положения, и осознать, что он всё-таки сделал это.

Поддержать морально. Важно дать эмоциональную поддержку, соответствующую силе переживания ребёнка, – обнять, пожалеть, проявить солидарность. Но при этом постараться быть объективным, не обвинять понапрасну того, на кого ребёнок жалуется.

Рассказывать истории из соб­ственного детства. Можно поделиться с ребёнком реальным случаем из собственного дет­ства, когда вам пришлось справляться с похожими трудностями. А если такой ситуации не было, её можно и придумать. Главное, чтобы это помогло поддержать ребёнка и по­зволить ему найти оптимальный выход из трудного положения.

Попробовать поменяться ролями. Оптимистичному родителю хорошо иногда меняться ролями с ребёнком-пессимистом. Рискните повернуться к ребёнку своей слабой, неуверенной стороной. Например, вместо того чтобы успокаивать ребёнка в ответ на очередную его жалобу, «испугайтесь» или «огорчитесь» сильнее его. Часто в таких случаях ребёнок начинает объяснять взрослому, что всё не так страшно.

Возвращайтесь к прошедшим ситуациям. Через какое-то время после случившегося можно спросить ребёнка: «Как ты сейчас, после того, что недавно произошло?» Это даст ребёнку почувствовать, что родители помнят о том, что для него важно, что их внимание остаётся с его чувствами, что у него есть их поддержка.