8 способов, как мамы могут влиять на развитие детей

Если вы недавно стали мамой или только готовитесь ею стать, вы, наверное, часто думаете о том, как теперь изменится ваша жизнь. Возможно, вы задаетесь вопросом: как вы можете помочь ребенку в его развитии?

Быть матерью – значит отправиться в путешествие, полное испытаний и сюрпризов.

Мамы играют большую роль в развитии ребенка, иногда осознанно, иногда – нет. Рассмотрим подробнее 8 ролей, которые играет мама в жизни ребенка.

1. Мама показывает ребенку первый пример эмоциональной привязанности в его жизни

В первые месяцы жизни ребенка мама становится связующим звеном между ним и окружающим миром. Она проявляет по отношению к нему привязанность и устанавливает с ним эмоциональную связь. Ребенок впервые узнает, что может испытывать эмоции, проявляя их по отношению к вам.

Ваше взаимодействие с ребенком в первые месяцы и годы его жизни сильно влияет на его состояние и развитие. От этого зависит социальное поведение и проявление эмоций ребенка в будущем.

То, как вы заботитесь о ребенке и реагируете на его потребности, учит его понимать эмоциональные потребности других людей и свои собственные.

Совет: будьте внимательны к потребностям ребенка, независимо от того, насколько важными они вам кажутся.

2. Мама учит ребенка доверию и безопасности

Ребенок учится у мамы двум очень важным навыкам: доверять и обеспечивать себе эмоциональную безопасность. Мамы обязаны учить своих детей доверять и оправдывать доверие окружающих. Если ребенок сможет вам доверять, он будет уверен в себе и почувствует себя в эмоциональной безопасности.

Будьте рядом, когда ваш ребенок нуждается в вас. Поддерживайте его и поощряйте становиться лучше. Ваша поддержка покажет ребенку, что вы любите его, несмотря ни на что. Так он почувствует себя еще более защищенным.

Совет: будьте честны с ребенком и учите его всегда говорить правду. Ежедневно убеждайте его в своей безусловной любви и поддержке. Делайте все для того, чтобы он чувствовал себя в безопасности.

3. Мама учит ребенка проявлять чувствительность

Когда вы становитесь мамой, вы часто чувствуете, что все идет не по плану. В такие моменты легко потерять самообладание и сдаться, но возьмите себя в руки. Посмотрите на ситуацию с точки зрения ребенка.

Ваш ребенок в этот момент учится у вас быть чувствительным к потребностям и мыслям других людей.

У вас может быть определенный взгляд на разные ситуации, а у ребенка – другой. Постарайтесь понять точку зрения ребенка. Если же вы чувствуете, что он неправ, спокойно объясните ему, что можно поступить и по-другому.

Совет: никогда не смотрите на мнение ребенка свысока. Постарайтесь понять, почему он так думает. Поговорите с ним об этом.

4. Мама учит ребенка доброте и любви

То, как вы ведете себя по отношению к ребенку, будет влиять на его развитие на протяжении всего его детства и во взрослой жизни.

Всегда проявляйте любовь и доброту по отношению к своему ребенку, даже если вы напряжены или сердитесь на него. Ваша реакция на его потребности покажет ему, как важно проявлять любовь к другим людям.

То, как вы разговариваете с ним и окружающими, научит его доброжелательному отношению к другим людям.

Совет: проявляйте любовь и доброту в повседневных взаимоотношениях с ребенком.

5. Мама учит ребенка, что семья – это значит быть вместе

Очень скоро ребенок узнает значение и важность семьи. И вы будете играть в этом главную роль. То, как вы общаетесь с членами семьи, научит ребенка близким взаимоотношениям.

Предоставляйте ребенку общение с разными членами семьи, приобщайте его к семейным делам: прогулкам, приемам пищи и т. д. Создайте традицию проводить время всей семьей.

Совет: поощряйте ребенка проводить больше времени с семьей. Устраивайте семейные ужины.

6. Мама учит ребенка оптимизму

Да, жизнь иногда бывает трудной. Но то, как вы справляетесь со своими проблемами, может научить ребенка важности позитивного отношения к жизни.

Ваше отношение к проблемам – маленьким и большим – покажет ребенку, что позитивный настрой помогает преодолеть многие трудности.

Будьте оптимистичны и учите ребенка всегда думать позитивно. Поощряйте ребенка учиться на своих ошибках и никогда не сдаваться.

Совет. Всякий раз, когда вы сталкиваетесь с проблемой, которую можете обсудить со своим ребенком, расскажите ему об этом и скажите, как вы собираетесь с ней справиться.

7. Мама учит ребенка трудолюбию

Никто не научит ребенка трудолюбию так, как вы. Усилия, которые вы прилагаете для развития и образования вашего ребенка – это самый лучший пример трудолюбия.

Ребенок может понимать, что усердная работа – это то, от чего в конце дня вы всегда чувствуете усталость. Но напомните ему об удовольствии, которое вам дает работа, и о том, что она позволяет обеспечить благополучие ребенка.

Совет: поощряйте ребенка выполнять вместе с вами мелкую работу по дому.

8. Мама учит ребенка важности дисциплины

В ранние годы ребенок чувствует себя максимально комфортно, следуя распорядку дня в повседневной жизни. Покажите ребенку, что вы можете эффективно управлять временем и лучше справляться с делами, придерживаясь распорядка дня.

Научите ребенка важности дисциплины и убедитесь, что вы и сами ее придерживаетесь.

Совет: выработайте распорядок дня вместе с ребенком. Покажите ребенку, что это поможет ему делать больше дел за меньшее время.

Мамы играют большую роль в социальном и эмоциональном развитии ребенка. Убедитесь, что вы сами выполняете все то, чему его учите. Станьте для него хорошим примером.