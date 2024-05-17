Эксперт дала советы по выдаче карманных денег детям

В беседе с сайтом aif.ru в четверг, 2 мая, специалист отметила, что выдача карманных денег — это способ помочь ребенку освоить азы финансовой грамотности.
Филатова указала на то, что важно проговорить с ребенком, на что можно будет потратить накопления, обсудить необходимость каждой покупки.
«Со временем планы можно пересматривать и отказываться от ранее запланированных трат», — отметила эксперт.
По ее словам, хорошо, если ребенок будет сам записывать свои расходы, а родители будут выдавать ему ту сумму, которую тот потратил разумно.
Помимо этого, подчеркнула Филатова, можно составить список всех желаний ребенка и разделить их на четыре категории: недорогие и полезные приобретения, недорогие и бесполезные, дорогие и полезные, дорогие и бесполезные. При обсуждении каждой покупки родитель сможет легко аргументировать ее целесообразность. Так, товары из первой категории можно купить на карманные деньги, а от дорогих и бесполезных лучше воздержаться. Дорогие и нужные покупки требуют дополнительных накоплений. Дешевые и бесполезные товары могут быть куплены, только если очень хочется.
Эксперт заключила, что постепенно ребенка можно знакомить не только с наличными деньгами, но и банковскими картами.
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