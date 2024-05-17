Эксперт дала советы по выдаче карманных денег детям

Помимо этого, подчеркнула Филатова, можно составить список всех желаний ребенка и разделить их на четыре категории: недорогие и полезные приобретения, недорогие и бесполезные, дорогие и полезные, дорогие и бесполезные. При обсуждении каждой покупки родитель сможет легко аргументировать ее целесообразность. Так, товары из первой категории можно купить на карманные деньги, а от дорогих и бесполезных лучше воздержаться. Дорогие и нужные покупки требуют дополнительных накоплений. Дешевые и бесполезные товары могут быть куплены, только если очень хочется.