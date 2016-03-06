Жизнерадостная Типпи! Необычная девочка прожила годы с дикими животными - 2

За десять лет жизни в Африке девочка каким-то волшебным образом подружилась со многими дикими животными, среди которых львы, крокодилы, каракалы, гепарды, страусы, жирафы, мангусты, зебры, змеи, хамелеоны и даже гигантские лягушки. Типпи утверждает, что может разговаривать, общаясь с животными, естественно, она подразумевает под этим язык телодвижений, взглядов и жестов. Она говорит, что это такой же дар, как умение писать, рисовать, изучать иностранные языки или петь – в этом есть некая магия и загадка.
Иногда Типпи проводила время с аборигенами племен Намибии (химба, бушмены), которые научили ее своему языку, местным обычаям, а также многим другим полезным навыкам, например, как добывать съедобные ягоды и корешки. Но в основном она довольствовалась общением с животными. Будучи еще совсем маленькой, девочка сказала: "У меня нет друзей. Потому что я редко вижу детей. Животные – единственные и лучшие мои друзья".
Все эти десять лет проживания в Африке родители Типпи вели фото- и кино- эпопею взросления своей необычной дочки. За это время они сделали большое количество уникальных снимков, которые демонстрируют необычную связь между человеком и диким зверем.
Некоторые люди осуждают родителей девочки за столь безрассудное, по их мнению, поведение, ведь дикие животные, особенно хищники – не самая безопасная компания для ребенка, но сама Типпи гордится своим детством и вот, что говорит по этому поводу: "Эти животные не были по-настоящему дикими, ведь это же заповедник и они привыкли контактировать с людьми большую часть своей жизни.Я бы не гуляла с незнакомыми львами. По-настоящему диким зверем была всего лишь одна лягушка."
Такая необычная история не могла долго оставаться незамеченной, и в 1997 году режиссер Кристиан Край снял документальный фильм "Tippi of Africa" ("Типпи из Африки"). А уже в 1998 году Алан Дегре и Сильвия Роберт опубликовали книгу о приключениях своей дочери Типпи в Намибии "Tippi of Africa", которая моментально стала бестселлером и была переведена на несколько языков мира (русский, к сожалению, пока не входит в этот список). Книга о реальном Маугли приобрела такую большую популярность, что на некоторое время даже затмила книги о Гарри Поттере.
Когда Типпи исполнилось десять лет, вся семья вернулась во Францию, так как родители посчитали необходимым дать девочке европейское образование. Учеба в местной школе продолжалась в течение первых двух лет, а затем девочка перешла на домашнее обучение. Ей было очень сложно адаптироваться к условиям городской жизни, все было слишком непривычным и незнакомым, а с местными детьми она не могла найти общий язык.
В 2004 году Типпи вернулась на африканский континент, чтобы сделать 6-серийный документальный фильм "Around the World with Tippi" ("С Типпи вокруг света") для канала Discovery. В 2005 году была опубликована книга "My Book of Africa" ("Моя книга Африки"), в написании которой вместе с Аланом Дегре и Сильвией Роберт принимала участие их дочка Типпи.
Скоро Типпи Дегре исполнится 26 лет, она учится в университете "Париж III Новая Сорбонна" на факультете киноискусства, пишет книги, рисует и мечтает вернуться на свою родину, в Африку, и снять о ней документальный фильм.
Различные комментарии и даже мнение психолога:
Svetlana Cullens: "Замечательные фотографии, удивительное детство. Хотелось бы увидеть, какой стала Типпи в Париже, и какие взаимоотношения у нее со сверстниками. Поскольку отношения с животными – это одно, а коммуникация с людьми, и к тому же с парижанами – совсем другое. Животные живут инстинктами, интуицией и "языком тела", люди же – умом и хитростью. Впрочем, если Типпи много общалась с хищниками, то навыки жизни в парижском обществе у нее должны быть."
Artur Hovhanesov: "Инстинктами живут самые простейшие животные, а интуиция только у человека, увы."
Ирина Пичугина: "И восторг, и шок одновременно. Удивительные фотографии по своему содержанию. Девочке повезло – ощутить такую свободу и гармонию большинству людей не удается никогда. Как сложилась ее жизнь после Африки – думаю непросто. Думаю, ее всегда тянуло вернуться. В любом случае спасибо ее родителям, что открыли для многих людей чудесную возможность увидеть это все своими глазами, к сожалению, правда, только по фото."
Екатерина Громова: "Звери и дети – святые существа."
Вета Полонская: "Бушмены живут в пустыне Калахари. Там нет никаких джунглей. Это скорее саванна, которая высыхает летом и расцветает в сезон дождей. В остальном было интересно посмотреть. Из диких дынь бушмены добывают воду, которой нет в Калахари. Ну и видно, что половина фото – постановочные. Люди на всё идут, чтобы прославиться и заработать. И это не вызывает особого восторга. И уж тем более жаль бушменов, которых англо-сакская цивилизация истребила и загнала в безводную пустыню, чтобы добывать бриллианты и золото. А ведь Африка принадлежала им."
А теперь комментарий психолога Игоря Ширяева: "Фотографии, несомненно, прекрасны. Родители Типпи – прекрасные фотографы и смелые люди. Вполне вероятно, что у Типпи до ее 10-ти лет было очень счастливое детство. Порадуемся за ребенка. Но давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны. Моя личная субъективная трактовка событий такова. Родители Типпи, профессиональные фотографы, вовремя смекнули, что просто на фотографировании животных сделать имя и деньги намного трудней, чем на фотографировании диких экзотичных опасных животных в компании с маленькой белой девочкой. А тут Бог послал ребенка... А тут черт надоумил сделать из этого шоу.
В сухом положительном остатке:
1. Ребенка не съели и не покалечили. 2. У ребенка было 10 лет детства в гармонии с природой. 3. Родители Типпи, несомненно, талантливы и как фотографы, и как менеджеры этого шоу. 4. Многие зрители умиляются, верят в добро, в дружбу диких животных и человеческого детеныша, и возможно эти зрители от этих своих чувств сами становятся добрее и счастливее.
В сухом отрицательном остатке:
1. Жизнь ребенка подвергалась опасности ежедневно в каждом из многочисленных дублей. И не надо мне говорить, что животные – друзья человека. Животные, как и люди, все разные: бывают друзья, а бывают и не друзья. Но в отличие от людей крупные дикие животные менее контролируемы. 2. Количество глистов, паразитов и специфических инфекций у ребенка – не хочется даже представлять. Правда, она к этому адаптировалась. 3. Использование бесплатного детского труда в коммерческих целях. Многие фотографии постановочные и потребовали многократных дублей. А что, работа фотомодели это не труд? Тогда почему это одна из самых высокооплачиваемых профессий? Почему труд профессиональных фотомоделей так изнашивает нервно и психологически? 4. Социальная дезадаптация. Подозреваю, что нарушены все мыслимые и немыслимые нормативы на формирование знаний, умений и навыков у ребенка в определенные сензитивные периоды детства. Вместо дошкольной и школьной программы, вместо общения с себе подобными – обнимашки с дикими животными. Первобытный Рай, но жить-то ей предстоит в цивилизованном мире. И что ей? Чувствовать себя Маугли в цивилизованном мире? Или в возрасте, когда хочется любить и дружить, возвращаться к животным? А такое возвращение в мир животных – это дорога в один конец. И вот, взвешивая на мысленных весах все плюсы и минусы этого эксперимента над ребенком, я вовсе не уверен, что я хотел бы судьбы Типпи для своей дочери."
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