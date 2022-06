Жизнерадостная Типпи! Необычная девочка прожила годы с дикими животными - 2

За десять лет жизни в Африке девочка каким-то волшебным образом подружилась со многими дикими животными, среди которых львы, крокодилы, каракалы, гепарды, страусы, жирафы, мангусты, зебры, змеи, хамелеоны и даже гигантские лягушки. Типпи утверждает, что может разговаривать, общаясь с животными, естественно, она подразумевает под этим язык телодвижений, взглядов и жестов. Она говорит, что это такой же дар, как умение писать, рисовать, изучать иностранные языки или петь – в этом есть некая магия и загадка.

Иногда Типпи проводила время с аборигенами племен Намибии (химба, бушмены), которые научили ее своему языку, местным обычаям, а также многим другим полезным навыкам, например, как добывать съедобные ягоды и корешки. Но в основном она довольствовалась общением с животными. Будучи еще совсем маленькой, девочка сказала: "У меня нет друзей. Потому что я редко вижу детей. Животные – единственные и лучшие мои друзья".

Все эти десять лет проживания в Африке родители Типпи вели фото- и кино- эпопею взросления своей необычной дочки. За это время они сделали большое количество уникальных снимков, которые демонстрируют необычную связь между человеком и диким зверем.

Некоторые люди осуждают родителей девочки за столь безрассудное, по их мнению, поведение, ведь дикие животные, особенно хищники – не самая безопасная компания для ребенка, но сама Типпи гордится своим детством и вот, что говорит по этому поводу: "Эти животные не были по-настоящему дикими, ведь это же заповедник и они привыкли контактировать с людьми большую часть своей жизни.

Я бы не гуляла с незнакомыми львами. По-настоящему диким зверем была всего лишь одна лягушка."

Такая необычная история не могла долго оставаться незамеченной, и в 1997 году режиссер Кристиан Край снял документальный фильм "Tippi of Africa" ("Типпи из Африки"). А уже в 1998 году Алан Дегре и Сильвия Роберт опубликовали книгу о приключениях своей дочери Типпи в Намибии "Tippi of Africa", которая моментально стала бестселлером и была переведена на несколько языков мира (русский, к сожалению, пока не входит в этот список). Книга о реальном Маугли приобрела такую большую популярность, что на некоторое время даже затмила книги о Гарри Поттере.

Когда Типпи исполнилось десять лет, вся семья вернулась во Францию, так как родители посчитали необходимым дать девочке европейское образование. Учеба в местной школе продолжалась в течение первых двух лет, а затем девочка перешла на домашнее обучение. Ей было очень сложно адаптироваться к условиям городской жизни, все было слишком непривычным и незнакомым, а с местными детьми она не могла найти общий язык.

В 2004 году Типпи вернулась на африканский континент, чтобы сделать 6-серийный документальный фильм "Around the World with Tippi" ("С Типпи вокруг света") для канала Discovery. В 2005 году была опубликована книга "My Book of Africa" ("Моя книга Африки"), в написании которой вместе с Аланом Дегре и Сильвией Роберт принимала участие их дочка Типпи.

Скоро Типпи Дегре исполнится 26 лет, она учится в университете "Париж III Новая Сорбонна" на факультете киноискусства, пишет книги, рисует и мечтает вернуться на свою родину, в Африку, и снять о ней документальный фильм.

Различные комментарии и даже мнение психолога: