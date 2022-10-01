Эти факты убедят вас в том, что питомец не опасен для ребенка

Боитесь заводить собаку или кошку? Эксперт расскажет, почему не стоит опасаться домашних питомцев семьям с ребенком.

Давно прошли времена, когда считалось, что в доме с маленьким ребенком не место домашним животным. Сегодня ученые и врачи считают: соседство с пушистым другом – домашней кошкой или собакой – полезно для малыша. Во-первых, такие дети быстрее развиваются, во-вторых, достаточно рано начинают понимать, что такое забота о ближнем и ответственность за него.

Распространенные доводы относительно опасности соседства ребенка и животного в большинстве своем мифы. Именно эти заблуждения постаралась опровергнуть Ксения Тартынова, ветеринарный советник компании Bayer.

Контакт с домашними животными – причина аллергии у ребенка

В корне неверно! Наоборот, сегодня ученые и врачи склоняются к тому, что чем раньше ребенок познакомится с Муркой или Тузиком, тем меньше риск развития аллергических реакций в будущем.

Если в квартире проживает домашнее животное, у ребенка рано развивается иммунитет к антителам, вырабатываемым организмом кошки или собаки.

За счет этого и уменьшается вероятность аллергии. Так что пушистый друг может стать неплохим способом «профилактики» этого заболевания в дальнейшем.

Кошки и собаки заразят ребенка глистами

Ничего подобного не случится, если вы будете помнить о необходимости поддерживать здоровье питомца и регулярно давать ему глистогонный препарат, антигельминтик. Делать это необходимо один раз в квартал, а при наличии в доме маленького ребенка чаще.

«Но ведь это вредно для животного» – еще один миф, с которым давно пора расстаться.

Качественные современные глистогонные препараты обладают комплексным действием, защищают кошку или собаку от наиболее распространенных видов паразитов. Кроме того, они созданы таким образом, чтобы не навредить питомцу.

После уничтожения глистов и их личинок препарат выводится из организма. К тому же некоторые из таких лекарств выпускаются в виде привлекательной косточки со вкусом мяса, поэтому не возникнет сложностей с тем, чтобы дать животному лекарство и таким образом защитить ребенка и всех остальных членов семьи.

Животное будет ревновать к появлению нового члена семьи

Этого нередко опасаются будущие родители, у которых уже есть кошка или собака. Но в данном случае только от самих хозяев зависит, как отнесется питомец к появлению нового члена семьи.

Животные познают мир при помощи обоняния – помня об этом, принесите из роддома какую-то вещь, пахнущую малышом.

У питомца будет время «познакомиться» с запахом ребенка. После возвращения мамы с младенцем домой постарайтесь сделать так, чтобы домашнее животное не чувствовало себя забытым: дайте лишний раз любимое лакомство, выведите на прогулку.

Собаке организуйте уютное место в помещении, где не находится ребенок, но не стоит запрещать питомцу знакомиться с ним – разумеется, под вашим контролем.

Главное – сделать так, чтобы животное не чувствовало себя ненужным, покинутым.

В этом случае почти наверняка по прошествии некоторого времени кошка или собака составит хорошую компанию сыну или дочке – ведь верный друг необходим человеку с самого раннего возраста.

Чего опасаться беременным

Беременным женщинам стоит с особым вниманием подходить к общению с домашними питомцами, потому что будущая мать отвечает уже не только за свое здоровье, но и за благополучие малыша.

При контакте с любимцем есть риск заражения токсоплазмозом.

Окончательным хозяином данного паразита являются представители семейства кошачьих, собаки, и человек – это промежуточный хозяин, однако он также может пострадать от токсоплазмы гонди, возбудителя этого заболевания.

Токсоплазмоз неизлечим, поэтому лучше проводить регулярную профилактику, чтобы обезопасить себя и своего четвероногого друга от заражения.

Профилактика заключается в качественном уходе за животным, исключении сырого мяса из рациона питомца, ежедневной уборке кошачьего туалета и соблюдения гигиены.

Во время беременности лучше просить кого-то из близких помочь вам с уборкой туалета своей Мурки, чтобы исключить возможность заражения паразитами.

Самый лучший учитель

Домашний питомец способен дарить тепло и ласку ребенку, а также оказывать влияние на его развитие.

Рядом с животным дети учатся ответственности и дисциплинированности, а навыки общения с четвероногим другом помогут им во взрослой жизни.

Степень коммуникации с хвостатым другом зависит от возраста ребенка. Так, например, в возрасте от трех лет ребенок может выгуливать питомца вместе с родителями, наполнять миски животного.

В 7-9 лет ребенку уже можно доверять самостоятельно выгуливать небольшого четвероногого друга, а в 14-15 он может стать уже полноценным хозяином кошке или собаке.

Фото: Shatterstock.com

Статья опубликована на сайте Letidor.ru