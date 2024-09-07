Хит-парад варварских способов лечения простуды

Возможно, это и так, но ощущения во время процедуры те еще! «Продирает» так, что слезы из глаз текут. Конечно, в насморке мало приятного, но стоит ли борьба с ним таких мучений и риска повредить слизистую оболочку? Того же эффекта, но без пытки для ребенка, можно добиться лекарственными средствами. То же самое можно сказать о соке лука, чеснока, редьки.