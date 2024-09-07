Хит-парад варварских способов лечения простуды

Какие только способы борьбы с простудой ни изобретало человечество! Многие рецепты передаются в семьях из поколения в поколение, появляются новые экзотические процедуры. Порой они наносят больше вреда, чем возбудители ОРВИ.
Насадка-аспиратор для пылесоса
Маленький ребенок не может самостоятельно высморкаться, поэтому родители покупают специальные аспираторы.
В целом идея использовать такие устройства вполне логична: как еще очистить нос маленького ребенка? Все же применять их нужно с осторожностью, а лучше – обходиться вообще без них.
Если малыш будет вертеть головой или у взрослого «дрогнет рука», ребенок может получить травму. Трубочкой можно повредить слизистую оболочку, иногда это приводит к носовым кровотечениям.
На фоне этих предостережений особенное беспокойство вызывают аспираторы в виде насадки на пылесос. Некоторые родители регулярно пользуются этим девайсом и уверяют, что процедура очень нравится ребенку. Но применять эту штуку у своих детей я бы точно не стал.
Банки и горчичники
Банки и горчичники относятся к категории раздражающих методов. Считается, что они воздействуют на нервные окончания в коже, в результате сосуды расширяются, усиливается кровоток, и это помогает бороться с инфекцией. Теоретически верно. На практике есть два больших «но».
Во-первых, в острый период ОРВИ – при повышенной температуре – сосуды в воспаленных органах (носу, глотке, гортани, бронхах) и без того расширены. Банки и горчичники – «перебор», в это время они противопоказаны.
Во-вторых, при применении этих методов расширяются сосуды в коже, но на внутренние органы эффект распространяется едва ли.
Кастрюля-ингалятор
Во многих семьях есть традиция: во время простуды «дышать над кастрюлей» со вскипяченной водой или горячей вареной картошкой. Если ребенок кричит, считается, что это идет только на пользу. Чем-то это напоминает эффект горчичников и банок, только прогревание происходит изнутри.
Для ребенка это зачастую стресс и риск обжечь слизистые оболочки. А если ребенок активен, он может опрокинуть кастрюлю и получить серьезные ожоги кожи. При повышенной температуре практиковать такое точно не стоит.
Изредка применяется еще более варварская разновидность процедуры: вдыхание паров уксуса, разогретого на сковородке. Тут – вообще без комментариев.
Сок каланхоэ и лука в ноздри
Против вирусов простуды нет эффективных лекарств. Нельзя быстро уничтожить возбудителя и переболеть один день вместо положенных пяти-семи. Оправдано лишь применение симптоматических средств, они помогают улучшить состояние и легче перенести болезнь.
Но многим родителям мало стандартного набора лекарств. Ребенку так плохо, у него «забит» нос – надо срочно что-то делать. В ход идут народные средства.
Возможно, это и так, но ощущения во время процедуры те еще! «Продирает» так, что слезы из глаз текут. Конечно, в насморке мало приятного, но стоит ли борьба с ним таких мучений и риска повредить слизистую оболочку? Того же эффекта, но без пытки для ребенка, можно добиться лекарственными средствами. То же самое можно сказать о соке лука, чеснока, редьки.
Горячее молоко
При простуде не так важна температура, как количество выпиваемой жидкости. Можно обойтись водой, но народная медицина советует горячее молоко с медом или чесноком.
Горячее молоко, несомненно, лучше, чем ледяная вода из-под крана. Но если переборщить с температурой, можно получить ожог слизистой.
Керосин
Сложно поверить, но в XXI веке применяют и это средство. Керосином полощут и протирают горло. Считается, что, эта желтоватая маслянистая жидкость работает как антисептик. Но это опасно для человека, особенно для маленького ребенка. Керосин вызывает ожог слизистых, при проглатывании – различные симптомы от рвоты и болей в животе до судорог и комы.
Ненужные лекарства
При простуде не нужна гора лекарств.
ОРВИ относятся к самоизлечивающимся болезням, нужно лишь следить за состоянием ребенка, обильно его поить, кормить, если есть аппетит, проветривать комнаты и бороться с симптомами
Но родительская забота и имитация бурной деятельности со стороны педиатров не знают границ.
Ребенку приходится принимать иммуностимуляторы и противовирусные препараты с сомнительной эффективностью, брызгать в горло аэрозолем, заедать все это сиропом с антисептиком и леденцом «от горла», в худшем случае – еще и принимать антибиотик, который при вирусной инфекции априори бесполезен. От этого страдает бюджет семьи, а главное – детское здоровье.
Впрочем, многие «фуфломицины» не так уж и бесполезны – никто не отменял эффект плацебо (не только в отношении больного ребенка, но и в отношении переживающих родителей). Кстати, дорогостоящие «пустышки» обычно помогают лучше, чем дешевые – это было доказано научно.
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