"Вы научили своих детей не разговаривать с незнакомцами?"

Не разговаривай с незнакомцем.

Это первое, чему учат родители своих детей. И они полагают, что это достаточно обезопасит ребенка. К сожалению, нет.

Мама Джеки Голдшнайдер поделилась на страницах Huffington Post своим опытом, который не хотела бы повторить больше никогда.

«Это был большой детский праздник, день рождения дочери одной из нас. Мы с подругами привели детей на площадку со сказочным замком в торговом центре и оставили под присмотром аниматоров.

Когда через час мы пошли забирать наших набесившихся детей, я не увидела среди малышей своей Джеки. Через пару минут поисков я увидела ее, держащуюся за руки с посторонним мужчиной.

Я подошла и максимально осторожно спросила у незнакомца, что происходит. Он невозмутимо сказал, что друг нашей семьи и хотел отвести Джеки домой, к родителям. Так как она потерялась.

Я забрала у него дочь и не поднимая паники, отвела к другим детям.

Весь вечер меня трясло. Я злилась на незнакомца, я злилась на свою дочь. Пока не поняла, что я не рассказала ей ничего кроме стандартного «не разговаривай».

Она и не разговаривала. Ее взяли за руку и повели. Я ничего не рассказала ей про то, что ей делать, когда к ней обращается незнакомый взрослый. Я не рассказала ей, какие сказки могут рассказывать незнакомые взрослые. Я не поясняла, что ей делать, если ее трогают или хватают.

Это была моя ответственность.

Мы, родители, боимся того, что произойдет с нашими детьми и умалчиваем об этом. Просто «не разговаривай» и все. Но дети не знают того, что знаем мы.

И им нужно рассказать, как себя вести с чужими.

Только это даст им хоть какую-то защиту, когда нас нет рядом».