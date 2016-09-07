СЧЕТНАЯ ПАЛАТА СРАВНИЛА ЗАРПЛАТЫ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ С СОВРЕМЕННЫМИ

Так, учитель гимназии в 1913 году получал 85 рублей в месяц, что в современных ценах эквивалентно 129 тысячам рублей. Зарплата чиновника составляла 62 рубля, или 94 тысячи рублей на современные деньги.

Счетная палата проанализировала данные о зарплатах, которые получали представители различных профессий в Российской империи до революции 1917 года, переведя эти значения в современные рубли. Об этом в пятницу, 2 сентября, говорится в сообщении контрольного органа в социальной сети Facebook.

Так, учитель гимназии в 1913 году получал 85 рублей в месяц, что в современных ценах эквивалентно 129 тысячам рублей. Зарплата чиновника составляла 62 рубля, или 94 тысячи рублей на современные деньги.

Полковник получал 325 рублей (492 тысячи в нынешних ценах), а зарплата слесаря составляла 57 рублей (86 тысяч рублей). Участковый получал 50 рублей в месяц (около 76 тысяч рублей), дворник — 18 рублей, что эквивалентно 27 тысячам современных рублей.

Ведомство указывает, что первые систематизированные данные относительно заработка рабочих в стране относятся к концу 1870-х годов. Средний годовой доход рабочего в Москве в то время равнялся 189 рублям, в месяц выходило по 15,7 рубля. В то же время следует учитывать что покупательная способность российской валюты в то время была меньше, так как цены на товары и продукты были весьма высоки.

Счетная палата ссылается на данные журнала «Наука и жизнь», согласно которым средняя семья тратила на продукты питания не менее 20-25 рублей в месяц (это примерно 30-38 тысяч современных рублей). В то же время аренда небольшой квартиры в Москве обходилась порядка 15-20 рублей в месяц (23-30 тысяч рублей). За отопление нужно было платить от трех до пяти рублей в месяц (4,5-7,5 тысяч рублей), за освещение — еще около одного рубля (примерно 1,5 тысячи рублей).

Не стоит также забывать, что рабочий день длился 10 часов, а отпусков в нынешнем их понимании не существовало.

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