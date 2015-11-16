Ладошки на ногах, или Каша, которую сварил Мишкин

История одной многодетной мамы

Когда у меня был один младенец, я, слыша вечером голоса молодежи во дворе, хотела на место этих людей. Когда появилась Саша, аналогичная ситуация оставляла меня равнодушной. Теперь, развешивая в ночи белье, я счастлива, что я здесь, дома, с моими детьми. Как это объяснить, я не знаю. Пальцы сохнут от перекладывания туда-сюда тряпок, голова не соображает, но ничего другого не хочется. И запоминается только веселое.

Саша натянула костюм бабочки, залезла на кровать и попыталась взлететь. Каково было ее удивление, когда вместо полета ее настигло приземление. Саша сняла крылья и вернула их мне как бесполезную вещь, без сожаления.

Средняя не допила шоколадное молоко. Хочу допить за нее, но вспоминаю, что в диету кормящей матери шоколад не входит. Отдаю Серафиму, объясняя: а то у младенца будет аллергия. Слышу, как он бормочет себе под нос: «Надеюсь, у меня тоже будет аллергия».

Разговариваем с сыном после занятий в школе.

— Мам, а знаешь, что такое айран?

— Да, это такой молочный напиток.

— А вот и нет! Это по-английски «я бегаю»! Ай ран, ай ран, ай ран!

Саша ест бутерброд под одеялом, объясняя это тем, что замерзла. Серафим трогает ее пятки: «Действительно, все ладошки на ногах холодные! »

Саша садится в сумку из под игрушек — отправляется в космос. Серафим машет ей рукой: «Я тебя никогда не забуду!»

А вы знаете, как снимать мультфильм? Не знаете? Я сейчас расскажу, — это легче легкого. Включаете камеру, подходите к экрану, на котором показывают мультик, и снимаете!

Мама, а кто это такие — хроники Нарнии?

Мальчик Серафим увидел в магазине замороженную тушку кролика (а у нашей бабушки живет декоративный кролик) и произнес: «Как же стал жесток мир *пауза* в последнее время…» Курятина у него таких чувств не вызывает, потому что бабушка не держит кур.

Сижу и жду, когда захочет спать Машка. Все остальные уже спят,.. и вдруг на кухне посыпались смс-ки мужу. Беру посмотреть — кто посмел в сей поздний час? А они от меня… Их отправила Саша из-под одеяла. И одновременно моей подруге из Киева.

Серафим в задумчивости над достаточно разоренной и разношерстной компанией карандашей произносит: «Как ты думаешь, если я раскрашу ангела фиолетовым, он не будет похож на падшего?»

Разговор у елочки.

— Ну что, Серафим, хороший корабль?

— Хороший!

— А ничего, что у Деда Мороза не было пиратского?

— Ничего, пап, пиратский ты можешь мне сам купить.

Днем купала старших и оставила их в ванной одних. Услышав грохот, зашла к ним и увидела, — оборвав занавеску вместе с карнизом, Серафим размахивает ей, как белым (в цветочек только) флагом и кричит: «Мы сдаемся!»

Серафим пишет по памяти семь пар английских букв — заглавная + строчная.

В условии задания значится: написать буквы никуда не подглядывая.

Наблюдаю выполнение задания и вижу, что ученик посматривает в сторону, а написанное не отличается аккуратностью.

«Каникулы виноваты», — думаю. Дальше — хуже: что-то ползет вверх, что-то наоборот, уползает за строчку…

После оскорбления действием и слез выясняется: «никуда не подглядывая» было понято как «не глядя в тетрадь» и даже «писать с закрытыми глазами».

Мишкина каша — это каша, которую варил Мишкин.

Мам, я стукнулся об уголовный камень!

— А я уже загадала, что хочу себе на новый год.

— Да, и что?

— Не скажу, а то не сбудется!

Отправила старших спать, оторвав их от мультфильма. Пришла с проверкой в детскую и нашла детей под одеялом смотрящими мультики, записанные на видеокамеру моего телефона.

Застукала сейчас Машу, пляшущую с фотоаппаратом около поставленных на расстойку булочек. Будущая блогерша. Сашка вот тоже — кричит: «Папа, дай агубатор!» Оказалось — ноутбук.

— Мам, у меня в портфеле важная бумага, тебе надо подписать отказ от прививки от гриппа.

— А почему это сразу отказ?

— Ну да, это просто бланк отказа или согласия, но ты же напишешь отказ? *на меня смотрят большие и чистые глаза*

— Почему ты так решил?

— Ну Бог же не хочет, чтобы я заболел, зачем мне прививка?

— Совершенно верно, Бог этого не хочет, поэтому послал тебе вакцину и врача.

— Ну мааааааам!!!

Серафим слепил из пластилина человека, предварительно вложив в заготовку пластилиновый мозг и внутренности. Весь человек был зеленым, а одна нога желтая — это символизировало ее деревянность. Потом последовал ряд операций с помощью стека. На вопрос, будет ли Серафим теперь мечтать стать врачом, мальчик ответил отрицательно, объясняя это тем, что боится крови. Продолжает мечтать об археологии и художественном труде.

У нас за окном висит вырезанная из молочного пакета кормушка для птиц. Я долго имела сомнения, что туда хоть кто-то прилетает, но вот мы увидели синичку, сидящую на ней. Увидев, что всю еду в нашей кормушке занесло снегом, я пошла за крупой. На что Саша недоуменно спросила, зачем я так делаю, ведь там еще много сахара. Она думала, что я кормлю птиц сахаром!

Автор: Кира Салимова

Источник: Матроны.ру