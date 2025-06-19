РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 224 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Письменская
    В системе образования идет подмена образования непонятно чем. Зарплата - это больной вопрос, что ни говори. Но кроме ...О бедном учителе ...
  • алекс кузь
    Наличие идеологии делает подростков счастливыми.Что делает подрос...
  • Grandad
    Для чего кипятком убивать всё полезное?! Лучше остудить его до 60° и подольше дать настояться.Лимонад из каркаде

Как разговаривать с младенцем?

Среди некоторых родителей бытует мнение, что с ребенком категорически нельзя сюсюкаться. Они берутся за воспитание и развитие с самого его рождения, поэтому и говорить его «обучают» целенаправленно, показывая, как правильно это делать, подталкивая к тому, чтобы он запоминал и проговаривал слова. Оправдан ли такой подход?

Журналист

– Я бы начала с того, что есть и другая категория родителей – те, кто вообще не считают нужным разговаривать с ребенком, пока он сам не заговорит осмысленно и связно,  рассказывает Марина Мелия, профессор психологии, автор книги «Главный секрет первого года жизни» и мама троих детей. – До тех пор ребенок воспринимается, скорее, как объект ухода, который ничего не понимает. Поэтому родители позволяют себе говорить при нем о чем угодно, ругаться, смотреть любые передачи по телевизору, обсуждать его самого.

– А что на самом деле понимает младенец?

Сюсюканье – один из важных эмоциональных аспектов развития детской речи. На грамотность оно не влияет никак.
– Очень многое. И ему далеко не все равно, кто, как и о чем говорит в его присутствии. В своей книге «Главный секрет первого года жизни» я привожу результаты исследования, которые показывают, что ребенок слышит звуки еще в утробе матери, а едва родившись, узнает голос мамы и предпочитает речь другим звукам. И самое главное – он очень быстро начинает понимать то, что говорят ему взрослые, еще задолго до того, как начнет говорить сам. В этом ему помогают наши жесты, мимика, контекст ситуации.
Например, мы обедаем, говорим ребенку «Открой рот» – и он открывает рот.

Едва появившись на свет, младенец начинает активно «тренировать» свой речевой аппарат, часто используя голос как игрушку – визжит, бормочет, кричит, фыркает, пробует издавать звуки разной высоты и тембра. Нам кажется, он балуется, но на самом деле так он отрабатывает речевые артикуляции, у него развивается речевой слух. В этом плане первый год очень чувствительный – происходит масса вещей, подготавливающих ребенка к овладению речью. И ему не все равно, кто, как и о чем говорит в его присутствии.

– Выходит, мы должны быть ответственными за процесс и не позволять себе никаких «сю-сю» и «ути-пути»?

– Это не совсем так. Развитие речи происходит постепенно. Все мы знаем примеры, когда ребенок до двух-трех лет молчит, а потом внезапно «выдает» длинные стройные предложения. Это значит, что он долго «копил свой капитал», запасался словами, осваивал пассивную речь, которая предшествует активной. Но откуда он возьмет этот запас слов? И каким он будет, если общаться с ним будет кто-то другой, а не мы? В этом смысле, конечно, от нас многое зависит.

Но я не согласна с тем, что разговоры с ребенком должны вестись исключительно на «взрослом», правильном языке, иначе он всю жизнь будет коверкать слова. Все мамы, общаясь со своими детьми, интуитивно меняют речь: она становится более плавной, эмоциональной. Мама намеренно тянет звуки, искажает слова – «а кто у нас такой большо-о-о-й?», «холесенький» вместо «хорошенький» и т.д. Такая манера говорить даже получила особое название – «беби-ток» (от англ. «baby-talk» – детский лепет)». Зачем нужен беби-ток? Многие думают, что он только тормозит развитие ребенка, но это не так. С помощью беби-ток мама устанавливает контакт с ребенком, учится его понимать, говорить с ним «на одном языке». А уже потом, объединившись с малышом, она потихоньку тянет его за собой, переводит на более высокий уровень, говорит как со взрослым, и он, подражая маме, учится говорить правильно. Поэтому здесь есть определенный парадокс: нужно и «сюсюкаться», и разговаривать с ребенком как с большим. И «сюсюканье», которое кажется каким-то анахронизмом, на самом деле играет необычайно важную роль.

– Как еще мы можем помочь ребенку заговорить?

Моей старшей 18, и то сюсюкаюсь а с младшей и подавно. Ласковых прозвищ у нас миллион, ну и целовашки-обнимашки, естественно.

– Во-первых, мамам не нужно стесняться комментировать происходящее, даже когда они находятся с младенцами наедине. Когда мама одевает, купает ребенка, гуляет с ним, для него хорошо, если она с ним разговаривает: «Сейчас мама наденет на тебя комбинезон, и мы пойдем на улицу», «Смотри, вот едет автобус». Понятно, что ребенок не все поймет и запомнит. Это «работа на опережение», которая невероятно полезна: он вслушивается, привыкает к речи, пытается вникать, запоминать какие-то слова и интонации, а потом и имитировать речь. Это не значит, что надо беспрерывно загружать младенца информацией, превращаясь в «радио», за звуками которого нет никаких эмоций и теплоты.

Во-вторых, для развития речи важно обращаться к ребенку непосредственно, глаза в глаза. Так любой человек воспринимает речь лучше, а маленький ребенок тем более. Плюс, когда мама обращается к малышу напрямую, он смотрит на ее лицо, подражает ее артикуляции, мимике и неосознанно учится правильно произносить звуки. В этом отношении не слишком полезным будет, если мы просто включим ребенку аудиокнижку, а сами будем заниматься своими делами. Как показывают эксперименты, такие прослушивания эффективны, только если они включены в живое общение ребенка со взрослым – то есть когда у ребенка есть возможность видеть взрослого и наблюдать его реакцию.

В-третьих, необходимо стимулировать и поощрять попытки ребенка говорить. В разнообразных звуках, издаваемых младенцем, в его лепете нам трудно разглядеть зачатки речи. Но чем больше мы будем обращать на них внимание, прислушиваться, радостно откликаться, демонстрировать ребенку желание его понять, тем быстрее они превратятся в полноценные слова и фразы.

В целом, главное, чтобы ребенок находился в «питательной языковой среде» – он должен слышать родную речь, разговоры взрослых. Вне этой среды речь не развивается – вспомним «детей-маугли».

Американские психологи изучали, как родители разговаривают с детьми в течение первых трех лет, а потом продолжили наблюдать за этими же детьми во время их обучения в школе. Оказалось, что результаты тестов на словарный запас и понимание прочитанного напрямую зависят от количества слов, которые дети слышали в первые 30 месяцев своей жизни.

– Сегодня много говорят о том, что для развития речи полезна так называемая «пальчиковая гимнастика». Так ли это?

Сюсюкаюсь не только с младшими, но и со старшей - ей 16 лет, да и с мужем иногда.

– Да, и в этом нет ничего удивительного: области коры головного мозга, отвечающие за движения пальцев и за речь, находятся очень близко друг к другу. Поэтому сгибая и разгибая пальцы ребенка, мягко массируя его ладошки, рассказывая при этом смешные ритмичные стишки («Этот пальчик – в лес пошел, этот пальчик – гриб нашел...», про «сороку-ворону» и т.д.), мама воздействует на эти области мозга и таким образом тоже стимулирует речевое развитие. И есть довольно много экспериментов, которые это подтверждают.

– Выходит, научить ребенка говорить можно не с помощью специальных занятий и упражнений, а благодаря непосредственному общению с ним, игре и даже «сюсюканью»?

– Да, и это эффективнее, потому что задействует эмоциональную сферу ребенка, способствует близкому контакту с мамой, а значит, развитие происходит естественным образом. И главное – закладывается фундамент их будущего взаимопонимания. Именно сейчас, пока малыш еще не умеет говорить, мама находит с ним общий язык, чтобы потом понимать друг друга без слов.

Ссылка на первоисточник
наверх