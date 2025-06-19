Как разговаривать с младенцем?

– Я бы начала с того, что есть и другая категория родителей – те, кто вообще не считают нужным разговаривать с ребенком, пока он сам не заговорит осмысленно и связно, – рассказывает Марина Мелия, профессор психологии, автор книги «Главный секрет первого года жизни» и мама троих детей. – До тех пор ребенок воспринимается, скорее, как объект ухода, который ничего не понимает. Поэтому родители позволяют себе говорить при нем о чем угодно, ругаться, смотреть любые передачи по телевизору, обсуждать его самого.
– А что на самом деле понимает младенец?
Сюсюканье – один из важных эмоциональных аспектов развития детской речи. На грамотность оно не влияет никак.
Едва появившись на свет, младенец начинает активно «тренировать» свой речевой аппарат, часто используя голос как игрушку – визжит, бормочет, кричит, фыркает, пробует издавать звуки разной высоты и тембра. Нам кажется, он балуется, но на самом деле так он отрабатывает речевые артикуляции, у него развивается речевой слух. В этом плане первый год очень чувствительный – происходит масса вещей, подготавливающих ребенка к овладению речью. И ему не все равно, кто, как и о чем говорит в его присутствии.
– Выходит, мы должны быть ответственными за процесс и не позволять себе никаких «сю-сю» и «ути-пути»?
– Это не совсем так. Развитие речи происходит постепенно. Все мы знаем примеры, когда ребенок до двух-трех лет молчит, а потом внезапно «выдает» длинные стройные предложения. Это значит, что он долго «копил свой капитал», запасался словами, осваивал пассивную речь, которая предшествует активной. Но откуда он возьмет этот запас слов? И каким он будет, если общаться с ним будет кто-то другой, а не мы? В этом смысле, конечно, от нас многое зависит.
Но я не согласна с тем, что разговоры с ребенком должны вестись исключительно на «взрослом», правильном языке, иначе он всю жизнь будет коверкать слова. Все мамы, общаясь со своими детьми, интуитивно меняют речь: она становится более плавной, эмоциональной. Мама намеренно тянет звуки, искажает слова – «а кто у нас такой большо-о-о-й?», «холесенький» вместо «хорошенький» и т.д. Такая манера говорить даже получила особое название – «беби-ток» (от англ. «baby-talk» – детский лепет)». Зачем нужен беби-ток? Многие думают, что он только тормозит развитие ребенка, но это не так. С помощью беби-ток мама устанавливает контакт с ребенком, учится его понимать, говорить с ним «на одном языке». А уже потом, объединившись с малышом, она потихоньку тянет его за собой, переводит на более высокий уровень, говорит как со взрослым, и он, подражая маме, учится говорить правильно. Поэтому здесь есть определенный парадокс: нужно и «сюсюкаться», и разговаривать с ребенком как с большим. И «сюсюканье», которое кажется каким-то анахронизмом, на самом деле играет необычайно важную роль.
– Как еще мы можем помочь ребенку заговорить?
Моей старшей 18, и то сюсюкаюсь а с младшей и подавно. Ласковых прозвищ у нас миллион, ну и целовашки-обнимашки, естественно.
– Во-первых, мамам не нужно стесняться комментировать происходящее, даже когда они находятся с младенцами наедине. Когда мама одевает, купает ребенка, гуляет с ним, для него хорошо, если она с ним разговаривает: «Сейчас мама наденет на тебя комбинезон, и мы пойдем на улицу», «Смотри, вот едет автобус». Понятно, что ребенок не все поймет и запомнит. Это «работа на опережение», которая невероятно полезна: он вслушивается, привыкает к речи, пытается вникать, запоминать какие-то слова и интонации, а потом и имитировать речь. Это не значит, что надо беспрерывно загружать младенца информацией, превращаясь в «радио», за звуками которого нет никаких эмоций и теплоты.
Во-вторых, для развития речи важно обращаться к ребенку непосредственно, глаза в глаза. Так любой человек воспринимает речь лучше, а маленький ребенок тем более. Плюс, когда мама обращается к малышу напрямую, он смотрит на ее лицо, подражает ее артикуляции, мимике и неосознанно учится правильно произносить звуки. В этом отношении не слишком полезным будет, если мы просто включим ребенку аудиокнижку, а сами будем заниматься своими делами. Как показывают эксперименты, такие прослушивания эффективны, только если они включены в живое общение ребенка со взрослым – то есть когда у ребенка есть возможность видеть взрослого и наблюдать его реакцию.
В-третьих, необходимо стимулировать и поощрять попытки ребенка говорить. В разнообразных звуках, издаваемых младенцем, в его лепете нам трудно разглядеть зачатки речи. Но чем больше мы будем обращать на них внимание, прислушиваться, радостно откликаться, демонстрировать ребенку желание его понять, тем быстрее они превратятся в полноценные слова и фразы.
В целом, главное, чтобы ребенок находился в «питательной языковой среде» – он должен слышать родную речь, разговоры взрослых. Вне этой среды речь не развивается – вспомним «детей-маугли».
Американские психологи изучали, как родители разговаривают с детьми в течение первых трех лет, а потом продолжили наблюдать за этими же детьми во время их обучения в школе. Оказалось, что результаты тестов на словарный запас и понимание прочитанного напрямую зависят от количества слов, которые дети слышали в первые 30 месяцев своей жизни.
– Сегодня много говорят о том, что для развития речи полезна так называемая «пальчиковая гимнастика». Так ли это?
Сюсюкаюсь не только с младшими, но и со старшей - ей 16 лет, да и с мужем иногда.
– Да, и в этом нет ничего удивительного: области коры головного мозга, отвечающие за движения пальцев и за речь, находятся очень близко друг к другу. Поэтому сгибая и разгибая пальцы ребенка, мягко массируя его ладошки, рассказывая при этом смешные ритмичные стишки («Этот пальчик – в лес пошел, этот пальчик – гриб нашел...», про «сороку-ворону» и т.д.), мама воздействует на эти области мозга и таким образом тоже стимулирует речевое развитие. И есть довольно много экспериментов, которые это подтверждают.
– Выходит, научить ребенка говорить можно не с помощью специальных занятий и упражнений, а благодаря непосредственному общению с ним, игре и даже «сюсюканью»?
– Да, и это эффективнее, потому что задействует эмоциональную сферу ребенка, способствует близкому контакту с мамой, а значит, развитие происходит естественным образом. И главное – закладывается фундамент их будущего взаимопонимания. Именно сейчас, пока малыш еще не умеет говорить, мама находит с ним общий язык, чтобы потом понимать друг друга без слов.
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