Как разговаривать с младенцем?

Но я не согласна с тем, что разговоры с ребенком должны вестись исключительно на «взрослом», правильном языке, иначе он всю жизнь будет коверкать слова. Все мамы, общаясь со своими детьми, интуитивно меняют речь: она становится более плавной, эмоциональной. Мама намеренно тянет звуки, искажает слова – «а кто у нас такой большо-о-о-й?», «холесенький» вместо «хорошенький» и т.д. Такая манера говорить даже получила особое название – «беби-ток» (от англ. «baby-talk» – детский лепет)». Зачем нужен беби-ток? Многие думают, что он только тормозит развитие ребенка, но это не так. С помощью беби-ток мама устанавливает контакт с ребенком, учится его понимать, говорить с ним «на одном языке». А уже потом, объединившись с малышом, она потихоньку тянет его за собой, переводит на более высокий уровень, говорит как со взрослым, и он, подражая маме, учится говорить правильно. Поэтому здесь есть определенный парадокс: нужно и «сюсюкаться», и разговаривать с ребенком как с большим. И «сюсюканье», которое кажется каким-то анахронизмом, на самом деле играет необычайно важную роль.