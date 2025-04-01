Адаптируем квартиру к встрече младенца

Есть мнение, что на последних месяцах беременности нужно если не затеять ремонт, то уж генеральную «разборку хлама» – точно.

И это правильно, ведь пополнение в семействе – отличный повод критически оценить содержимое квартиры, чтобы сделать быт малыша максимально комфортным и безопасным.