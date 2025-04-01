Адаптируем квартиру к встрече младенца

Есть мнение, что на последних месяцах беременности нужно если не затеять ремонт, то уж генеральную «разборку хлама» – точно.
«Пылесборники»
Мягкая мебель, ковры и занавески (особенно тяжелые портьеры), книги, сувениры, старая одежда и обувь – идеальные «пылесборники», которые могут стать рассадниками микробов и пылевых клещей. Не жалея, раздайте лишние вещи – желающие всегда найдутся, хотя бы через интернет. Современные оптимизаторы пространства предлагают следующий критерий: выброшенным должно быть все, что не используется в течение двух лет.
Комнатные растения
По мнению одних, комнатные растения – рассадник пыли и провокатор аллергии. Другие считают, что чем больше в доме горшков с цветами, тем лучше для малыша: ведь они обогащают воздух кислородом. Истина, как это часто бывает, находится где-то посередине.
Некоторые из домашних цветов, действительно, придется раздать. Например, лилии и герань часто вызывают аллергию. Вообще стоит избавиться от всех цветов с сильным ароматом, а также от ядовитых растений, таких как антуриум, монстерра, диффенбахия, молочай и другие.
А вот хлорофитум, любимец наших бабушек, поглощает остаточные продукты сгорания бытового газа. Сансеверия («тещин язык») чистит воздух от вредных испарений виниловых обоев и линолеума. Алоэ, помимо своих лечебных качеств, настоящий генератор кислорода. Среди других «зеленых друзей» – мирт, эвкалипт, каланхоэ, драцена, можжевельник. А проблему пыли, скапливающейся в листьях, можно решить, хотя бы дважды в месяц протирая их влажной тряпкой или ополаскивая растение под душем.
Домашние животные
Многие будущие родители в ожидании первенца предпочитают (хотя бы на первое время после родов) расстаться с четвероногим питомцем. Конечно, опасения, что собака или кошка будут вести себя агрессивно по отношению к малышу, «наградят» его какими-то инфекциями или приведут к аллергии вполне объяснимы и зачастую оправданны.
Тем не менее, соседство новорожденного с животным может быть допустимо, если взрослые принимают все необходимые меры безопасности – как в вопросах гигиены, так и воспитания питомца.
И собака, и кошка вполне способны мирно сосуществовать с младенцем. Более того, их можно подготовить к переменам заранее. Во время беременности постепенно приучайте питомца к малышам: например, берите его с собой в гости в семьи, где есть дети. При необходимости заранее переведите собаку или кошку на новый режим дня и ограничьте ее передвижения по квартире. А после рождения малыша старайтесь не лишать четвероногого друга внимания и ласки, к которым он привык.
Конечно, в первое время нужно быть настороже: нельзя оставлять ребенка без присмотра, если животное свободно перемещается по дому. Нужно знакомить его с «новоселом» под вашим строгим контролем и наблюдать за их общением. И, разумеется, нужно обязательно заранее позаботиться о том, чтобы ваш питомец был привит, чист, без глистов, блох и так далее. Но даже если его поведение не вызывает опасений, всегда наблюдайте за тем, нет ли у малыша аллергии на животное – ее «накопительный эффект» может проявиться с течением времени.
Компьютеры и телевизоры
Многие настолько привыкли к гаджетам и технике в доме, что даже не задумываются о том, может ли соседство с ними негативно сказаться на здоровье грудничка. Также бытует мнение, что бытовая техника «что-то там излучает» и может навредить не только ребенку, но и взрослому.
На самом деле достоверных данных о вреде теплового и электромагнитного излучения от компьютеров и телевизоров до сих пор нет. Зато бесспорно другое: если эти приборы работают в присутствии ребенка, они становятся ненужным раздражителем для нервной системы, который мешает полноценному отдыху малыша. Кроме того, офтальмологи решительно настаивают на безусловном вреде компьютеров и телевизоров для еще не сформировавшегося зрения. Есть и исследования педиатров, подтверждающие, что у детей, которые в грудном возрасте проводили много времени вблизи экранов, в дальнейшем значительно чаще развиваются нарушение внимания и концентрации, гиперактивность.
К сожалению, далеко не у всех семей жилищные условия позволяют выделить для ребенка отдельную детскую, где не будет ни компьютера, ни телевизора. Зато можно хотя бы минимизировать их воздействие: поставьте кроватку в противоположный от монитора или телевизора угол комнаты, а сам экран поверните так, чтобы малыш не видел его. И не ленитесь полностью отключать технику, особенно на ночь.
Сохранить в доме предметы, которые вносят в жизнь семьи привычные удобства и уют, и в то же время обеспечить здоровый быт для новорожденного – вот золотая середина, к которой стоит стремиться родителям. Каждая семья идет к ней своим путем, и мы лишь можем пожелать родителям придерживаться здравого смысла и не впадать в крайности.
Свежие комментарии