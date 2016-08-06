Почему маленькие детки ходят на носочках?

Многие родители считают, что с того момента, когда их малыш начал ходить без поддержки взрослых, жизнь их ребенка и самих родителей станет на порядок проще. При этом, когда родители замечают, что их малыш бегает на носочках, это заставляет их беспокоиться из-за такой ходьбы ребенка.

На этот счет есть два разных мнения. Большинство педиатров утверждают, что подобная походка малышка вызвана с его желанием научиться новому способу передвижения или донести до окружающих важную информацию.

Некоторые детские врачи, при этом, уверены, что эта привычка связана с серьезными физиологическими отклонениями.

Таким образом, родителям следует обеспечить правильное развитие своего ребенка с первых дней его жизни. Для правильного развития позвонка новорожденному можно приобрести специальную ортопедическую подушку LechimRebenka.ru.

Заметим, что малыш может ходить на носочках для того, чтобы на него обратили внимание его родители, чтобы достать определенный предмет, освоить новый метод передвижения или имитировать кого-то. В данный период очень важно, чтобы ребенок был обут в качественную обувь.

Кроме этого ребенок может передвигаться на носочках из-за мышечно-двигательных нарушений. Данное нарушение может быть следствием родовой травмы или других проблем и трудностей в ходе беременности.

Провести диагностику сможет лишь детский невропатолог. Именно он может определить у малыша неправильный тонус мышц ног, который вызывает сильное напряжение определенной группы мышц, при котором другая группа мышц остается очень расслабленной.

Из-за этого нарушения ребенок не может нормально наступать на всю стопу. Если родители не обратят внимания на эту проблему и не начнут лечение, это может вызвать в будущем проблемы со спиной, косолапость, сколиоз и другие болезни.

Проблемы с ногами у ребенка можно определить еще в раннем детстве. Если ваш малыш поджимает пальчики или все время ходит на носочках, это и есть сигналом к возникшей проблеме. Родителям следует незамедлительно обратиться за помощью к врачам и устранить всевозможные опасные последствия.

Как правило, при таких нарушениях, детям назначают массаж, при помощи которого будут укреплены мышцы и снято с них напряжение. Также, малышу нужно будет подобрать качественную ортопедическую обувь. Для того чтобы усилить эффект, помимо массажа может быть назначена специальная гимнастика, хождение по гальке или плавание.