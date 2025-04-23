Какие продукты не стоит давать детям до 5 лет

Замороженные котлеты, фрикадельки, пельмени, рыбные палочки в панировке, блинчики, вареники, куриные наггетсы — все это очень удобный тип продуктов, если нет времени готовить, а ребенка нужно быстро накормить. Если это происходит эпизодически, то ничего страшного, но на постоянной основе кормить ребенка такими продуктами все же не стоит, поскольку в них обычно содержится много вредных для детского организма добавок — соль, консерванты, ароматизаторы, усилители вкуса. Эти вещества негативно сказываются на функции печени, поджелудочной железы, желчного пузыря.