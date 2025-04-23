Какие продукты не стоит давать детям до 5 лет

Конечно же, все родители хотят, чтобы их дети были здоровы, счастливы и находились в безопасности. Но когда дело доходит до детского рациона, грань между тем, что хорошо, а что плохо, иногда может размываться.
Хотя некоторые продукты могут казаться безвредными, на самом деле они могут принести детскому организму больше вреда, чем пользы; во многом потому, что пищеварительная, иммунная, нервная и другие системы еще не до конца сформировались и очень уязвимы.
Вот от каких блюд и продуктов лучше или вообще воздержаться, или давать их нерегулярно, в ограниченных количествах, чтобы не навредить здоровью ребенка:
1. Любые блюда, содержащие сырые или полусырые яйца
Это связано с угрозой сальмонеллеза — острой кишечной инфекции, вызываемой бактериями рода Salmonella. Среди симптомов — рвота, диарея, болезненные спазмы в животе, высокая температура. У детей до пяти лет, из-за недостаточно развитой иммунной защиты, риск подхватить сальмонеллез, а также риск тяжелого течения болезни особенно велик.
Поэтому в детском питании необходимо использовать только хорошо проваренные яйца. Кроме того, в качестве мер профилактики сальмонеллеза важно следовать следующим правилам:
- хранить сырые яйца в холодильнике;
- не использовать яйца с треснувшей или очень грязной скорлупой;
- до и после работы с сырыми яйцами мыть руки, посуду и кухонные поверхности горячей мыльной водой;
- внутренняя температура запеченных блюд, содержащих яйца, должна достигать не менее 71 градуса по Цельсию.
2. Сырое, непастеризованное молоко и молочные продукты из него (мягкие сыры, творог, и т. д.), а также не доведенные до полной готовности мясо, птица и рыба
Камамбер, бри, суши, сашими, севиче — все эти деликатесы не стоит включать в детское меню по той же причине, что и сырые яйца, то есть из-за высокого риска пищевых инфекций.
3. Сладкая газировка
Такие напитки могут раздражать желудочно-кишечный тракт ребенка, а если пить их регулярно, грозят целым букетом проблем со здоровьем, поскольку в них содержится очень много сахара. Постоянное присутствие сладкой газировки в детском рационе способствует набору веса и ожирению, а также развитию диабета 2-го типа, жировой болезни печени, сердечно-сосудистых заболеваний и зубного кариеса.
4. Напитки, содержащие кофеин: кофе, чай, какао
Кофеин — это психоактивное вещество, воздействующее на мозг и нервную систему. Даже в небольших количествах кофеин может вызывать у детей проблемы со сном и концентрацией внимания, нервное перевозбуждение, повышенную тревожность и другие нарушения. Поэтому многие врачи рекомендуют вообще не включать кофеиносодержащие напитки в детское меню.
5. Консервы, соленья, маринады
Мясные и рыбные консервы могут содержать много соли, а также красители и консерванты, а в соленьях и маринадах, помимо соли, обычно много острых приправ и уксуса. Все это может негативно сказаться на почках, а также пищеварительной и сердечно-сосудистой системах ребенка, поэтому количество таких продуктов в детском рационе лучше ограничить.
6. Полуфабрикаты промышленного производства
Замороженные котлеты, фрикадельки, пельмени, рыбные палочки в панировке, блинчики, вареники, куриные наггетсы — все это очень удобный тип продуктов, если нет времени готовить, а ребенка нужно быстро накормить. Если это происходит эпизодически, то ничего страшного, но на постоянной основе кормить ребенка такими продуктами все же не стоит, поскольку в них обычно содержится много вредных для детского организма добавок — соль, консерванты, ароматизаторы, усилители вкуса. Эти вещества негативно сказываются на функции печени, поджелудочной железы, желчного пузыря.
7. Мясные продукты промышленного производства
Дети обычно обожают колбасу и сосиски, но в таких продуктах тоже много соли, стабилизаторов, консервантов, ароматизаторов и других не слишком полезных веществ. Поэтому каждый день кормить ребенка сосисками и колбасой, как и готовыми полуфабрикатами, не нужно.
8. Готовые кондитерские изделия
Торты и пирожные с кремом содержат очень много жира, сахара, консервантов — все это очень нагружает незрелую пищеварительную систему ребенка, поэтому такие угощения ему лучше есть пореже и в небольших количествах.
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