РЕБЁНОК.РУ

1 181 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ивановна
    Спасибо за рецептСмешал, испек и г...
  • Ивановна
    Спасибо за рецептДешёвый, но вкусн...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Пока в России не закроют частные школы, гимназии и т.д. вся гниль продажная будет за бабки учить там ненависти к Росс...СПЕЦОПЕРАЦИЯ, КОТ...

Видео с игрушками: интересный обзор куклы Пеппер Парсон (Pinkie Cooper). Видео для детей.

Видео с игрушками: интересный обзор куклы Пеппер Парсон (Pinkie Cooper). Видео для детей.

 

Детективы Гёрл Квест решили немного отдохнуть от дел и тренировок. Это не значит, что не будет нового видео для детей! 

У Наташи новая кукла! Чудесная девочка-собачка Пеппер Парсон, подруга Пинки Купер И мы займёся распаковкой этой куклы! 

А поможет нам хорошая знакомая: Диджей Понтри из Эквестрии (Мой маленький пони). Девочка-пони знает кое-что о новой подруге, но больше Пеппер расскажет о себе сама.

Чем закончится знакомство? 

Смотрим нескучный обзор игрушек от Гёрл Квест - и узнаем! Наше видео - всегда про самые классные игрушки!

Маша и Наташа - настоящие детективы из агентства "Герл Квест". Они проводят игрушечные расследования, играют в развивающие игры, делятся секретами детективного мастерства и всегда находят новые приключения на свои головы!

 

развивающее видео
Обсудить

Картина дня

наверх