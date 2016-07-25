Видео с игрушками: интересный обзор куклы Пеппер Парсон (Pinkie Cooper). Видео для детей.

Детективы Гёрл Квест решили немного отдохнуть от дел и тренировок. Это не значит, что не будет нового видео для детей!



У Наташи новая кукла! Чудесная девочка-собачка Пеппер Парсон, подруга Пинки Купер И мы займёся распаковкой этой куклы!



А поможет нам хорошая знакомая: Диджей Понтри из Эквестрии (Мой маленький пони). Девочка-пони знает кое-что о новой подруге, но больше Пеппер расскажет о себе сама.



Чем закончится знакомство?



Смотрим нескучный обзор игрушек от Гёрл Квест - и узнаем! Наше видео - всегда про самые классные игрушки!



Маша и Наташа - настоящие детективы из агентства "Герл Квест". Они проводят игрушечные расследования, играют в развивающие игры, делятся секретами детективного мастерства и всегда находят новые приключения на свои головы!