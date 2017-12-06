Творожные батончики а-ля сырники

Подавать со сметаной или домашним вареньем! Сохрани рецепт, чтобы не потерять.

Ингредиенты:

Творог — 300 г

Яйцо — 1 шт.

Сметана — 1 ст. л.

Сахар — 2 ст. л.

Соль — 0,25 ч. л.

Ваниль — на кончике ножа

Сода — 0,5 ч. л.

Разрыхлитель — 0,5 ч. л.

Мука — 3 ст. л.

Растительное масло — 2 ст. л.

Сахарная пудра для посыпки — 2 ст. л.

Приготовление:

1. Хорошенько разотрите творог, чтобы убрать все комочки. Соедините в глубокой миске творог, яйцо, сметану, сахар, соду, разрыхлитель, соль, ваниль и муку. Тщательно перемешайте ингредиенты. Муки может потребоваться немного больше, всё зависит от консистенции творога.

2. Посыпьте рабочую поверхность мукой и замесите тесто. Из полученной массы раскатайте тонкие колбаски. Нарежьте батончики любой удобной длины.

3. Обжарьте творожные батончики на сковороде с двух сторон до золотистой корочки. Готовый десерт обильно посыпьте сахарной пудрой.

Приятного аппетита!