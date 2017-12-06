Творожные батончики а-ля сырники

Подавать со сметаной или домашним вареньем! Сохрани рецепт, чтобы не потерять.
Ингредиенты:
Творог — 300 г
Яйцо — 1 шт.
Сметана — 1 ст. л.
Сахар — 2 ст. л.
Соль — 0,25 ч. л.
Ваниль — на кончике ножа
Сода — 0,5 ч. л.
Разрыхлитель — 0,5 ч. л.
Мука — 3 ст. л.
Растительное масло — 2 ст. л.
Сахарная пудра для посыпки — 2 ст. л.
Приготовление:
1. Хорошенько разотрите творог, чтобы убрать все комочки. Соедините в глубокой миске творог, яйцо, сметану, сахар, соду, разрыхлитель, соль, ваниль и муку. Тщательно перемешайте ингредиенты. Муки может потребоваться немного больше, всё зависит от консистенции творога.
2. Посыпьте рабочую поверхность мукой и замесите тесто. Из полученной массы раскатайте тонкие колбаски. Нарежьте батончики любой удобной длины.
3. Обжарьте творожные батончики на сковороде с двух сторон до золотистой корочки. Готовый десерт обильно посыпьте сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
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