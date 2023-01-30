Как усмирить чужого ребенка на детской площадке



Бывало такое, что на детской площадке есть хулиган, который мешает или даже обижает других детей, а его родители стоят в стороне и ничего не замечают? Что делать в такой ситуации? Как поступить правильно и справедливо - рассказывает детский психолог.

Обратить внимание родителей

Это первое, что нужно сделать, ведь это их ребенок, и только они имеют право его воспитывать или наказывать. Разговаривать придется аккуратно и осторожно, ведь если родители до сих пор не заметили, что их ребенок хулиганит - вполне может оказаться, что для них это норма.

Если фраза 'Ваш ребенок забирает у моего игрушки' никак не повлияла на их реакцию, попробуйте сказать 'Кажется, ваш ребенок расстроился, что мы не даем ему играть нашей машинкой'. Оцените реакцию родителей, и если она неадекватна - переходите к следующим пунктам.

Не ругайте - будьте максимально вежливы

В ситуациях с чужими детьми нельзя переходить на личности и бурно проявлять эмоции. Взрослый здесь вы, и только вам под силу грамотно выйти из этой ситуации. Да, бывает, что дети попадаются очень неприятные и вредные - они в этом не виноваты, такими их сделали их родители.

Поэтому сперва испытайте тактику доброго взрослого - многих детей осаждает одно только вмешательство чужой мамы. Вместо того, чтобы крикнуть ''А ну, не кидайся песком!', скажите 'Аккуратнее, пожалуйста, ты уже всю меня испачкал'.

Если доброта не действует

Ох, до чего же хочется отшлепать такое чадо - но, увы, нельзя. Вас за такое могут засудить, но не это главное. Отшлепать, отругать - значит поддаться эмоциям и пойти на поводу у дебошира. Взрослый родитель ведет себя иначе.

Если вежливость не сработала, нужно дать понять ребенку, что его действия не приемлемы - строго и лаконично. Но и здесь нельзя переходить на личности и учить ребенка как себя вести - для этого у него есть свои родители.

В ситуации с песком вместо того, чтобы сказать 'Нельзя кидаться песком!' скажите 'Я запрещаю тебе кидать в меня песком' или 'Я запрещаю тебе брать игрушки моего ребенка'. Эти фразы никак не посягают на личное пространство хулигана - вы просто защищаете своего. Этих фраз достаточно, чтобы привлечь внимание родителей, которые точно захотят вмешаться, но ничего вам сделать не смогут, ибо вы будете абсолютно законны и справедливы.