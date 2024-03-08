10 вещей, которые я хотела бы знать о кесаревом заранее: личный опыт

Мама двойни Татьяна рассказала, чего не ожидала от ставшей почти рутинной в наших роддомах процедуры кесарева сечения.
Дату рождения своих детей я выбрала сама
Я рожала по ОМС, как принято говорить, «бесплатно», в московском перинатальном центре. На свое плановое кесарево я легла в отделение патологии больших сроков за три дня до операции. Там лежат будущие мамы, которым уже неделю как «пора», и те, кому «пока рановато». Первые – с огромными животами – ходят по коридорам со вздохами «Ну когда же!», а вторые, наоборот, стараются лишний раз не вставать. В общем, обстановка нервная.
В отличие от них я заранее знала и день, и даже примерно час рождения своих детей. Никакой интриги! На консультации в роддоме врач сказала: «У нас в операционной на всю неделю вперед есть окна, какая дата вам больше нравится?» Я в тот момент не сразу поняла, что речь идет о дне рождения моих детей и переспросила: «А вам?» Мне дали время собраться с мыслями и попозже сказать, когда же появятся на свет мои малыши.
Рожать поехала на каталке
Роженицы, порядком намучившись от схваток в палатах, отправляются на первое свидание со своим ребенком пешком, да еще прихватив пакет с необходимыми на финальной стадии этого таинства вещами. Я себя прекрасно чувствовала, выходила на прогулки, самостоятельно спускаясь и поднимаясь по лестнице на четвертый этаж, и в операционную могла спокойно дойти сама. Тем более, что из вещей мне надо было взять только две бутылки с водой.
Как выяснилось, не положено. На кесарево всех будущих мам увозят прямо из палаты на каталке. Чувствовала я себя при этом очень неловко: лежу голая под тоненькой простынкой, а меня везут по коридору мимо женщин, с которыми я только что стояла в очереди измерять утреннее давление. Кроме того, из-за каталки пропало мое недавнее чувство уверенности, что все будет хорошо, что кесарево – это ерунда, рутинная операция. Стало боязно, и в операционную я въезжала уже довольно бледной.
Лежала «распятая», места мало
Первое, что меня удивило в операционной, – это стол. Почему-то мне казалось, что он должен быть большим, на деле же он был таким узким что, вздумай я на нем просто задремать, непременно бы свалилась при попытке повернуться на бок.
«А у меня будет эпидуральная или спинальная анестезия?» – спросила я, потому что забыла уточнить этот вопрос накануне. «Спинально-эпидуральная, – ответил анестезиолог. – Технологии не стоят на месте».
С двух сторон от операционного стола поднимаются рукава, к которым крепко привязывают руки роженицы. «Это чтоб не сбежала?» – нервно пошутила я, почувствовав, что теперь полностью во власти врачей: ноги меня уже не слушались.
«Скоро узнаешь, зачем», – пообещал мне анестезиолог, но объяснять ничего не стал: пусть будет сюрприз.
Кусать и жевать не могла еще неделю
Когда анестезия подействовала в полной мере, мой врач наконец появился в операционной, а шторка надежно закрыла от меня всю нижнюю половину тела, я почувствовала неладное. Меня стало потряхивать, руки ходили ходуном так, что, будь я не «на привязи», точно разгромила бы ненароком все вокруг.
Вслед за руками стали стучать зубы, сильно, хоть палочку в рот для сохранения эмали вставляй! «Это у всех так или я одна такая трусиха?» – удивилась я. «У всех-у всех», – успокоил меня анестезиолог и попросил предупредить, если начнет темнеть в глазах. Однако я оставалась активным участником операции до конца, веселя медсестер своими наивными вопросами и комментариями.
Забегая вперед: зубы у меня от такой встряски болели еще неделю, кусать что-то твердое было невыносимо! Благо кормили в больнице в основном кашками и супчиками, а потом зубы отошли от стресса и вернулись в рабочее состояние.
Чувствовала каждое движение хирурга
Не раз встречала мнение, будто во время кесарева ничего не чувствуешь. Лег – а через пять минут получил в руки ребеночка. На самом деле, вы будете чувствовать каждое движение хирурга. Если матчасть выучена и вы представляете, что и как происходит во время кесарева, то по ощущениям легко догадаетесь, на каком сейчас этапе ваш врач.
Больше всего это похоже на то, будто на вас внизу надели гидрокостюм, потом его разрезали, часть подняли вверх... Остальные подробности оставляю на откуп вашему воображению.
Начала восхищаться своим врачом
Тяжело найти человека, которые не видел ни одного выпуска какого-нибудь сериала про врачей. Хотя бы одним глазком. Тогда у всех перед глазами есть эта картина: хирург склонился над пациентом, а рядом целый рой медсестер, одна из которых специально приставлена промакивать доктору лоб от пота.
Во время операции я видела только голову своего врача: с нее за эти полчаса в буквальном смысле сошло семь потов. Думаете, ей кто-то заботливо смахивал эти капли? Нет, на шторку, которая, как мы помним, разделила мое тело надвое, повесили обычное махровое полотенце.
Время от времени врач прикладывалась к нему лбом, и мы встречались глазами. Я ею восхищалась и, честное слово, если бы могла дотянуться – сама промокнула бы ей лоб, тем же полотенцем, все равно без дела лежу.
Мамой стала очень быстро
Львиная доля операции уходит вовсе не на извлечение младенца на свет, а на последующее зашивание роженицы. Уже через 7 минут я стала счастливой и гордой обладательницей одного ребенка, а еще через минуту – второго. Мы из палаты в операционную на злополучной каталке ехали дольше!
Быстро, словно фокусник, медсестра показала мне обоих детей, их по очереди секунд на 30 приложили к груди и – малыши уехали в детское отделение. Казалось бы – дело сделано, можно расходиться, но нет – операция будет длиться еще 20-25 минут, и эта часть не менее ответственная.
Сама в туалет сходила только на следующее утро
В реанимации мне понравилось. Лежишь, отдыхаешь, пьешь воду в неограниченных количествах, а главное – вставать в туалет не надо, через катетер вся жидкость из организма попадает в силиконовый мешочек сбоку от кровати. Потом, когда вам впервые после операции все же придется встать, поймете, какой это плюс! Будь моя воля, я бы его на все три дня в послеродовом отделении оставила. Тем более, что с двумя младенцами на руках первое время я и впрямь не всегда находила время, чтобы отойти в туалет. Меня выручала соседка по палате, великодушно приглядывавшая и за своей вечно спящей девочкой, и за моими орущими монстрами.
Меньше всего после кесарева хотелось побыть с детьми
В моем роддоме было совместное пребывание матери и ребенка. Когда меня в ночи привезли (уже не на каталке, а на кресле) в послеродовое, медсестра сразу уточнила, принести ли мне на ночь детей.
Днем в реанимацию мне их уже приносили на 15 минут, так что я смогла оценить, как с ними будет непросто. Просто встать с кровати пока было больно, и что же мне делать всю ночь с двумя малышами? Я заверила медсестру, что уже два раза сегодня с ними виделась и пока не скучаю, так что они остались до завтра в детском отделении. Мне за это ни капли не стыдно. Маме после кесарева тоже нужен отдых!
Почувствовать боль после операции будет некогда
Описывая неприятные ощущения и боль после кесарева, часто забывают предупредить, что ничего этого вы даже не заметите. Вспомните задним числом: «А было больно», и только.
Все заставят забыть это бушующие гормоны и малыши, которых надо покормить, поменять подгузник, запеленать (это отдельный квест для неопытных мам), покачать, уложить, показать врачу и так далее.
Я с удивлением вспоминаю, как носилась по палате и коридорам послеродового, словно и не лежала вчера на операционном столе. Мы все носились – и мамы после кесарева, и мамы после естественных родов. Куда деваться? Такова наша мамская доля.
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