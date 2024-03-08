10 вещей, которые я хотела бы знать о кесаревом заранее: личный опыт

В реанимации мне понравилось. Лежишь, отдыхаешь, пьешь воду в неограниченных количествах, а главное – вставать в туалет не надо, через катетер вся жидкость из организма попадает в силиконовый мешочек сбоку от кровати. Потом, когда вам впервые после операции все же придется встать, поймете, какой это плюс! Будь моя воля, я бы его на все три дня в послеродовом отделении оставила. Тем более, что с двумя младенцами на руках первое время я и впрямь не всегда находила время, чтобы отойти в туалет. Меня выручала соседка по палате, великодушно приглядывавшая и за своей вечно спящей девочкой, и за моими орущими монстрами.