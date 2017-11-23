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Внезапная остановка. Как понять, что у ребёнка проблемы с сердцем?

Статья из газеты: Еженедельник "Аргументы и Факты" № 46 15/11/2017

Все материалы сюжета Заболевания сердца

Министр образования Васильева привела страшную статистику: в 2016 г. на уроках физкультуры погибли 211 детей. В ряде случаев причиной смерти стал невыявленный порок сердца.

Что должно заставить родителей показать ребёнка кардиологу? Рассказывает детский кардиолог НЦССХ им. Бакулева Нонна Зимина.

Врождённый порок сердца (ВПС) — самая распространённая детская патология. По мировой статистике, ВПС фиксируется у 18 детей из 1000 новорождённых.

Однако в операции нуждаются не все малыши: незначительные дефекты закрываются самостоятельно, другие пороки нуждаются в наблюдении. Кстати, благодаря современным методам диагностики выяснилось, что пролапс митрального клапана есть почти у 45% людей, и в большинстве случаев он не требует кардинальных вмешательств, необходима только общеукрепляющая терапия.

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К сожалению, бывает и обратное. Несколько лет назад во время осмотра детей на «Волне здоровья» (всероссийская акция, проводимая «Лигой здоровья нации» в регионах с 2006 г. — Ред.) у 9-летней девочки из Костромы был выявлен сложный порок (открытый атриовентрикулярный канал), требующий срочной операции. Несмотря на всю серьёзность проблемы, жалоб у девочки не было. Поэтому бабушка, на попечении которой девочка осталась после смерти матери, от бесплатного направления на оперативное лечение в Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева категорически отказалась. В этом году маршрут «Волны здоровья» проходил через Кострому, и к нам на приём снова пришла эта девочка, но уже с признаками осложнения (лёгочной гипертензией). Это означало, что, если ребёнка не прооперировать, в будущем ей может понадобиться пересадка сердца.

Врождённые пороки быстро изнашивают сердце. Поэтому крайне важно их своевременно диагностировать. Заподозрить порок сердца можно ещё внутриутробно, на 20-й неделе беременности. Однако чаще они выявляются после рождения ребёнка, на плановых диспансеризациях с участием кардиолога (в 1 год, в 3 года, в 6-7 лет).

К сожалению, нередко порок сердца диагностируется лишь после его внезапной остановки. Чтобы не допустить трагедии, родители должны знать симптомы сердечного неблагополучия и быть внимательными к состоянию ребёнка.

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