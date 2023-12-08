Катастрофа русской школы. ГОВОРИТЬ ОБ ЭТОМ ПОЗДНО, ПОРА КРИЧАТЬ

Новая проблема наших городов – наплыв огромного числа детей мигрантов, который школа просто не успевает переварить. Наоборот, пришельцы диктуют свои смыслы и ценности, прогибают мир (Россию) под себя.
Агония школы
Член СПЧ, уполномоченный по правам ребенка в Ульяновской области Екатерина Сморода рассказала президенту В. Путину о катастрофе в школе.
Она отметила:
В педагогические вузы, к сожалению, ребята идут очень мало. Хотя нам заявляют, что в этом году было в два раза больше абитуриентов, по факту недобор. Выпускники до школ не доходят – всего 10 %. Они идут работать менеджерами в маркетплейсы. Молодые педагоги тоже не выдерживают в первый год, и это прежде всего обусловлено высочайшей, колоссальной нагрузкой, которая лежит сегодня на педагогических кадрах и на школьных учителях. В этом году она увеличилась кратно. Учителя, готовясь к занятиям, порой вынуждены прибегать к десяти источникам, это занимает до шести часов в день, а оплата труда учителя осуществляется только за урочные часы».
Далее Сморода поднимает проблемы нехватки учебников, угрозы их замены на электронные; страшной перегрузки учителей, которым «просто не остаётся времени на свою собственную семью.
Учителя отвечают за каждого ребёнка, за каждую семью, причём и в школах, и вне школы, за её пределами: за любое ЧП учителям грозит выговор или сразу увольнение. Учителя нагружены подготовкой к проведению многочисленных диктантов, олимпиад, организацией участия детей во всевозможных проектах, мероприятиях, проведение которых значительно интенсифицировалось в последний год. Учителя получают бесчисленные задания собрать информацию, представить отчёты, вместо того чтобы учить. При этом порой задания, летящие сверху, похожи на абсурд, но за них грозит увольнение».
Хотели стать буржуинскими
В целом проблемы известные. Лучшую в мире советскую (русскую) школу оптимизировали-разрушили, так как она создавала всесторонне развитого человека-творца, созидателя. А капиталистической системе, периферией которой с 1990-х годов стала Россия, нужны были рабы-потребители. С узким образованием – «каждому своё». И эта оптимизация, в виде перманентных разрушительных реформ, продолжается до настоящего времени.
Об этом прямо говорили высшие сановники РФ. Проводивший «реформу» образования министр образования и науки РФ в 2004–2012 гг. господин Андрей Фурсенко в 2007 году заявил:
Лидер Либерально-демократической партии (ЛДПР) Владимир Жириновский в 2012 году прямо говорил:
Жириновский, который играл роль скомороха-шута при короле, имел право рубить правду-матку. Он огласил, что властью взят курс на упрощение образования. Даже остатки школы погибшей высокоразвитой советской цивилизации давали слишком хороший уровень образования. На Западе упрощение школы начали ещё в 1960-е годы. В СССР различные эксперименты проводились со времен Хрущёва, но в целом инерция развития и потенциал образования и общей культуры в Союзе сохранялись.
С 1990–2000-х годов школу безжалостно оптимизировали-разрушали, проводили различные «реформы» по западным стандартам, которые только ухудшали общее качество образования. Вроде Болонской системы, ЕГЭ, «цифровизации», которая ведёт к упрощению школы, оглуплению детей.
Пришельцы и падение среднего уровня образования
Новая проблема наших школ, особенно городских – наплыв большого числа детей мигрантов. В этом отношении РФ полностью повторяет политику стран Западной Европы. Пришельцы не становятся полноценными гражданами – россиянами, носителями русской культуры и языка, а сохраняют приоритет своей культуры, традиции.
К примеру, была опубликована статистика ГУ МВД, согласно которой в 2022 году Средний Урал занял шестое место среди регионов страны по численности зарегистрированных мигрантов. В этом же году через аэропорт «Кольцово» в область прибыло 195 тыс. 518 иностранных граждан, что на 46 % выше аналогичного периода прошлого года. Большинство из них приехали с семьями. Самое большое количество мигрантов из Таджикистана (44,8 %), далее идет Узбекистан – 30,8 % и Кыргызстан – 20,1 %.
Чаще всего иностранцы приезжают семьями, после чего отправляют детей в местные школы. Количество детей мигрантов, обучающихся в школах Свердловской области, резко выросло. Уже сейчас в ряде учебных заведений Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Каменска-Уральского количество учеников-иностранцев достигает (а иногда и превышает) 50 %.
Как сообщила уполномоченный по правам ребенка в Ульяновской области Екатерина Сморода, у учителей нет компетенций в преподавании в школе русского языка как иностранного, нет соответствующих учебных пособий, а федеральные государственные образовательные программы по этому направлению не предусмотрены. А учителя и школы просто не справляются с проблемой культурной и языковой адаптации детей мигрантов.
Всё это ведёт к заметному ухудшению качества образования остальных учеников. Это не считая других проблем, вроде роста преступности, экспансии чужой культуры и традиции в исконно русских регионах.
Что надо делать?
Очевидно, что создаётся такая система, когда средняя массовая школа будет учить только читать, писать, плюс закон Божий и казенный патриотизм. Те ученики, у которых есть способности, или у их родителей имеются средства, будут учиться в «элитных» колледжах-гимназиях. Дети элитки по-прежнему учатся за границей, несмотря на то, что вроде как горшки с Западом побиты. Традиционная система, которая закрепляет статус России как периферии и полуколонии более развитого Запада и теперь – и Востока (Китая).
Если же говорить о восстановлении русской школы, то есть базовые фундаментальные критерии полноценной школы:
1. Образование любого уровня должно быть бесплатным. Элитных учебных заведений не должно быть, ибо от рождения все люди равны перед Богом, элитарные школы уродуют саму идею просвещения, делят детей на элиту и прочих, на избранных и нет. Возможно выделение только специализированных школ для одарённых учеников – физико-математических, химико-биологических, музыкальных и т. д.
2. Перевести систему образования с кодирующей педагогики (действует практически без изменений со Средних веков), на методологическую, то есть, если по-простому, не грузить детей множеством разнородной информации, а научить их самостоятельно её добывать по мере необходимости. Это позволит сократить курс полной средней школы до 8–9 лет, а высшей школы – до 3–4 лет.
3. В средней школе необходимо вернуться к раздельному обучению мальчиков и девочек, т. к. из мальчиков надо готовить мужчин, а из девочек – женщин. Мужчины физически и психически взрослеют позднее, женщины – раньше. Психология, заложенная природой, у них разная, следовательно воспитание и обучение необходимо вести по совершенно разным программам и учебникам.
Но чтобы не разобщать их и не противопоставлять, лучше не создавать отдельные школы (женские и мужские), а делать мужские и женские классы в рамках одной школы. С введением в программу занятий, где мальчики и девочки, разных возрастных групп могли бы общаться друг с другом (музыка, танцы, пение, изобразительное искусство, физическая культура и т. д.), дабы их объединяло не инстинктивное влечение, а общее мировоззрение и миропонимание.
4. Отмена ЕГЭ, тестов, прочих западных программ, возвращение к советской системе устных и письменных экзаменов (с 4 класса).
5. Создать и внедрить цельную программу здорового образа жизни для всех образовательно-воспитательных учреждений, начиная от системы закаливания, кончая русским рукопашным боем. Восстановить спортивные сооружения, построить новые – в каждом вузе, средней школе, детском саду должен быть бассейн (плавание всем полезно и устраняет уже имеющиеся дефекты). Необходимы открытые спортплощадки, стадионы, катки для зимнего сезона. Необходимо взять за образец Древнюю Грецию, где наряду со школами были «гимнасии», где занимались физическими упражнениями.
В школы большинство детей поступают более или менее здоровыми, так как в детских садиках много времени дети проводят на свежем воздухе, в играх. Из школ большинство выходит с хроническими проблемами. Это говорит о необходимости коренным образом увеличить число занятий, посвященных физической культуре, упражнениям на природе и т. д.
6. Возродить полноценную бесплатную систему домов творчества, дворцов культуры, кружков, технических и спортивных секций в школах.
7. Восстановить и усовершенствовать систему профессионально-технического обучения, сделать её гибкой, приспособленной к быстрому и качественному переходу на новые профессии и освоению новой техники и технологий.
8. Резко повысить престиж профессии школьного учителя, преподавателя вуза и техникума, воспитателя и мастера профессионального обучения – достойная оплата, бесплатное жильё для молодых специалистов, различные льготы. Большая работа с кадрами. Учитель, преподаватель должен быть настоящей элитой державы, как это было в Российской империи и СССР.
9. Вернуть в школы мужчин-учителей, создав все необходимые условия и льготы, причём в процентном составе их должно быть не менее 50 %. Приложить усилия к тому, чтобы в школы попадали военные пенсионеры, желательно боевые офицеры. Это сразу решит массу проблем – с мужским воспитанием, дисциплиной в школе, покончит с распущенностью, сквернословием.
10. Возврат на первом этапе (восстановления) к программе и образовательным стандартам сталинского периода 30–40-х годов, можно переиздать учебники того времени (тогда по интеллектуальному развитию и образованности молодёжи СССР занимал 1–2 места в мире), с включением лучших наработок последнего времени.
11. Всесторонняя поддержка талантливой молодёжи и лучших учащихся – бесплатные путёвки в лагеря отдыха, денежные премии, ценные призы, повышенные стипендии, направления на престижную работу и т. д. Дети должны видеть, что ценится ум и талант, а не наглость, толщина кошелька родителей и их связи.
Никакой уравниловки – образец сталинский СССР, где преподаватели университетов, учёные, конструкторы могли иметь зарплату выше, чем министры СССР. Максимальные возможности по развитию талантов, разума.
12. Наведение порядка и дисциплины в школах. Учёба возможна, только когда есть дисциплина. «Паршивых овец» не жалеть, наказывать. Двоечников оставлять на второй год. Злостных нарушителей дисциплины отправлять на домашнее обучение, исключать из школ. Жесткая борьба с матом, который уже буквально стал вторым разговорным языком России.
Школа и учитель – это основа основ развитой и процветающей державы. Восстановив школу, мы сможем возродить и другие сферы. Дальнейшее разрушение школы – это конец Русского мира.
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ГОВОРИТЬ ОБ ЭТОМ ПОЗДНО, ПОРА КРИЧАТЬ: ПРОНЬКО О ДВУХ БЕДАХ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
За минувшие десятилетия в России проведена не одна реформа. Однако ни одна из них не привела к улучшению ситуации в области, которую пытались изменить к лучшему…
Самый вопиющий провал – это так называемая пенсионная реформа, когда поставили на дыбы всю страну. Но есть две сферы, которые по своей значимости и последствиям имеют длительный горизонт действия, – это образование и здравоохранение. Сегодня остановимся на первом социально важном направлении, которое на себе испытало все прелести чудаковатых реформаторов. Одну из лучших в мире отечественную образовательную систему решили разрушить, а на развалах скомпилировать так называемую западную модель. Ввели ОГЭ, ЕГЭ, иные атрибуты забугорной жизни. Итог печальный – образование стало дорогой услугой, которая даёт не знания, а натаскивает на разнообразные тесты. Однако на этом реформа не закончилась. Бюрократия загнала учителей в многочисленные отчёты и цифровые причуды.
"Учителя получают бесчисленные задания собрать информацию, представить отчёты, вместо того чтобы учить. При этом порой задания, летящие сверху, похожи на абсурд, но за них грозит увольнение, – прямо сказала уполномоченный по правам ребёнка в Ульяновской области Екатерина Сморода. – Например, сделать три телефонных звонка с использованием новой цифровой платформы, и неважно, кому эти звонки будут сделаны. При этом педагоги, а именно так и происходит приучивание (!) к данной цифровой системе, садятся на оперативных совещаниях и делают звонки друг другу. Или, например, заставляют родителей вести странички в социальных сетях наших детей и жёстко отслеживают, как обновляется лента, как ведётся цифровой профиль ребёнка. Якобы педагоги должны знать, чем занимаются дети во внеурочное время, как живёт вся семья. Но и хотелось бы отметить, что и наши враги, которые тоже очень тщательно отслеживают все аккаунты и социальные профили в социальных сетях, в том числе и детей, тоже теперь знают, что любят, как живут, чем занимаются, с кем общаются будущие защитники Отечества. Достаточно сделать фотографию дня классного руководителя, учителя, для того чтобы понять весь объём и нагрузку, которую они испытывают сейчас. Это всё нужно упорядочивать и принимать решительные меры, а самое главное – оценить по достоинству и справедливости этот огромный ежедневный труд".
Вот так – цифровизация, многочисленные отчеты и так далее. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Бюрократизация образования сильно удивила даже президента России Владимира Путина:
"Екатерина Вячеславовна, спасибо большое. Даже не знаю, на что реагировать, потому что всё, что вы сказали, всё очень важно. Очень чувствительная и важная сфера деятельности общества и государства – это школа. Преподавание, учебники, оплата труда, престиж профессии педагога. А классное руководство и его регламентация – я пометил для себя, обязательно посмотрим внимательно, министерству дам соответствующее поручение, и администрация президента посмотрит. Для меня несколько неожиданно, что вы сказали по поводу отчётности. Всё, что связано с информатизацией работы педагога, было направлено на то, чтобы разгрузить учителя, дебюрократизировать его работу. Вот вы говорите о принудительной информатизации. Это очень странный, честно говоря, даже неожиданный для меня такой формальный подход к информатизации. Тоже об этом обязательно с министром поговорю, обещаю вам".
Хорошо, когда учителя могут достучаться до Кремля. Однако у президента масса компетенций, а этим и пользуется бюрократия, которая, на мой взгляд, занимается самым настоящим вредительством. Ведь образование наших детей и внуков – это будущее страны. Однако кроме бюрократизации и фактического перехода на платную основу, в российских школах существенным образом изменился национальный состав, когда вновь прибывшие ученики даже не говорят по-русски.
"Нагрузка на учителей усиливается также в связи с большим притоком в школы детей с миграционной историей, в основном из стран ближнего зарубежья, которые, как правило, сразу же становятся гражданами Российской Федерации и живут по нашим законам, – рассказала Екатерина Сморода. – По данным нашего, всероссийского мониторинга, который мы провели в этом году, от 20% до 50% детей разного возраста, в том числе уже в подростковом периоде, не говорят вообще или владеют русским языком на очень-очень низком уровне. Учителя вынуждены на уроках использовать карточки для объяснения значений русских слов. Это ущемляет права в том числе и тех ребят, которые учатся в классах на родном русском языке изначально. Учителя не имеют компетенций преподавания русского языка как иностранного, нет учебных пособий. А по утверждённому в этому году ведомственному приказу, который носит рекомендательный характер для школ, обучение неговорящих детей русскому языку – это нефинансируемый факультатив".
Удивительно, но даже этот вопрос – специально или от отсутствия воли – бюрократия не может решить без вмешательства президента.
"Вернёмся опять к той же самой, считаю, острой теме детей трудовых мигрантов. Это непростая тема, и всё, что вы сказали, всё просто, я почти дословно это записал, – ответил Владимир Путин. – Нужно, конечно, подумать над решением всех этих вопросов. Дети должны учиться, но этот процесс не должен сопровождаться ухудшением условий для обучения наших ребятишек в школе, детей наших граждан. Это отдельная тема, и нельзя делать вид, что этой проблемы не существует. Обязательно тоже дам соответствующее поручение подготовить предложения, и, надеюсь, вы будете принимать участие в выработке этих решений. Здесь можно и отдельные группы делать. Здесь много чего можно и нужно сделать, но нельзя только одно: сделать вид, что здесь проблем не существует. Они есть, это правда, Вы правы абсолютно".
Согласитесь, в российской школе сложилась ненормальная ситуация. Пора прекратить эксперименты и вернуться к классическому отечественному школьному образованию:
"Мы должны вернуться к традиционному русскому образованию. Нельзя продолжать натаскивать старшеклассников на ЕГЭ, вместо того чтобы давать реальные знания. Показателем образования стало не качество, а количество машиночитаемых баллов, – выразил уверенность зампред Госдумы России Пётр Толстой. – Одним из важных достижений Госдумы последнего года считаю принятие закона о единых программах и единых учебниках по гуманитарным дисциплинам. Мы избавились от сотен фактически учебных пособий, написанных под диктовку соросовских консультантов. Но по ним годами учились наши дети. Но, к сожалению, в наших книжных магазинах, если вы зайдёте, в открытой продаже мы видим не только подобные учебники, но и книги тех, кто признаны иностранными агентами, кто проявляет откровенную русофобскую позицию сегодня публично. Предлагаю проработать этот вопрос и подумать, как мы можем бороться с открытым распространением антироссийской пропаганды".
Что ж, все всё понимают. Произойдут ли сдвиги в сторону собственной школы или, как клоуны, будем продолжать копировать глуповатое западное образование, покажет ближайшее время. Я за прогресс, но за минувшие десятилетия в наших школах наблюдается самый настоящий регресс, помноженный на смену национального состава учащихся. Каким будет будущее страны, во многом зависит от нынешней школы, которая, мягко говоря, испытывает существенные проблемы. Было бы желание и воля изменить ситуацию к лучшему – в интересах России и её народа.
https://vk.com/video-75679763_456297793
https://tsargrad.tv/articles/govorit-ob-jetom-pozdno-pora-kr...
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