Катастрофа русской школы. ГОВОРИТЬ ОБ ЭТОМ ПОЗДНО, ПОРА КРИЧАТЬ

Агония школы

«Система находится, можно сказать, в стрессе, хотя и старается не подавать особо вида. Дефицит учителей в школах составляет 250 тысяч, и это расчет только в вакансиях. Отток колоссальный, учителя порой вынуждены трудиться, что называется, за троих, совмещая при этом не только преподавание по своему профилю. Я посещала такие школы, в которых учитель, преподающий географию, преподает еще и биологию, иностранный язык и даже музыку. В населённых пунктах порой из-за дефицита кадров закрываются целые учреждения, что впоследствии вызывает смерть, практически гибель самого населённого пункта.



В педагогические вузы, к сожалению, ребята идут очень мало. Хотя нам заявляют, что в этом году было в два раза больше абитуриентов, по факту недобор. Выпускники до школ не доходят – всего 10 %. Они идут работать менеджерами в маркетплейсы. Молодые педагоги тоже не выдерживают в первый год, и это прежде всего обусловлено высочайшей, колоссальной нагрузкой, которая лежит сегодня на педагогических кадрах и на школьных учителях. В этом году она увеличилась кратно. Учителя, готовясь к занятиям, порой вынуждены прибегать к десяти источникам, это занимает до шести часов в день, а оплата труда учителя осуществляется только за урочные часы».

Хотели стать буржуинскими

«Главным недостатком советской системы образования была попытка формировать человека-творца, а сейчас задача заключается в том, чтобы взрастить квалифицированного потребителя, способного квалифицированно пользоваться результатами творчества других».

«Чем лучше образование, тем быстрее совершится революция и уничтожит тех, кто ввел эту систему образования. Поэтому у власти срабатывает инстинкт самосохранения, она вводит пониженный уровень образования».

Пришельцы и падение среднего уровня образования

Что надо делать?

Новая проблема наших городов – наплыв огромного числа детей мигрантов, который школа просто не успевает переварить. Наоборот, пришельцы диктуют свои смыслы и ценности, прогибают мир (Россию) под себя.Член СПЧ, уполномоченный по правам ребенка в Ульяновской области Екатерина Сморода рассказала президенту В. Путину о катастрофе в школе.ОнаДалее Сморода поднимает проблемы нехватки учебников, угрозы их замены на электронные; страшной перегрузки учителей, которым«просто не остаётся времени на свою собственную семью.Учителя отвечают за каждого ребёнка, за каждую семью, причём и в школах, и вне школы, за её пределами: за любое ЧП учителям грозит выговор или сразу увольнение. Учителя нагружены подготовкой к проведению многочисленных диктантов, олимпиад, организацией участия детей во всевозможных проектах, мероприятиях, проведение которых значительно интенсифицировалось в последний год. Учителя получают бесчисленные задания собрать информацию, представить отчёты, вместо того чтобы учить. При этом порой задания, летящие сверху, похожи на абсурд, но за них грозит увольнение».В целом проблемы известные.С узким образованием – «каждому своё». И эта оптимизация, в виде перманентных разрушительных реформ, продолжается до настоящего времени.Об этом прямо говорили высшие сановники РФ. Проводивший «реформу» образования министр образования и науки РФ в 2004–2012 гг. господин Андрей Фурсенко в 2007 году заявил:Лидер Либерально-демократической партии (ЛДПР) Владимир Жириновский в 2012 году прямоЖириновский, который играл роль скомороха-шута при короле, имел право рубить правду-матку. Он огласил, чтоНа Западе упрощение школы начали ещё в 1960-е годы. В СССР различные эксперименты проводились со времен Хрущёва, но в целом инерция развития и потенциал образования и общей культуры в Союзе сохранялись.Вроде Болонской системы, ЕГЭ, «цифровизации», которая ведёт к упрощению школы, оглуплению детей.Новая проблема наших школ, особенно городских – наплыв большого числа детей мигрантов. В этом отношении РФ полностью повторяет политику стран Западной Европы. Пришельцы не становятся полноценными гражданами – россиянами, носителями русской культуры и языка, а сохраняют приоритет своей культуры, традиции.К примеру, быластатистика ГУ МВД, согласно которой в 2022 году Средний Урал занял шестое место среди регионов страны по численности зарегистрированных мигрантов. В этом же году через аэропорт «Кольцово» в область прибыло 195 тыс. 518 иностранных граждан, что на 46 % выше аналогичного периода прошлого года. Большинство из них приехали с семьями. Самое большое количество мигрантов из Таджикистана (44,8 %), далее идет Узбекистан – 30,8 % и Кыргызстан – 20,1 %.Чаще всего иностранцы приезжают семьями, после чего отправляют детей в местные школы. Количество детей мигрантов, обучающихся в школах Свердловской области, резко выросло. Уже сейчас в ряде учебных заведений Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Каменска-Уральского количество учеников-иностранцев достигает (а иногда и превышает) 50 %.Какуполномоченный по правам ребенка в Ульяновской области Екатерина Сморода, у учителей нет компетенций в преподавании в школе русского языка как иностранного, нет соответствующих учебных пособий, а федеральные государственные образовательные программы по этому направлению не предусмотрены. А учителя и школы просто не справляются с проблемой культурной и языковой адаптации детей мигрантов.Всё это ведёт к заметному ухудшению качества образования остальных учеников. Это не считая других проблем, вроде роста преступности, экспансии чужой культуры и традиции в исконно русских регионах.Очевидно, что создаётся такая система, когда средняя массовая школа будет учить только читать, писать, плюс закон Божий и казенный патриотизм. Те ученики, у которых есть способности, или у их родителей имеются средства, будут учиться в «элитных» колледжах-гимназиях. Дети элитки по-прежнему учатся за границей, несмотря на то, что вроде как горшки с Западом побиты. Традиционная система, которая закрепляет статус России как периферии и полуколонии более развитого Запада и теперь – и Востока (Китая).Если же говорить о восстановлении русской школы, то есть1., ибо от рождения все люди равны перед Богом, элитарные школы уродуют саму идею просвещения, делят детей на элиту и прочих, на избранных и нет. Возможно выделение только специализированных школ для одарённых учеников – физико-математических, химико-биологических, музыкальных и т. д.2. Перевести систему образования с кодирующей педагогики (действует практически без изменений со Средних веков), на методологическую, то есть, если по-простому, не грузить детей множеством разнородной информации, а научить их самостоятельно её добывать по мере необходимости. Это позволит сократить курс полной средней школы до 8–9 лет, а высшей школы – до 3–4 лет.3. В средней школе необходимо вернуться к раздельному обучению мальчиков и девочек, т. к. из мальчиков надо готовить мужчин, а из девочек – женщин. Мужчины физически и психически взрослеют позднее, женщины – раньше. Психология, заложенная природой, у них разная, следовательно воспитание и обучение необходимо вести по совершенно разным программам и учебникам.Но чтобы не разобщать их и не противопоставлять, лучше не создавать отдельные школы (женские и мужские), а делать мужские и женские классы в рамках одной школы. С введением в программу занятий, где мальчики и девочки, разных возрастных групп могли бы общаться друг с другом (музыка, танцы, пение, изобразительное искусство, физическая культура и т. д.), дабы их объединяло не инстинктивное влечение, а общее мировоззрение и миропонимание.4. Отмена ЕГЭ, тестов, прочих западных программ, возвращение к советской системе устных и письменных экзаменов (с 4 класса).5., начиная от системы закаливания, кончая русским рукопашным боем. Восстановить спортивные сооружения, построить новые – в каждом вузе, средней школе, детском саду должен быть бассейн (плавание всем полезно и устраняет уже имеющиеся дефекты). Необходимы открытые спортплощадки, стадионы, катки для зимнего сезона. Необходимо взять за образец Древнюю Грецию, где наряду со школами были «гимнасии», где занимались физическими упражнениями.В школы большинство детей поступают более или менее здоровыми, так как в детских садиках много времени дети проводят на свежем воздухе, в играх. Из школ большинство выходит с хроническими проблемами. Это говорит о необходимости коренным образом увеличить число занятий, посвященных физической культуре, упражнениям на природе и т. д.6. Возродить полноценную бесплатную систему домов творчества, дворцов культуры, кружков, технических и спортивных секций в школах.7. Восстановить и усовершенствовать систему профессионально-технического обучения, сделать её гибкой, приспособленной к быстрому и качественному переходу на новые профессии и освоению новой техники и технологий.8. Резковуза и техникума, воспитателя и мастера профессионального обучения – достойная оплата, бесплатное жильё для молодых специалистов, различные льготы. Большая работа с кадрами. Учитель, преподаватель должен быть настоящей элитой державы, как это было в Российской империи и СССР.9., причём в процентном составе их должно быть не менее 50 %. Приложить усилия к тому, чтобы в школы попадали военные пенсионеры, желательно боевые офицеры. Это сразу решит массу проблем – с мужским воспитанием, дисциплиной в школе, покончит с распущенностью, сквернословием.10. Возврат на первом этапе (восстановления) к программе и образовательным стандартам сталинского периода 30–40-х годов, можно переиздать учебники того времени (тогда по интеллектуальному развитию и образованности молодёжи СССР занимал 1–2 места в мире), с включением лучших наработок последнего времени.11.– бесплатные путёвки в лагеря отдыха, денежные премии, ценные призы, повышенные стипендии, направления на престижную работу и т. д. Дети должны видеть, что ценится ум и талант, а не наглость, толщина кошелька родителей и их связи.Никакой уравниловки – образец сталинский СССР, где преподаватели университетов, учёные, конструкторы могли иметь зарплату выше, чем министры СССР. Максимальные возможности по развитию талантов, разума.12.. Учёба возможна, только когда есть дисциплина. «Паршивых овец» не жалеть, наказывать. Двоечников оставлять на второй год. Злостных нарушителей дисциплины отправлять на домашнее обучение, исключать из школ. Жесткая борьба с матом, который уже буквально стал вторым разговорным языком России.Школа и учитель – это основа основ развитой и процветающей державы. Восстановив школу, мы сможем возродить и другие сферы. Дальнейшее разрушение школы – это конец Русского мира.