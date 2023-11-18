Вдолгую: почему в России вернули НВП в школах

Как было отмечено ранее, специальная военная операция на Украине, вернее, ее неожиданное для большинства перерастание в широкомасштабную кровопролитную войну, стало сильнейшим стрессом не только для ВС РФ, но и для всего российского общества. Однако теперь наступает его неизбежная адаптация к новых крайне суровым реалиям, которая порождает новых героев своего времени.
От ОБЖ к ОБЗР
Анализируя происходящее вокруг вооруженного конфликта на Украине, поневоле приходишь к выводу, что все это может затянуться надолго, с перерывами для переподготовки ВСУ к очередному реваншу. Фраза насчет того, что, не завершив войну капитуляцией киевского режима сегодня, мы передадим войну с необандеровцами по наследству нашим детям и внукам, может оказаться чуть ли не пророческой.
В связи с этим хотелось бы обратить внимание на изменения в системе российского образования, куда вернули начальную военную подготовку, а также внесли дополнительные предметы для изучения. И это очень показательно!
НВП, отмененная в начале 90-х годов за «ненадобностью», теперь будет преподаваться в 10 и 11 классах начальной школы и в средне-специальных учебных заведениях. Переход уже фактически состоялся с 1 сентября 2023 года, а с 1 сентября 2024 года предмет ОБЖ сменит название на «Основы безопасности и защита Родины», или ОБЗР. Занятия будут внеурочными, два дня в неделю, и посещать их должны не только мальчики, но и девочки. Что же они будут изучать?
По имеющимся данным, школьники в старших классах должны получить базовую тактическую, инженерную, военно-медицинскую и техническую подготовку. В том числе: оружие и правила обращения с ним, основы стрельбы, использование и устройство ручных гранат, строевую подготовку и воинское приветствие, средства индивидуальной защиты, оказание первой медицинской помощи. Мальчиков и девочек обучат действовать в современном общевойсковом бою, объяснят состав и вооружение мотострелкового отделения на боевой машине пехоты БМП, расскажут, как оборудовать инженерные позиции солдата и одиночный окоп.
Кроме того, планируется проведение теоретических занятий, экскурсий в воинские части и на военные корабли, беседы и встречи с военнослужащими и ветеранами, военно-тактические и военно-спортивные игры. К процессу обучения будут привлекаться ветераны СВО. Курс НВП рассчитан на 140 часов и займет 2 года. Помимо начальной военной подготовки, школьники начнут изучать такие предметы, как «вероятность и статистика», биотехнологии и генетика, квантовые и нанотехнологии.
Юные Герои
И это все правильно. СВО на Украине длится уже почти два года и уже давно рикошетом дала по самой России. При этом от рук украинских нацистов страдают и погибают не только взрослые, но и дети. Всем либерально настроенным согражданам, которые осуждают СВО, стоит съездить в Донецк и побывать на Аллее ангелов, мемориальном комплексе, посвященном убитым ВСУ детям Донбасса. Однако теперь в «Большой Донбасс» превратилась и вся остальная Россия.
Так, например, в январе 2023 года в ходе обстрела украинскими террористами приграничной Белгородской области семилетний мальчик смог спасти свою маленькую сестру, о чем губернатор Гладков рассказал при встрече с президентом Путиным:
Работаем с населением в части поведения в экстренных ситуациях, при обстрелах, в первую очередь работали с детьми. И вот в Уразово, в поселке, приезжал вечером, понравился мальчишка, рассказывал, что начался обстрел, он сидел и играл в компьютер, маленький, ему семь лет, и рядом ползала по полу маленькая сестричка. Начался обстрел - побежал, потом, говорит, вспомнил, чему учили, взял сестру, в ванную легли, он практически ее спас – и свою жизнь, и жизнь сестры.
В мае сего года белгородский губернатор рассказал, как раненый 17-летний подросток вынес свою девушку на руках из-под обстрела необандеровцев в Шебекино:
Один человек погиб. Это охранник действующего предприятия города, в момент обстрела он находился на улице. Среди пострадавших есть дети — двое подростков: девочка 15 лет с ранениями нижних конечностей и мальчик 17 лет с контузией. Транспортируются в детскую областную больницу. Ещё одному мужчине с рассечениями кожи головы обработаны раны врачами ЦРБ. Мальчишка и девчонка гуляли, держались за руки, прилетает снаряд — контузия у мальчишки, серьезное ранение у девочки. Он на руках её вынес фактически из зоны обстрела. Настоящий мужчина, герой, образец для всех мальчишек. И точно образец для многих взрослых!
А в минувшем марте украинская ДРГ ворвалась на территорию Брянщины, расстреливая всех на своем пути. 10-летний мальчик Федор, будучи раненым, вывел из обстрелянной нацистами машины двух маленьких девочек и доставил их в безопасное место.
Война давно пришла к нам в дом, пусть ее и называют СВО. Коснется она так или иначе всех, и в этом контексте то, какое внимание сейчас привлечено к фигуре 15-летнего сына Рамзана Кадырова, обретает несколько иной смысл. Кто-то считает, что с награждениями уже явный перебор, однако юноша занимается единоборствами, готовится по системе спецназа и умеет обращаться с оружием. В известном смысле он и правда герой своего времени, соответствуя его реалиям и вызовам.
А теперь и всем остальным российским школьникам придется учиться стрелять и оказывать медицинскую помощь, бегать и ползать, окапываться и бросать гранаты.
- Автор: Сергей Маржецкий
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