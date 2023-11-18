Вдолгую: почему в России вернули НВП в школах

От ОБЖ к ОБЗР

Юные Герои

Работаем с населением в части поведения в экстренных ситуациях, при обстрелах, в первую очередь работали с детьми. И вот в Уразово, в поселке, приезжал вечером, понравился мальчишка, рассказывал, что начался обстрел, он сидел и играл в компьютер, маленький, ему семь лет, и рядом ползала по полу маленькая сестричка. Начался обстрел - побежал, потом, говорит, вспомнил, чему учили, взял сестру, в ванную легли, он практически ее спас – и свою жизнь, и жизнь сестры.

Один человек погиб. Это охранник действующего предприятия города, в момент обстрела он находился на улице. Среди пострадавших есть дети — двое подростков: девочка 15 лет с ранениями нижних конечностей и мальчик 17 лет с контузией. Транспортируются в детскую областную больницу. Ещё одному мужчине с рассечениями кожи головы обработаны раны врачами ЦРБ. Мальчишка и девчонка гуляли, держались за руки, прилетает снаряд — контузия у мальчишки, серьезное ранение у девочки. Он на руках её вынес фактически из зоны обстрела. Настоящий мужчина, герой, образец для всех мальчишек. И точно образец для многих взрослых!