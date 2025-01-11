Подготовить необходимые ингредиенты, чтобы испечь заливной пирог с капустой на сковороде на плите.

Для приготовления заливного теста подойдет кефир любой жирности. Если в вашем холодильнике кисло-молочный продукт залежался, и срок его употребления вот-вот выйдет, не спешите выбрасывать, он отлично подойдет для нашего рецепта. Чем кислее кефир, тем пышнее будет тесто.

Муку перед использованием просеять через мелкое сито, чтобы удалить все соринки и насытить кислородом. Благодаря этому шагу выпечка получится более пышной.

Предлагаю дополнить вкус капустной начинки ароматной зеленью на ваш вкус. Я выбираю веточки сельдерея.

Количество лука при тушении капусты можно немного увеличить. Вкус от этого только улучшится.