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Заливной пирог с капустой на сковороде

Как спрятать овощи в выпечке

Заливной пирог с капустой на сковороде

Не обязательно иметь духовку, чтобы испечь вот такой румяный заливной пирог с капустой, я легко готовлю его на сковороде на плите. Благодаря тому, что тесто выкладывается тонким слоем, он хорошо пропекается и без духовки.

Воздушное мягкое тесто пирога отлично гармонирует с сочной ароматной начинкой из капусты.

Пирог отлично подойдет на перекус или вместо хлеба к первым и вторым блюдам. Очень удобно разрезать его на порционные кусочки и взять с собой на работу, в дорогу, на природу, а деткам в школу.

  • Общ.\актив. время готовки:1 час\25 минут
  • Количество порций:6 порций
  • Калорийность (100g):154 ккал
  • Стоимость:очень экономно

Как приготовить заливной пирог с капустой на сковороде

Ингредиенты:
  • Капуста белокочанная – 300 г
  • Лук репчатый – 115 г
  • Соль – по вкусу
  • Перец черный – по вкусу молотый
  • Кефир – 280 мл 2,5 %
  • Мука пшеничная – 250 г
  • Яйцо куриное – 2 шт.
  • Сода – 0.5 ч.л.
  • Масло растительное – 40 мл
  • Масло сливочное – 10 г
  • Зелень – 20 г

Приготовление: Шаг 1

  • Подготовить необходимые ингредиенты, чтобы испечь заливной пирог с капустой на сковороде на плите.

    Для приготовления заливного теста подойдет кефир любой жирности. Если в вашем холодильнике кисло-молочный продукт залежался, и срок его употребления вот-вот выйдет, не спешите выбрасывать, он отлично подойдет для нашего рецепта. Чем кислее кефир, тем пышнее будет тесто.

    Муку перед использованием просеять через мелкое сито, чтобы удалить все соринки и насытить кислородом. Благодаря этому шагу выпечка получится более пышной.

    Предлагаю дополнить вкус капустной начинки ароматной зеленью на ваш вкус. Я выбираю веточки сельдерея.

    Количество лука при тушении капусты можно немного увеличить. Вкус от этого только улучшится.

  • Шаг 2

    Лук очистить от шелухи. Сполоснуть проточной водой и обсушить бумажным полотенцем от лишней влаги. В глубокую сковороду влить 20 мл растительного масла. Разогреть. Добавить нарезанный лук. Обжарить на умеренном огне, помешивая, 2-3 минуты.

  • Шаг 3

    Промыть капусту. Обсушить бумажным полотенцем. При необходимости снять верхние листочки, если они плохого качества. Нашинковать тоненькой соломкой. Отправить к обжаренному луку. Перемешать. Обжарить на умеренном огне 8-10 минут, помешивая, чтобы капуста осела.

  • Шаг 4

    В глубокую миску влить кефир. Всыпать соду. Перемешать. Оставить на 10 минут на кухонном столе, чтобы сода вошла в реакцию с кислой кефирной средой. За это время на поверхности кефира образуется хорошая пенка.

  • Шаг 5

    Вбить к кефирной массе яйца. Взболтать вилочкой до однородной консистенции.

  • Шаг 6

    Всыпать соль. Перемешать, чтобы солевые кристаллики растворились.

  • Шаг 7

    Всыпать небольшими порциями подготовленную муку. После каждого добавления мучной массы перемешать ложкой, чтобы не было комочков.

  • Шаг 8

    В итоге, должно получиться густоватое тесто, как на оладушки, с небольшой текучестью.

  • Шаг 9

    Промыть и обсушить сельдерей. Мелко нарезать. Добавить в сковороду, чтобы наш заливной пирог с капустой, приготовленный на сковороде на плите, получился более ароматным. По вкусу подсолить и поперчить. Тушить еще 10-15 минут до мягкости капусты.

  • Шаг 10

    Готовую капустную начинку снять с огня и остудить до теплого состояния. Чтобы этот процесс произошел быстрее, переместить тушеную капусту в чистую тарелку.

  • Шаг 11

    Подобрать подходящую сковороду для запекания. У меня диаметр 26 см. Влить на дно 10 мл растительного масла. Распределить кисточкой по всему дну. Установить на небольшой огонь. Выложить половину теста и разровнять лопаткой в тонкий слой.

  • Шаг 12

    Сверху добавить капустную начинку. Распределить вилочкой по всему тесту.

  • Шаг 13

    Вылить вторую половину теста и распределить по всей начинке, скрывая капусту под слоем теста. Накрыть крышкой. Установить самый маленький огонь и готовить 10-15 минут до румяности нижнего слоя.

  • Шаг 14

    Как только верхний слой теста хорошо схватится, можно переворачивать на вторую сторону.

  • Шаг 15

    Взять плоскую тарелку или кухонную доску чуть большего диаметра, чем сковорода. Установить сверху на сковороду.

  • Шаг 16

    Перевернуть сковороду. Пирог должен очутиться на доске.

  • Шаг 17

    В сковороду добавить еще 10 мл растительного масла, распределить по дну. Аккуратно переместить пирог в сковороду румяной стороной вверх. Обжаренную сторону смазать сливочным маслом. Накрыть крышкой и готовить еще 10-15 минут на самом маленьком огне.

  • Шаг 18

    Переместить на плоскую тарелку, немного остудить и подавать к столу.

  • Шаг 19

    Заливной пирог с капустой на сковороде на плите готов. Приятного аппетита!

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