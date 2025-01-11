Как спрятать овощи в выпечке
Не обязательно иметь духовку, чтобы испечь вот такой румяный заливной пирог с капустой, я легко готовлю его на сковороде на плите. Благодаря тому, что тесто выкладывается тонким слоем, он хорошо пропекается и без духовки.
Воздушное мягкое тесто пирога отлично гармонирует с сочной ароматной начинкой из капусты.
- Общ.\актив. время готовки:1 час\25 минут
- Количество порций:6 порций
- Калорийность (100g):154 ккал
- Стоимость:очень экономно
Как приготовить заливной пирог с капустой на сковороде
Ингредиенты:
- Капуста белокочанная – 300 г
- Лук репчатый – 115 г
- Соль – по вкусу
- Перец черный – по вкусу молотый
- Кефир – 280 мл 2,5 %
- Мука пшеничная – 250 г
- Яйцо куриное – 2 шт.
- Сода – 0.5 ч.л.
- Масло растительное – 40 мл
- Масло сливочное – 10 г
- Зелень – 20 г
Приготовление: Шаг 1
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Подготовить необходимые ингредиенты, чтобы испечь заливной пирог с капустой на сковороде на плите.
Для приготовления заливного теста подойдет кефир любой жирности. Если в вашем холодильнике кисло-молочный продукт залежался, и срок его употребления вот-вот выйдет, не спешите выбрасывать, он отлично подойдет для нашего рецепта. Чем кислее кефир, тем пышнее будет тесто.
Муку перед использованием просеять через мелкое сито, чтобы удалить все соринки и насытить кислородом. Благодаря этому шагу выпечка получится более пышной.
Предлагаю дополнить вкус капустной начинки ароматной зеленью на ваш вкус. Я выбираю веточки сельдерея.
Количество лука при тушении капусты можно немного увеличить. Вкус от этого только улучшится.
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Шаг 2
Лук очистить от шелухи. Сполоснуть проточной водой и обсушить бумажным полотенцем от лишней влаги. В глубокую сковороду влить 20 мл растительного масла. Разогреть. Добавить нарезанный лук. Обжарить на умеренном огне, помешивая, 2-3 минуты.
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Шаг 3
Промыть капусту. Обсушить бумажным полотенцем. При необходимости снять верхние листочки, если они плохого качества. Нашинковать тоненькой соломкой. Отправить к обжаренному луку. Перемешать. Обжарить на умеренном огне 8-10 минут, помешивая, чтобы капуста осела.
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Шаг 4
В глубокую миску влить кефир. Всыпать соду. Перемешать. Оставить на 10 минут на кухонном столе, чтобы сода вошла в реакцию с кислой кефирной средой. За это время на поверхности кефира образуется хорошая пенка.
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Шаг 5
Вбить к кефирной массе яйца. Взболтать вилочкой до однородной консистенции.
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Шаг 6
Всыпать соль. Перемешать, чтобы солевые кристаллики растворились.
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Шаг 7
Всыпать небольшими порциями подготовленную муку. После каждого добавления мучной массы перемешать ложкой, чтобы не было комочков.
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Шаг 8
В итоге, должно получиться густоватое тесто, как на оладушки, с небольшой текучестью.
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Шаг 9
Промыть и обсушить сельдерей. Мелко нарезать. Добавить в сковороду, чтобы наш заливной пирог с капустой, приготовленный на сковороде на плите, получился более ароматным. По вкусу подсолить и поперчить. Тушить еще 10-15 минут до мягкости капусты.
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Шаг 10
Готовую капустную начинку снять с огня и остудить до теплого состояния. Чтобы этот процесс произошел быстрее, переместить тушеную капусту в чистую тарелку.
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Шаг 11
Подобрать подходящую сковороду для запекания. У меня диаметр 26 см. Влить на дно 10 мл растительного масла. Распределить кисточкой по всему дну. Установить на небольшой огонь. Выложить половину теста и разровнять лопаткой в тонкий слой.
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Шаг 12
Сверху добавить капустную начинку. Распределить вилочкой по всему тесту.
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Шаг 13
Вылить вторую половину теста и распределить по всей начинке, скрывая капусту под слоем теста. Накрыть крышкой. Установить самый маленький огонь и готовить 10-15 минут до румяности нижнего слоя.
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Шаг 14
Как только верхний слой теста хорошо схватится, можно переворачивать на вторую сторону.
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Шаг 15
Взять плоскую тарелку или кухонную доску чуть большего диаметра, чем сковорода. Установить сверху на сковороду.
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Шаг 16
Перевернуть сковороду. Пирог должен очутиться на доске.
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Шаг 17
В сковороду добавить еще 10 мл растительного масла, распределить по дну. Аккуратно переместить пирог в сковороду румяной стороной вверх. Обжаренную сторону смазать сливочным маслом. Накрыть крышкой и готовить еще 10-15 минут на самом маленьком огне.
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Шаг 18
Переместить на плоскую тарелку, немного остудить и подавать к столу.
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Шаг 19
Заливной пирог с капустой на сковороде на плите готов. Приятного аппетита!