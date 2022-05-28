РУССКИЕ ДЕТИ ПОПАЛИ В "ПАТОЛОГИЧЕСКУЮ ПЕТЛЮ": ТРЕВОЖНЫЕ ЦИФРЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПРИВЁЛ ВРАЧ

Русские дети попали в "патологическую петлю", обратил внимание врач-педиатр Игорь Кашаба. Он привёл тревожные цифры заболеваемости. Так, например, число эпизодов детской онкологии за последние 30 лет выросло в 4,72 раза.

В одной из школ Южноуральска 16 мая едва не скончался ученик пятого класса, передала ведущая Царьграда Елена Афонина в программе "Вакцина правды".

Мальчик спускался со второго этажа и в какой-то момент обмяк. Ребёнок без сознания упал на ступени и ударился головой. У него остановилось сердце. Ребята побежали звать на помощь не врача, а учителя ОБЖ. К счастью, педагогу удалось вытащить школьника из состояния клинической смерти.

Гость студии - врач-педиатр Игорь Кашаба - обратил внимание на тревожные цифры статистики Росстата по распространению заболеваний среди детей в нашей стране.

Так, например, количество случаев желудочно-кишечных недугов возросло больше чем в три раза за последние 30 лет. А число эпизодов детской онкологии - в 4,72 раза.

Специалист увидел причину проблемы, в частности, в условиях обучения в школах, которые имеют накопительный эффект. Сейчас обстановка в учебных заведениях заметно улучшилась, но в период 1990-х годов она явно оставляла желать лучшего.