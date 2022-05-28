РЕБЁНОК.РУ

1 166 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Васильевич
    "...Имеем, что имеем: ЕГЭ стал способом для расправы с неугодными ректорами, коррупция в системе образования со време...ЕДИНАЯ ГОСУДАРСТВ...
  • Константин Самарин
    Интересно, где автор рецепт теста надыбал?  Да если  на 4 стакана муки добавить 1,5 стакана воды, тесто будет слишком...Домашние чебуреки
  • Павел К
    Лучше всего обратиться к ремню.  И когда тот ребёнок проорётся от воздействия этого чудо-средства, будет тишина в кла...Ребёнок мешает ве...

РУССКИЕ ДЕТИ ПОПАЛИ В "ПАТОЛОГИЧЕСКУЮ ПЕТЛЮ": ТРЕВОЖНЫЕ ЦИФРЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПРИВЁЛ ВРАЧ

Русские дети попали в патологическую петлю: Тревожные цифры заболеваемости привёл врач

Русские дети попали в "патологическую петлю", обратил внимание врач-педиатр Игорь Кашаба. Он привёл тревожные цифры заболеваемости. Так, например, число эпизодов детской онкологии за последние 30 лет выросло в 4,72 раза.

В одной из школ Южноуральска 16 мая едва не скончался ученик пятого класса, передала ведущая Царьграда Елена Афонина в программе "Вакцина правды".

Мальчик спускался со второго этажа и в какой-то момент обмяк. Ребёнок без сознания упал на ступени и ударился головой. У него остановилось сердце. Ребята побежали звать на помощь не врача, а учителя ОБЖ. К счастью, педагогу удалось вытащить школьника из состояния клинической смерти.

Гость студии - врач-педиатр Игорь Кашаба - обратил внимание на тревожные цифры статистики Росстата по распространению заболеваний среди детей в нашей стране.

Так, например, количество случаев желудочно-кишечных недугов возросло больше чем в три раза за последние 30 лет. А число эпизодов детской онкологии - в 4,72 раза.

Специалист увидел причину проблемы, в частности, в условиях обучения в школах, которые имеют накопительный эффект. Сейчас обстановка в учебных заведениях заметно улучшилась, но в период 1990-х годов она явно оставляла желать лучшего.

С тех времён возникла так называемая патологическая петля. Те дети, которые воспитывались в 1990-е годы, в результате стрессов, отвратительного питания, которым нас снабжали наши зарубежные партнёры, выросли не очень здоровыми. А дальше возникает история, что не очень здоровые родители рождают не очень здорового ребёнка. И всё повторяется по кругу, - пояснил собеседник "Первого русского".

Ссылка на первоисточник
право
Обсудить

Картина дня

наверх