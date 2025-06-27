Пересдача ОГЭ в 2025 году: сроки, правила и условия

Выпускники девятых классов сдают ОГЭ, в который входят четыре предмета: русский язык, математика и два других по выбору.репетитором по химии сервиса «Профи.ру» Ириной Баталовой про итоговую аттестацию девятиклассников. Вместе с экспертом объясняем, кто может рассчитывать на пересдачу ОГЭ, куда обратиться по поводу заявки и на какие даты можно ориентироваться в этом году.
Кто имеет право на пересдачу ОГЭ в 2025 году
Пересдать экзамены могут ученики, у которых не получилось набрать нужное количество баллов с первой попытки, а также те, кто пропустил итоговую аттестацию по уважительным причинам. К таким ситуациям относятся:
- инфекционные болезни, обострение хронических процессов в организме, плановые или срочные операции;
- плохое самочувствие на экзамене;
- смерть кого-то из близких родственников;
- авария или чрезвычайная ситуация.
Все причины должны быть подтверждены соответствующими документами, например справками из медицинских учреждений или МЧС.
Какие предметы можно пересдать
Даты пересдачи ОГЭ в 2025 году
Школьники сдают ОГЭ в три периода. Досрочный этап предусмотрен для детей, которым по уважительным причинам нужно пройти итоговую аттестацию раньше других. Основной период ― для большинства девятиклассников. Дополнительный ― для учеников, которые по определенным причинам не смогли уложиться в основные даты.
Сколько раз можно пересдать ОГЭ
Если школьник не справился с экзаменами по одному или двум любым предметам, то он может пересдать их в резервные дни летом. В случае второй неудачи у выпускника останется еще один шанс в дополнительном периоде, но уже осенью. То есть девятиклассник может пересдать ОГЭ дважды.
Если же ученику не удастся с первой попытки сдать три или четыре экзамена, то он сможет пересдать их только на следующий год.
Как проходит пересдача ОГЭ
Учащийся подает заявление в своей школе. Процедура пересдачи не отличается от основного экзамена: контроль на входе, размещение в аудитории, инструктаж, заполнение бланков, выполнение заданий в течение заданного времени.
Как подать заявление на пересдачу ОГЭ
Нужно прийти в школу с документом, который подтверждает право на пересдачу, получить и заполнить бланк заявления. Его передадут на рассмотрение в Государственную аттестационную комиссию (ГАК). С заявлением не стоит затягивать. Самый поздний срок ― за 14 дней до начала экзамена. Точные даты можно узнать в школе или в Региональном центре обработки информации.
Ответы на часто задаваемые вопросы
На частые вопросы девятиклассников и их родителей отвечает наш эксперт Ирина Баталова.
Можно ли пересдать ОГЭ, если пропустил основной срок?
Да, у выпускника девятого класса есть возможность пересдать ОГЭ, если он пропустил основной срок сдачи. В этом случае школьник должен будет прийти на экзамен в резервные дни. Для записи на экзамен необходимо повторно подать заявление в ГАК.
Что делать, если не сдал ОГЭ со второй попытки?
Если вторая попытка тоже оказалась неудачной, выпускникам девятого класса дают еще один шанс в сентябре. В случае неудачи на экзаменах в дополнительный период школьник остается без аттестата.
Влияет ли пересдача ОГЭ на аттестат?
Все зависит от результатов пересдачи. Если экзамен пересдан успешно, аттестат выдадут, но позже: срок будет зависеть от периода ОГЭ. А если пересдача не принесла хотя бы минимальных баллов по основным предметам, документ об образовании не выдадут.
В такой ситуации возможны несколько сценариев развития событий. Первый ― остаться на второй год в девятом классе, а по его результатам можно будет еще раз сдать те предметы, по которым был получен неудовлетворительный результат.
Второй ― получить справку об основном общем образовании. С ней можно поступить на некоторые базовые направления среднего профессионального образования (СПО) или пойти на краткосрочные курсы профессиональной подготовки. Но в случае колледжей и техникумов важно уточнять, берут ли они к себе со справкой, так как не во всех образовательных учреждениях это возможно.
Еще один вариант ― перейти на семейное обучение. В этом случае учащийся будет отчислен из школы, ему выдадут справку, но он сможет повторно сдать экзамены в следующем году.
Можно ли пересдать ОГЭ, чтобы повысить оценку?
К сожалению, пересдать ОГЭ, чтобы повысить оценку, нельзя. Если ученик получил оценку «3», то этого уже достаточно, чтобы считать экзамен сданным.
Пересдать ОГЭ можно только при неудовлетворительном результате или из-за пропуска по уважительной причине.
Рекомендации эксперта
Несколько рекомендаций от нашего эксперта Ирины Баталовой.
В этом году в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области проводится эксперимент по сдаче только русского и математики в формате ОГЭ (2). Право сдавать два экзамена вместо четырех получат те школьники, которые не идут в десятый класс, а собираются в колледж, техникум и так далее, но в перечисленных регионах. Такие выпускники будут иметь преимущественное право на прием и обучение за счет регионального бюджета. Предполагается, что это нововведение должно упростить поступление на “рабочие” специальности.
А еще минимальные баллы для аттестации и для поступления в десятый класс отличаются. Так, по русскому языку, например, достаточно 15 баллов для того, чтобы получить аттестат, а для поступления в старшую школу нужно набрать не менее 26 баллов. По математике ― 8 и 18 баллов соответственно.
Для предметов по выбору тоже существует два варианта минимальных баллов, при поступлении в десятый класс порог выше, но конкретное количество баллов зависит от выбранного направления и школы».
Список источников:
- Расписание проведения ОГЭ и ГВЭ-9 в 2025 году / Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.
- федеральный закон От 01.04.2025 № 40-ФЗ «О проведении эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования».
Свежие комментарии