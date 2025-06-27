Пересдача ОГЭ в 2025 году: сроки, правила и условия

Выпускники девятых классов сдают ОГЭ, в который входят четыре предмета: русский язык, математика и два других по выбору.

В случае неудачи или пропуска по уважительной причине каждый выпускник может написать заявление на пересдачу. Мы поговорили спро итоговую аттестацию девятиклассников. Вместе с экспертом объясняем, кто может рассчитывать на пересдачу ОГЭ, куда обратиться по поводу заявки и на какие даты можно ориентироваться в этом году.