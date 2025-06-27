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Пересдача ОГЭ в 2025 году: сроки, правила и условия

Разбираемся вместе с экспертом в процедуре пересдачи ОГЭ, публикуем график резервных и дополнительных дней в 2025 году.
Авторы и эксперты
Школьница готовится к пересдаче ОГЭ
Школьник может пересдать любой предмет, по которому он получил двойку. источник: Freepik

Выпускники девятых классов сдают ОГЭ, в который входят четыре предмета: русский язык, математика и два других по выбору.

В случае неудачи или пропуска по уважительной причине каждый выпускник может написать заявление на пересдачу. Мы поговорили с репетитором по химии сервиса «Профи.ру» Ириной Баталовой про итоговую аттестацию девятиклассников. Вместе с экспертом объясняем, кто может рассчитывать на пересдачу ОГЭ, куда обратиться по поводу заявки и на какие даты можно ориентироваться в этом году.

Кто имеет право на пересдачу ОГЭ в 2025 году

Пересдать экзамены могут ученики, у которых не получилось набрать нужное количество баллов с первой попытки, а также те, кто пропустил итоговую аттестацию по уважительным причинам. К таким ситуациям относятся:

  • инфекционные болезни, обострение хронических процессов в организме, плановые или срочные операции;
  • плохое самочувствие на экзамене;
  • смерть кого-то из близких родственников;
  • авария или чрезвычайная ситуация.

Все причины должны быть подтверждены соответствующими документами, например справками из медицинских учреждений или МЧС.

Какие предметы можно пересдать

По правилам ОГЭ, школьник может пересдать любой предмет, по которому он получил двойку. Для аттестации достаточно дотянуть хотя бы до тройки. В таблице ниже приводим минимальные баллы этого года.

Таблица минимально возможных баллов ОГЭ
Источник: Дети Mail

Даты пересдачи ОГЭ в 2025 году

Школьники сдают ОГЭ в три периода. Досрочный этап предусмотрен для детей, которым по уважительным причинам нужно пройти итоговую аттестацию раньше других. Основной период ― для большинства девятиклассников. Дополнительный ― для учеников, которые по определенным причинам не смогли уложиться в основные даты.

Для пересдач отводятся резервные дни каждого периода и весь дополнительный этап. Расписание 2025 года представлено в таблице (1).
Таблица Резервные и дополнительные дни для пересдачи ОГЭ
Источник: Дети Mail
Таблица Основной период сдачи ОГЭ
Источник: Дети Mail
Таблица Дополнительный период сдачи ОГЭ
Источник: Дети Mail

Сколько раз можно пересдать ОГЭ

Если школьник не справился с экзаменами по одному или двум любым предметам, то он может пересдать их в резервные дни летом. В случае второй неудачи у выпускника останется еще один шанс в дополнительном периоде, но уже осенью. То есть девятиклассник может пересдать ОГЭ дважды.

Если же ученику не удастся с первой попытки сдать три или четыре экзамена, то он сможет пересдать их только на следующий год. 

Как проходит пересдача ОГЭ

Учащийся подает заявление в своей школе. Процедура пересдачи не отличается от основного экзамена: контроль на входе, размещение в аудитории, инструктаж, заполнение бланков, выполнение заданий в течение заданного времени.

Как подать заявление на пересдачу ОГЭ

Нужно прийти в школу с документом, который подтверждает право на пересдачу, получить и заполнить бланк заявления. Его передадут на рассмотрение в Государственную аттестационную комиссию (ГАК). С заявлением не стоит затягивать. Самый поздний срок ― за 14 дней до начала экзамена. Точные даты можно узнать в школе или в Региональном центре обработки информации.

Ответы на часто задаваемые вопросы

На частые вопросы девятиклассников и их родителей отвечает наш эксперт Ирина Баталова.

Можно ли пересдать ОГЭ, если пропустил основной срок?

Да, у выпускника девятого класса есть возможность пересдать ОГЭ, если он пропустил основной срок сдачи. В этом случае школьник должен будет прийти на экзамен в резервные дни. Для записи на экзамен необходимо повторно подать заявление в ГАК.

Что делать, если не сдал ОГЭ со второй попытки?

Если вторая попытка тоже оказалась неудачной, выпускникам девятого класса дают еще один шанс в сентябре. В случае неудачи на экзаменах в дополнительный период школьник остается без аттестата. 

Влияет ли пересдача ОГЭ на аттестат?

Все зависит от результатов пересдачи. Если экзамен пересдан успешно, аттестат выдадут, но позже: срок будет зависеть от периода ОГЭ. А если пересдача не принесла хотя бы минимальных баллов по основным предметам, документ об образовании не выдадут.

В такой ситуации возможны несколько сценариев развития событий. Первый ― остаться на второй год в девятом классе, а по его результатам можно будет еще раз сдать те предметы, по которым был получен неудовлетворительный результат. 

Второй ― получить справку об основном общем образовании. С ней можно поступить на некоторые базовые направления среднего профессионального образования (СПО) или пойти на краткосрочные курсы профессиональной подготовки. Но в случае колледжей и техникумов важно уточнять, берут ли они к себе со справкой, так как не во всех образовательных учреждениях это возможно.

Еще один вариант ― перейти на семейное обучение. В этом случае учащийся будет отчислен из школы, ему выдадут справку, но он сможет повторно сдать экзамены в следующем году.

Можно ли пересдать ОГЭ, чтобы повысить оценку?

К сожалению, пересдать ОГЭ, чтобы повысить оценку, нельзя. Если ученик получил оценку «3», то этого уже достаточно, чтобы считать экзамен сданным. 

Пересдать ОГЭ можно только при неудовлетворительном результате или из-за пропуска по уважительной причине.

Рекомендации эксперта

Несколько рекомендаций от нашего эксперта Ирины Баталовой.

«Чтобы получить допуск к ОГЭ, школьники проходят итоговое собеседование по русскому языку, которое проводится тоже с резервными днями. Также учащийся не должен иметь академических задолженностей, то есть все годовые оценки должны быть выставлены.

В этом году в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области проводится эксперимент по сдаче только русского и математики в формате ОГЭ (2). Право сдавать два экзамена вместо четырех получат те школьники, которые не идут в десятый класс, а собираются в колледж, техникум и так далее, но в перечисленных регионах. Такие выпускники будут иметь преимущественное право на прием и обучение за счет регионального бюджета. Предполагается, что это нововведение должно упростить поступление на “рабочие” специальности.

А еще минимальные баллы для аттестации и для поступления в десятый класс отличаются. Так, по русскому языку, например, достаточно 15 баллов для того, чтобы получить аттестат, а для поступления в старшую школу нужно набрать не менее 26 баллов. По математике ― 8 и 18 баллов соответственно. 

Для предметов по выбору тоже существует два варианта минимальных баллов, при поступлении в десятый класс порог выше, но конкретное количество баллов зависит от выбранного направления и школы».

Список источников:

  1. Расписание проведения ОГЭ и ГВЭ-9 в 2025 году / Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 
  2. федеральный закон От 01.04.2025 № 40-ФЗ «О проведении эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования». 
Ссылка на первоисточник
г. Москва
г. Санкт-Петербург
министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (мчс)
государственная аттестационная комиссия (гак)
Липецкая обл.
образование
ирина баталова
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
федеральный закон № 40-фз от 2025.04.01 "о проведении эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования"
региональный центр обработки информации
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